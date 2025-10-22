GBP/USD meluas ke hari ketiga penurunan menjelang publikasi CPI Inggris

GBP/USD memasuki sesi bearish ketiga berturut-turut pada hari Selasa, kehilangan bobot dan tergelincir kembali di bawah level 1,3400. Pedagang Pound Sterling (GBP) menarik diri dari tawaran mereka menjelang rilis data inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) terbaru dari Inggris pada hari Rabu, dengan data CPI dari sisi AS yang akan dirilis pada hari Jumat.
Inflasi CPI utama Inggris diperkirakan naik menjadi 4,0% YoY pada September, sementara CPI inti diperkirakan naik menjadi 3,7%. Dengan tekanan inflasi Inggris yang masih meningkat, ruang gerak Bank of England (BoE) dalam menghadapi prospek resesi yang semakin curam sangat terbatas.
Pasar AS menghadapi masalah yang sama tetapi mungkin tidak separah itu. Data inflasi CPI AS yang akan dirilis pada hari Jumat diperkirakan akan menunjukkan peningkatan komparatif dalam tekanan harga, dengan CPI tahunan utama diperkirakan naik menjadi 3,1% dari 2,9%. Meskipun pergerakan CPI AS diperkirakan akan sesuai dengan perubahan inflasi Inggris, angka-angka tersebut tetap cukup rendah sehingga Federal Reserve (Fed) masih dalam posisi baik untuk memberikan setidaknya dua pemotongan suku bunga lagi sebelum akhir tahun.
Perkiraan harga GBP/USD
Grafik harian GBP/USD menunjukkan pound Inggris diperdagangkan sekitar 1,3360, dengan aksi harga terbaru menunjukkan periode konsolidasi setelah serangkaian level tertinggi yang lebih rendah dan level terendah yang lebih tinggi. Pasangan ini tetap terperangkap di antara Exponential Moving Average (EMA) 50 hari di sekitar 1,3440 dan EMA 200 hari di sekitar 1,3290, rentang yang mencerminkan keraguan di antara para pedagang.
Relative Strength Index (RSI) saat ini berada di sekitar 44, yang menunjukkan bahwa momentum sedikit bearish tetapi belum berada di wilayah oversold. Ini menunjukkan penjual memiliki keunggulan, meskipun keyakinan tetap moderat.
Aksi harga telah menghormati EMA 200 hari beberapa kali, menunjukkan bahwa level tersebut terus bertindak sebagai level support dinamis yang penting. Sementara itu, reli menuju EMA 50 hari telah kesulitan mendapatkan daya tarik, menyoroti pentingnya level tersebut sebagai resistensi jangka pendek.
Sampai pasangan ini bergerak secara tegas di atas 1,3450 atau di bawah 1,3290, GBP/USD kemungkinan akan tetap dalam kisaran. Penutupan di bawah EMA 200 hari dapat membuka jalan menuju support kunci berikutnya di sekitar 1,3140, sementara dorongan di atas EMA 50 hari akan membawa area 1,3780 kembali ke dalam pandangan.
Grafik harian GBP/USD
FAQ Pound Sterling
Pound Sterling (GBP) adalah mata uang tertua di dunia (886 M) dan mata uang resmi Kerajaan Inggris. Ini adalah unit keempat yang paling banyak diperdagangkan untuk pertukaran mata uang asing (FX) di dunia, menyumbang 12% dari semua transaksi, dengan rata-rata $630 miliar per hari, menurut data 2022.
Pasangan perdagangan utamanya adalah GBP/USD, juga dikenal sebagai 'Cable', yang menyumbang 11% dari FX, GBP/JPY, atau 'Dragon' seperti yang dikenal oleh para pedagang (3%), dan EUR/GBP (2%). Pound Sterling diterbitkan oleh Bank of England (BoE).
Faktor terpenting yang mempengaruhi nilai Pound Sterling adalah kebijakan moneter yang diputuskan oleh Bank of England. BoE mendasarkan keputusannya pada apakah telah mencapai tujuan utamanya yaitu "stabilitas harga" – tingkat inflasi yang stabil sekitar 2%. Alat utamanya untuk mencapai hal ini adalah penyesuaian suku bunga.
Ketika inflasi terlalu tinggi, BoE akan mencoba mengendalikannya dengan menaikkan suku bunga, membuat akses kredit lebih mahal bagi masyarakat dan bisnis. Ini umumnya positif untuk GBP, karena suku bunga yang lebih tinggi membuat Inggris menjadi tempat yang lebih menarik bagi investor global untuk menempatkan uang mereka.
Ketika inflasi turun terlalu rendah, ini adalah tanda pertumbuhan ekonomi melambat. Dalam skenario ini, BoE akan mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga untuk memudahkan kredit sehingga bisnis akan meminjam lebih banyak untuk berinvestasi dalam proyek yang menghasilkan pertumbuhan.
Rilis data mengukur kesehatan ekonomi dan dapat mempengaruhi nilai Pound Sterling. Indikator seperti PDB, PMI Manufaktur dan Jasa, serta ketenagakerjaan semuanya dapat mempengaruhi arah GBP.
Ekonomi yang kuat baik untuk Sterling. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing tetapi juga dapat mendorong BoE untuk menaikkan suku bunga, yang akan langsung memperkuat GBP. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, Pound Sterling cenderung turun.
Rilis data penting lainnya untuk Pound Sterling adalah Neraca Perdagangan. Indikator ini mengukur perbedaan antara apa yang dihasilkan suatu negara dari ekspornya dan apa yang dikeluarkan untuk impor selama periode tertentu.
Jika suatu negara menghasilkan ekspor yang sangat diminati, mata uangnya akan mendapat manfaat murni dari permintaan tambahan yang diciptakan dari pembeli asing yang ingin membeli barang-barang ini. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat mata uang dan sebaliknya untuk neraca negatif.
Source: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-extends-into-a-third-day-of-declines-ahead-of-uk-cpi-print-202510220003