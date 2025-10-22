GBP/USD meluas ke hari ketiga penurunan menjelang publikasi CPI Inggris

Postingan GBP/USD meluas ke hari ketiga penurunan menjelang pengumuman CPI Inggris muncul di BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD memasuki sesi bearish ketiga berturut-turut pada hari Selasa, kehilangan bobot dan tergelincir kembali di bawah level 1,3400. Pedagang Pound Sterling (GBP) menarik diri dari tawaran mereka menjelang putaran terbaru data inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) yang akan dirilis dari Inggris pada hari Rabu, dengan sisi AS dari jadwal data CPI yang akan dirilis pada hari Jumat. Inflasi CPI utama Inggris diperkirakan naik menjadi 4,0% YoY pada September, sementara CPI inti diperkirakan naik menjadi 3,7%. Dengan tekanan inflasi Inggris yang masih meningkat, ruang Bank of England (BoE) untuk bermanuver dalam menghadapi prospek resesi yang semakin curam sangat terbatas. Pasar AS menghadapi masalah yang sama tetapi lebih sedikit, namun mungkin hanya kurang mengikuti spiral yang sama. Data inflasi CPI AS yang akan dirilis pada hari Jumat diperkirakan menunjukkan peningkatan komparatif dalam tekanan harga, dengan CPI tahunan utama diperkirakan naik menjadi 3,1% dari 2,9%. Meskipun pergerakan CPI AS diperkirakan akan sesuai dengan perubahan inflasi Inggris, angka-angka tersebut tetap cukup rendah sehingga Federal Reserve (Fed) masih dalam jalur untuk memberikan setidaknya dua pemotongan suku bunga lagi sebelum akhir tahun. Perkiraan harga GBP/USD Grafik harian GBP/USD menunjukkan pound Inggris diperdagangkan sekitar 1,3360, dengan aksi harga terbaru menunjukkan periode konsolidasi setelah serangkaian level tinggi yang lebih rendah dan level rendah yang lebih tinggi. Pasangan ini tetap terperangkap antara Exponential Moving Average (EMA) 50 hari di dekat 1,3440 dan EMA 200 hari sekitar 1,3290, rentang yang mencerminkan keraguan di antara para pedagang. Relative Strength Index (RSI) saat ini melayang di sekitar 44, yang menunjukkan bahwa momentum sedikit bearish tetapi belum dalam wilayah oversold. Ini menunjukkan penjual memiliki keunggulan, meskipun keyakinan tetap moderat. Aksi harga telah menghormati EMA 200 hari beberapa kali, menunjukkan itu... Postingan GBP/USD meluas ke hari ketiga penurunan menjelang pengumuman CPI Inggris muncul di BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD memasuki sesi bearish ketiga berturut-turut pada hari Selasa, kehilangan bobot dan tergelincir kembali di bawah level 1,3400. Pedagang Pound Sterling (GBP) menarik diri dari tawaran mereka menjelang putaran terbaru data inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) yang akan dirilis dari Inggris pada hari Rabu, dengan sisi AS dari jadwal data CPI yang akan dirilis pada hari Jumat. Inflasi CPI utama Inggris diperkirakan naik menjadi 4,0% YoY pada September, sementara CPI inti diperkirakan naik menjadi 3,7%. Dengan tekanan inflasi Inggris yang masih meningkat, ruang Bank of England (BoE) untuk bermanuver dalam menghadapi prospek resesi yang semakin curam sangat terbatas. Pasar AS menghadapi masalah yang sama tetapi lebih sedikit, namun mungkin hanya kurang mengikuti spiral yang sama. Data inflasi CPI AS yang akan dirilis pada hari Jumat diperkirakan menunjukkan peningkatan komparatif dalam tekanan harga, dengan CPI tahunan utama diperkirakan naik menjadi 3,1% dari 2,9%. Meskipun pergerakan CPI AS diperkirakan akan sesuai dengan perubahan inflasi Inggris, angka-angka tersebut tetap cukup rendah sehingga Federal Reserve (Fed) masih dalam jalur untuk memberikan setidaknya dua pemotongan suku bunga lagi sebelum akhir tahun. Perkiraan harga GBP/USD Grafik harian GBP/USD menunjukkan pound Inggris diperdagangkan sekitar 1,3360, dengan aksi harga terbaru menunjukkan periode konsolidasi setelah serangkaian level tinggi yang lebih rendah dan level rendah yang lebih tinggi. Pasangan ini tetap terperangkap antara Exponential Moving Average (EMA) 50 hari di dekat 1,3440 dan EMA 200 hari sekitar 1,3290, rentang yang mencerminkan keraguan di antara para pedagang. Relative Strength Index (RSI) saat ini melayang di sekitar 44, yang menunjukkan bahwa momentum sedikit bearish tetapi belum dalam wilayah oversold. Ini menunjukkan penjual memiliki keunggulan, meskipun keyakinan tetap moderat. Aksi harga telah menghormati EMA 200 hari beberapa kali, menunjukkan itu...