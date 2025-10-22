Postingan Apakah Ini Alasan Di Balik Kenaikan Bitcoin Baru-baru Ini? Ada Kemajuan Terkait Perang Ukraina-Rusia muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Bitcoin (BTC) mencapai $113.535 dengan kenaikan yang dialami selama hari ini dan memperoleh 1,99% dalam 24 jam terakhir. Segera setelah kenaikan ini di pasar kripto, terjadi perkembangan diplomatik yang luar biasa mengenai perang Rusia-Ukraina. Negara-negara Eropa sedang mengembangkan proposal perdamaian 12 poin untuk mengakhiri perang Rusia dengan Ukraina, berdasarkan garis depan yang ada saat ini. Rencana tersebut akan diawasi oleh komite perdamaian yang akan dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump. Rencana tersebut mengharuskan Rusia dan Ukraina untuk menyetujui gencatan senjata, menghentikan perolehan wilayah oleh kedua belah pihak, dan mengembalikan anak-anak yang diasingkan ke Ukraina. Ini juga mencakup pertukaran tahanan, jaminan keamanan untuk Ukraina, dan pendanaan untuk perbaikan pasca perang. Berita Terkait: BREAKING: Coinbase Mengumumkan Akan Mencantumkan Altcoin Baru – Harga Melonjak Secara Signifikan Sementara sanksi terhadap Rusia direncanakan untuk dicabut secara bertahap, sekitar $300 miliar dalam cadangan yang dibekukan akan dikembalikan hanya jika Moskow setuju untuk berkontribusi pada rekonstruksi Ukraina. Jika Rusia menyerang lagi, sanksi akan secara otomatis diberlakukan kembali. Minggu lalu, Trump menyerukan pembekuan perang "di garis depan saat ini," dengan mengatakan, "Cukup banyak darah yang telah tertumpah. Semua orang harus tetap di tempat, pulang, dan berhenti membunuh." Presiden AS juga mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Budapest dalam beberapa minggu mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, di pihaknya, menyatakan bahwa upaya Trump penting dalam membawa perdamaian lebih dekat, dengan mengatakan, "Kami sedikit lebih dekat untuk mengakhiri perang ini. Trump telah mencapai banyak kesuksesan di Timur Tengah, dan sekarang ia ingin menggunakan momentum itu untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina." Pemimpin Uni Eropa juga mendukung seruan untuk gencatan senjata di sepanjang garis yang ada dan dimulainya kembali pembicaraan perdamaian. Sanksi baru terhadap Rusia dan penggunaan aset yang dibekukan untuk menguntungkan Ukraina akan... Postingan Apakah Ini Alasan Di Balik Kenaikan Bitcoin Baru-baru Ini? Ada Kemajuan Terkait Perang Ukraina-Rusia muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Bitcoin (BTC) mencapai $113.535 dengan kenaikan yang dialami selama hari ini dan memperoleh 1,99% dalam 24 jam terakhir. Segera setelah kenaikan ini di pasar kripto, terjadi perkembangan diplomatik yang luar biasa mengenai perang Rusia-Ukraina. Negara-negara Eropa sedang mengembangkan proposal perdamaian 12 poin untuk mengakhiri perang Rusia dengan Ukraina, berdasarkan garis depan yang ada saat ini. Rencana tersebut akan diawasi oleh komite perdamaian yang akan dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump. Rencana tersebut mengharuskan Rusia dan Ukraina untuk menyetujui gencatan senjata, menghentikan perolehan wilayah oleh kedua belah pihak, dan mengembalikan anak-anak yang diasingkan ke Ukraina. Ini juga mencakup pertukaran tahanan, jaminan keamanan untuk Ukraina, dan pendanaan untuk perbaikan pasca perang. Berita Terkait: BREAKING: Coinbase Mengumumkan Akan Mencantumkan Altcoin Baru – Harga Melonjak Secara Signifikan Sementara sanksi terhadap Rusia direncanakan untuk dicabut secara bertahap, sekitar $300 miliar dalam cadangan yang dibekukan akan dikembalikan hanya jika Moskow setuju untuk berkontribusi pada rekonstruksi Ukraina. Jika Rusia menyerang lagi, sanksi akan secara otomatis diberlakukan kembali. Minggu lalu, Trump menyerukan pembekuan perang "di garis depan saat ini," dengan mengatakan, "Cukup banyak darah yang telah tertumpah. Semua orang harus tetap di tempat, pulang, dan berhenti membunuh." Presiden AS juga mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Budapest dalam beberapa minggu mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, di pihaknya, menyatakan bahwa upaya Trump penting dalam membawa perdamaian lebih dekat, dengan mengatakan, "Kami sedikit lebih dekat untuk mengakhiri perang ini. Trump telah mencapai banyak kesuksesan di Timur Tengah, dan sekarang ia ingin menggunakan momentum itu untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina." Pemimpin Uni Eropa juga mendukung seruan untuk gencatan senjata di sepanjang garis yang ada dan dimulainya kembali pembicaraan perdamaian. Sanksi baru terhadap Rusia dan penggunaan aset yang dibekukan untuk menguntungkan Ukraina akan...