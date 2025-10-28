Amazon bersiap untuk salah satu PHK terbesar di industri teknologi: inilah yang perlu diketahui

BursaDEX+
Amazon bersiap untuk memangkas hingga 30.000 posisi korporat, langkah yang akan menjadi salah satu PHK pekerja kerah putih terbesar dalam sejarah teknologi baru-baru ini. Menurut laporan CNBC, seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengonfirmasi bahwa setiap bisnis Amazon akan terkena dampak PHK, menjadikan ini pengurangan pekerjaan terbesar di industri teknologi setidaknya sejak 2020. Pemberitahuan kepada karyawan diperkirakan akan dilakukan secepat hari Selasa, dan berita tersebut telah menyebar ke pasar perekrutan teknologi. PHK Amazon: Apa yang terjadi Beberapa laporan menunjukkan bahwa pengurangan tersebut akan mempengaruhi sekitar sembilan hingga sepuluh persen dari tenaga kerja korporat Amazon dan akan berdampak pada unit-unit seperti sumber daya manusia, perangkat dan layanan, operasi, dan bagian dari Amazon Web Services. Para manajer telah diberi pengarahan sebelumnya, dan pemberitahuan diperkirakan akan disampaikan secara bertahap, dengan banyak karyawan menerima peringatan email dan dokumen pemisahan resmi minggu ini. Perusahaan belum mengonfirmasi secara publik rincian spesifik, dan daftar serta paket pesangon bisa berubah sementara tim menyelesaikan detail-detailnya. Jika dikonfirmasi, ini akan menjadi pengurangan korporat terbesar di Amazon sejak akhir 2022, ketika perusahaan memangkas sekitar 27.000 posisi, pola yang menyoroti perekrutan cepat selama pandemi diikuti oleh pengurangan berkala. Mengapa ini penting Langkah ini menggabungkan pemotongan biaya jangka pendek dengan dorongan strategis untuk mengalokasikan ulang modal ke arah inisiatif cloud dan kecerdasan buatan. Pemimpin perusahaan berpendapat bahwa otomatisasi dan alat AI baru dapat menggantikan beberapa tugas korporat dan meningkatkan efisiensi, sementara kritikus memperingatkan bahwa putaran PHK berulang berisiko mengikis moral dan memperlambat peta jalan produk. Investor sedang menimbang pertukaran antara penghematan langsung dan kapasitas jangka panjang; reaksi pasar awal cenderung ke arah optimisme moderat karena analis memodelkan potensi peningkatan margin. Ini sesuai dengan tren industri yang lebih luas yaitu menggabungkan pengurangan tenaga kerja dengan investasi AI yang lebih besar. Bagi karyawan yang terkena dampak, prioritas langsung adalah ketentuan pesangon, kelayakan untuk dipekerjakan kembali, dan logistik transisi. Pemberi kerja besar sering menggunakan portal SDM terpusat dan pemberitahuan bertahap untuk memproses keberangkatan secara efisien, yang mempercepat administrasi tetapi meningkatkan ketidakpastian bagi staf. Penasihat karir merekomendasikan untuk memperbarui resume, mengaktifkan jaringan profesional, dan mencari peran kontrak jangka pendek atau musiman sambil mencari pekerjaan penuh waktu. Amazon juga diperkirakan akan mempekerjakan staf gudang musiman untuk liburan, dan kelompok sumber daya karyawan serta perekrut eksternal diperkirakan akan sibuk dalam minggu-minggu mendatang. Apa yang perlu diperhatikan selanjutnya Detail lebih lanjut diharapkan dalam panggilan pendapatan Amazon yang akan datang dan pengajuan regulasi, di mana manajemen mungkin mengungkapkan biaya restrukturisasi dan proyeksi penghematan tahunan. Para investor juga akan memperhatikan komentar eksekutif, reaksi pasar setelah pengajuan, dan apakah perusahaan teknologi besar lainnya meniru penyesuaian tenaga kerja serupa atau mempercepat perekrutan yang ditargetkan dalam peran AI. Amazon bersiap untuk memangkas hingga 30.000 posisi korporat, langkah yang akan menjadi salah satu PHK pekerja kerah putih terbesar dalam sejarah teknologi terkini.

Menurut laporan CNBC, seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengkonfirmasi bahwa setiap bisnis Amazon akan terkena dampak PHK, menjadikan ini pengurangan pekerjaan terbesar di industri teknologi setidaknya sejak 2020.

Pemberitahuan kepada karyawan diperkirakan akan dilakukan secepat hari Selasa, dan berita ini telah menyebar ke pasar perekrutan teknologi.

PHK Amazon: Apa yang terjadi

Berbagai laporan menunjukkan bahwa pengurangan tersebut akan mempengaruhi sekitar sembilan hingga sepuluh persen dari tenaga kerja korporat Amazon dan akan berdampak pada unit-unit seperti sumber daya manusia, perangkat dan layanan, operasi, dan bagian dari Amazon Web Services.

Para manajer telah diberi pengarahan sebelumnya, dan pemberitahuan diperkirakan akan disampaikan secara bertahap, dengan banyak karyawan menerima peringatan email dan dokumen pemisahan resmi minggu ini.

Perusahaan belum mengkonfirmasi secara publik rincian spesifik, dan daftar serta paket pesangon bisa berubah sementara tim menyelesaikan detail-detailnya.

Jika dikonfirmasi, ini akan menjadi pengurangan korporat terbesar di Amazon sejak akhir 2022, ketika perusahaan memangkas sekitar 27.000 posisi, pola yang menunjukkan perekrutan cepat saat pandemi diikuti dengan pengurangan berkala.

Mengapa ini penting

Langkah ini menggabungkan pemotongan biaya jangka pendek dengan dorongan strategis untuk mengalokasikan ulang modal ke arah inisiatif cloud dan kecerdasan buatan.

Para pemimpin perusahaan berpendapat bahwa otomatisasi dan alat AI baru dapat menggantikan beberapa tugas korporat dan meningkatkan efisiensi, sementara kritikus memperingatkan bahwa putaran PHK berulang berisiko mengikis moral dan memperlambat peta jalan produk.

Investor sedang menimbang pertukaran antara penghematan langsung dan kapasitas jangka panjang; reaksi pasar awal cenderung ke arah optimisme moderat saat analis memodelkan potensi peningkatan margin.

Ini sesuai dengan tren industri yang lebih luas yaitu menggabungkan pengurangan tenaga kerja dengan investasi AI yang lebih besar.

Bagi karyawan yang terkena dampak, prioritas langsung adalah ketentuan pesangon, kelayakan untuk dipekerjakan kembali, dan logistik transisi.

Pemberi kerja besar sering menggunakan portal SDM terpusat dan pemberitahuan bertahap untuk memproses keberangkatan secara efisien, yang mempercepat administrasi tetapi meningkatkan ketidakpastian bagi staf.

Penasihat karir merekomendasikan untuk memperbarui resume, mengaktifkan jaringan profesional, dan mencari peran kontrak jangka pendek atau musiman sambil mencari pekerjaan penuh waktu.

Amazon juga diperkirakan akan merekrut staf gudang musiman untuk liburan, dan kelompok sumber daya karyawan serta perekrut eksternal diperkirakan akan sibuk dalam minggu-minggu mendatang.

Apa yang perlu diperhatikan selanjutnya

Detail lebih lanjut diharapkan dalam panggilan pendapatan Amazon mendatang dan pengajuan regulasi, di mana manajemen mungkin mengungkapkan biaya restrukturisasi dan proyeksi penghematan tahunan.

Para investor juga akan memperhatikan komentar eksekutif, reaksi pasar setelah pengajuan, dan apakah perusahaan teknologi besar lainnya meniru penyesuaian tenaga kerja serupa atau mempercepat perekrutan yang ditargetkan dalam peran AI.

Pembuat kebijakan dan advokat tenaga kerja kemungkinan akan meneliti putaran-putaran ini untuk sinyal tentang kebutuhan pelatihan ulang karena otomatisasi membentuk kembali pekerjaan kantor.

