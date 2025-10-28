BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Prediksi harga 10/27: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, HYPE muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin dan beberapa altcoin utama telah memulai pemulihan yang kuat, tetapi reli pemulihan diperkirakan akan menghadapi hambatan signifikan di dekat level resistensi utama. Poin-poin kunci: Pemulihan Bitcoin mungkin menghadapi penjualan di $118.000, tetapi jika para bull mengatasi resistensi tersebut, reli tersebut bisa menguji kembali rekor tertinggi sepanjang masa di $126.199. Beberapa altcoin utama telah memantul dari level dukungan kuat mereka, tetapi pemulihan tersebut mungkin menghadapi penjualan signifikan di level yang lebih tinggi. Baca selengkapnya Sumber: https://cointelegraph.com/news/price-predictions-10-27-spx-dxy-btc-eth-bnb-xrp-sol-doge-ada-hype?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inboundPostingan Prediksi harga 10/27: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, HYPE muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin dan beberapa altcoin utama telah memulai pemulihan yang kuat, tetapi reli pemulihan diperkirakan akan menghadapi hambatan signifikan di dekat level resistensi utama. Poin-poin kunci: Pemulihan Bitcoin mungkin menghadapi penjualan di $118.000, tetapi jika para bull mengatasi resistensi tersebut, reli tersebut bisa menguji kembali rekor tertinggi sepanjang masa di $126.199. Beberapa altcoin utama telah memantul dari level dukungan kuat mereka, tetapi pemulihan tersebut mungkin menghadapi penjualan signifikan di level yang lebih tinggi. Baca selengkapnya Sumber: https://cointelegraph.com/news/price-predictions-10-27-spx-dxy-btc-eth-bnb-xrp-sol-doge-ada-hype?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Prediksi harga 10/27: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, HYPE

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/28 14:08

Bitcoin dan beberapa altcoin utama telah memulai pemulihan yang kuat, tetapi reli pemulihan ini diperkirakan akan menghadapi hambatan signifikan di dekat level resistensi utama.

Poin-poin utama:

Pemulihan Bitcoin mungkin menghadapi penjualan di level $118.000, tetapi jika para bull berhasil mengatasi resistensi tersebut, reli ini bisa menguji kembali rekor tertinggi sepanjang masa di $126.199.

Beberapa altcoin utama telah memantul dari level dukungan kuat mereka, tetapi pemulihan ini mungkin menghadapi penjualan signifikan di level yang lebih tinggi.

Baca selengkapnya

Sumber: https://cointelegraph.com/news/price-predictions-10-27-spx-dxy-btc-eth-bnb-xrp-sol-doge-ada-hype?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15