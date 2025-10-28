Prediksi harga 10/27: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, HYPE

Bitcoin dan beberapa altcoin utama telah memulai pemulihan yang kuat, tetapi reli pemulihan ini diperkirakan akan menghadapi hambatan signifikan di dekat level resistensi utama.

Poin-poin utama:

Pemulihan Bitcoin mungkin menghadapi penjualan di level $118.000, tetapi jika para bull berhasil mengatasi resistensi tersebut, reli ini bisa menguji kembali rekor tertinggi sepanjang masa di $126.199.

Beberapa altcoin utama telah memantul dari level dukungan kuat mereka, tetapi pemulihan ini mungkin menghadapi penjualan signifikan di level yang lebih tinggi.

Baca selengkapnya

Sumber: https://cointelegraph.com/news/price-predictions-10-27-spx-dxy-btc-eth-bnb-xrp-sol-doge-ada-hype?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound