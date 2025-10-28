Bank Sentral Tiongkok Memperingatkan Tentang Celah Kripto Dalam Regulasi Global

Bank sentral China meningkatkan peringatannya tentang stablecoin dan menegaskan kembali sikap keras terhadap aktivitas kripto domestik pada hari Senin, dengan Gubernur Pan Gongsheng berpendapat bahwa munculnya "mata uang virtual" yang diterbitkan secara pribadi—terutama stablecoin—mengungkap celah dalam pengawasan keuangan global dan meningkatkan kerapuhan sistemik. Berbicara pada pembukaan Forum Financial Street 2025 di Beijing pada 27 Oktober, Pan mengatakan stablecoin masih "pada tahap awal" tetapi sudah memperkuat titik buta regulasi lintas batas dan menimbulkan tantangan terhadap kedaulatan moneter di ekonomi yang lebih lemah.

China Menegaskan Kembali Tindakan Keras Terhadap Kripto

Pan mendasarkan komentarnya pada debat kebijakan yang mendominasi Pertemuan Tahunan IMF/Bank Dunia yang diadakan di Washington 10 hari sebelumnya, memberitahu peserta bahwa pandangan yang berlaku di antara menteri keuangan dan gubernur bank sentral adalah bahwa stablecoin, "sebagai aktivitas keuangan, pada tahap ini tidak dapat secara efektif memenuhi persyaratan dasar dalam identifikasi pelanggan dan anti-pencucian uang," sehingga "memperbesar celah dalam regulasi keuangan global," memicu "hype spekulatif," meningkatkan "kerapuhan sistem keuangan global," dan "berdampak pada kedaulatan moneter beberapa ekonomi yang kurang berkembang."

Gubernur tersebut menggabungkan penilaian itu dengan sikap penegakan domestik yang tegas: "Sejak 2017, Bank Rakyat China, bersama dengan departemen terkait, telah mengeluarkan beberapa dokumen kebijakan untuk mencegah dan menangani risiko dari perdagangan dan spekulasi kripto domestik, dan dokumen-dokumen ini tetap berlaku. Selanjutnya, PBOC akan bekerja sama dengan otoritas penegak hukum untuk terus memberantas operasi dan spekulasi mata uang kripto di dalam China, menjaga ketertiban ekonomi dan keuangan, serta memantau secara ketat dan mengevaluasi secara dinamis perkembangan stablecoin luar negeri."

Pernyataannya secara efektif menegaskan kembali status quo hukum—pembatasan komprehensif pada perdagangan dan penambangan kripto di dalam perbatasan China—sambil mengisyaratkan pengawasan berkelanjutan terhadap instrumen luar negeri yang menyentuh pengguna dan perusahaan China.

Komentar Pan muncul pada saat stablecoin telah tertanam dalam perdagangan lintas batas dan infrastruktur pasar kripto, dengan token yang dipatok ke dolar mendominasi volume global. Mereka juga bersinggungan dengan debat kebijakan aktif di dalam China tentang apakah dan bagaimana mentolerir instrumen terkait yuan di luar negeri untuk melengkapi e-CNY resmi.

Selama musim panas, kelompok teknologi besar China melobi PBOC untuk mengizinkan stablecoin berbasis yuan di luar negeri di Hong Kong untuk melawan dominasi stablecoin dolar AS—sebuah inisiatif yang, jika disetujui, kemungkinan akan dipisahkan dari larangan di daratan China.

Bagi pelaku pasar, sinyalnya bersifat ganda. Pertama, tidak ada pelonggaran kebijakan domestik untuk perdagangan atau penambangan kripto: arsitektur tindakan keras 2017-2021 tetap utuh, dan penegakan akan dikoordinasikan dengan polisi dan lembaga lainnya.

Kedua, otoritas China mempertajam pengawasan mereka terhadap stablecoin luar negeri yang digunakan oleh eksportir, importir, dan penabung, sebuah vektor yang telah berkembang karena stablecoin telah menjadi media penyelesaian de facto di beberapa bagian Asia dan pasar berkembang. Bahasa bank sentral—"terus memberantas" di dalam negeri sambil "mengevaluasi secara dinamis" perkembangan di luar negeri—menunjukkan bahwa eksperimen di masa depan akan terjadi melalui saluran pemerintah resmi daripada adopsi stablecoin yang didorong pasar.

Pada saat penerbitan, total kapitalisasi pasar kripto berdiri di $3,84 triliun.