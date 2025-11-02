BursaDEX+
Peretasan Kripto Turun 85% pada Oktober 2025 ke Kerugian Terendah Tahun Ini

2025/11/02 15:49
TLDR

  • Peretasan kripto turun 85,7% pada Oktober 2025, dengan total kerugian $18,18 juta dari 15 insiden dibandingkan dengan $127 juta pada September
  • Garden Finance mengalami pelanggaran terbesar sebesar $11 juta setelah kompromi solver pada 30 Oktober
  • Typus Finance kehilangan $3,4 juta melalui serangan manipulasi oracle, sementara Abracadabra kehilangan $1,8 juta dalam eksploitasi ketiganya
  • Tanggal 10 Oktober menyaksikan lebih dari $20 miliar terhapus dalam perdagangan leverage selama crash pasar, menandai peristiwa likuidasi terbesar dalam sejarah kripto
  • Pakar keamanan memperingatkan penurunan ini mungkin sementara karena peretas yang didukung Korea Utara mengembangkan taktik baru untuk menanamkan kode berbahaya ke dalam jaringan blockchain

Oktober 2025 menjadi bulan teraman untuk keamanan cryptocurrency sepanjang tahun. Total kerugian dari peretasan dan eksploitasi hanya mencapai $18,18 juta dari 15 insiden terpisah.

Perusahaan keamanan blockchain PeckShield melacak angka bulanan tersebut. Data menunjukkan penurunan 85,7% dari $127,06 juta dana yang dicuri pada September.

Tiga pelanggaran besar menyumbang sebagian besar kerugian Oktober. Garden Finance, Typus Finance, dan Abracadabra secara kolektif kehilangan $16,2 juta.

Garden Finance mengalami pukulan terbesar. Protokol peer-to-peer Bitcoin ini mengungkapkan pelanggaran pada 30 Oktober yang menguras lebih dari $10 juta.

Eksploitasi tersebut menargetkan salah satu solver Garden Finance. Hanya inventaris solver yang terpengaruh dalam serangan tersebut.

Tanpa insiden Garden Finance, Oktober hanya akan mengalami kerugian $7,18 juta. Angka tersebut akan mewakili total bulanan terendah sejak awal 2023.

Pelanggaran Besar Oktober

Typus Finance mengalami eksploitasi terbesar kedua. Platform yield yang dibangun di Sui kehilangan sekitar $3,4 juta pada 15 Oktober.

Peretas menggunakan serangan manipulasi oracle. Pelanggaran tersebut mengeksploitasi kelemahan di salah satu kontrak TLP proyek.

Serangan tersebut menyebabkan kerusakan pasar segera. Token asli Typus Finance turun sekitar 35% setelah pengungkapan.

Abracadabra menghadapi eksploitasi ketiganya sejak diluncurkan. Platform peminjaman DeFi ini kehilangan sekitar $1,8 juta dalam stablecoin MIM.

Peretas melewati pemeriksaan solvabilitas melalui kerentanan kontrak pintar. Pelanggaran tersebut menyoroti tantangan keamanan yang berkelanjutan untuk protokol tersebut.

PeckShield melacak aktivitas dompet mencurigakan sepanjang bulan. Lebih dari 8.600 ETH berpindah melalui dompet yang terkait dengan penjahat siber.

Tanggal 10 Oktober menjadi salah satu hari terkelam dalam sejarah pasar kripto. Crash mendadak menghapus lebih dari $20 miliar dalam perdagangan leverage dalam hitungan jam.

Peristiwa likuidasi tersebut menandai yang terbesar yang pernah tercatat. Crash tersebut mengaburkan pelanggaran keamanan bulan itu dalam hal total nilai yang hilang.

Ancaman Baru Muncul

Pakar keamanan memperingatkan untuk tidak melihat penurunan Oktober sebagai tren yang bertahan lama. Kelompok yang disponsori negara terus mengembangkan metode serangan baru.

Peretas yang terkait dengan Korea Utara sedang menguji taktik baru. Kelompok-kelompok ini bekerja untuk menanamkan kode berbahaya langsung ke dalam jaringan blockchain.

Pendekatan ini bisa melewati lapisan keamanan tradisional. Taktik tersebut menciptakan risiko baru untuk sistem terdesentralisasi.

Profesional keamanan siber memperingatkan bahwa aktor ancaman terus berevolusi. Sementara protokol DeFi memperkuat pertahanan, penyerang beradaptasi dengan kecepatan yang sama.

Crash pasar mungkin telah memperlambat aktivitas peretas untuk sementara. Transaksi on-chain yang berkurang selama periode volatil dapat membatasi peluang eksploitasi.

Postingan Peretasan Kripto Anjlok 85% pada Oktober 2025 ke Kerugian Terendah Tahun Ini pertama kali muncul di CoinCentral.

