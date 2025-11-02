Inilah Mengapa Deposit Bank Tokenisasi Tidak Memiliki Peluang Melawan Stablecoin

BlockchainFintech

Bank tradisional akhirnya bereksperimen dengan blockchain. Namun inovasi terbaru mereka, deposito yang ditokenisasi, mungkin datang terlambat bertahun-tahun.

Lembaga keuangan membayangkan masa depan di mana saldo rekening giro sehari-hari berada di buku besar terdistribusi. Tetapi bagi Omid Malekan, profesor adjunct di Columbia Business School, konsep ini hanyalah ilusi digital — yang ditakdirkan akan dikalahkan oleh stablecoin.

Momen Peniru Perbankan Besar

Dalam dekade terakhir, proyek kripto membangun apa yang tidak pernah bisa dilakukan bank: dolar digital yang dapat ditransfer secara instan dan benar-benar berfungsi. Sekarang, bank ingin bergabung — tetapi tanpa melepaskan kendali. Ide mereka adalah mengambil deposito nasabah dan menerbitkannya sebagai token berbasis blockchain, secara efektif menjadi "saldo bank on-chain."

Malekan menolak model ini sebagai sesuatu yang merugikan diri sendiri. Deposito yang ditokenisasi, menurutnya, adalah setara blockchain dari intranet pribadi di era konektivitas internet global — aman, terbatas, dan pada akhirnya usang. Instrumen ini hanya dapat digunakan di antara nasabah dari institusi yang sama, dibatasi oleh lapisan kepatuhan seperti KYC dan perizinan transaksi.

"Apa gunanya token yang tidak bisa berpindah?" tulisnya, menggambarkannya sebagai rekening giro digital yang berhenti di pintu depan bank.

Stablecoin Sudah Menyelesaikan Masalah

Sementara bank masih membangun taman berdinding, stablecoin telah menghabiskan bertahun-tahun berintegrasi ke dalam jaringan terbuka yang sekarang menopang DeFi, pembayaran lintas batas, dan perdagangan on-chain. Mereka dapat beroperasi bersama, dapat disusun, dan dapat ditransfer tanpa perantara. Yang terpenting, mereka mengandalkan dukungan cadangan penuh yang transparan — bukan perbankan fraksional — untuk memastikan stabilitas.

Struktur itu, menurut Malekan, membuat mereka lebih aman dari perspektif risiko. Penerbit stablecoin harus memegang aset yang setara dalam bentuk tunai atau surat berharga jangka pendek, memberi mereka profil likuiditas yang tidak dapat ditandingi bank. Deposito yang ditokenisasi, sebaliknya, tetap terpapar pada risiko pinjaman yang sama yang mendefinisikan sistem tradisional.

Mengapa Imbal Hasil Akan Menentukan Segalanya

Pukulan nyata, bagaimanapun, bisa datang dari pengembalian. Seiring dengan matangnya pasar stablecoin, penerbit menemukan cara-cara kreatif untuk berbagi imbal hasil dengan pengguna — dari poin hadiah hingga insentif staking — bahkan ketika regulasi mencoba membatasi pembayaran bunga langsung.

Potensi imbal hasil ini adalah sesuatu yang tidak mudah ditandingi bank. Rekening tabungan ritel rata-rata di AS atau Inggris menawarkan kurang dari 1%, sementara produk berbasis stablecoin sering menemukan metode tidak langsung untuk mengembalikan bagian yang lebih besar dari pendapatan berbasis Treasury kepada pengguna.

"Ketakutan bank itu sederhana," jelas Malekan: "jika stablecoin mulai membayar imbal hasil nyata, nasabah akan berhenti menyimpan uang tunai di rekening yang tidak melakukan apa-apa."

Pertarungan Politik, Bukan Teknologi

Lobi perbankan telah melawan secara agresif, memperingatkan bahwa stablecoin yang menghasilkan imbal hasil dapat menguras deposito dan mengancam stabilitas keuangan. Kritikus memandangnya secara berbeda. Austin Campbell, seorang profesor di New York University, menuduh industri menggunakan regulasi sebagai perisai untuk melindungi keuntungan, dengan argumen bahwa pengguna ritel yang kalah ketika persaingan ditekan.

Booming Aset Dunia Nyata

Di balik perang wilayah ini terletak transformasi yang jauh lebih besar. Tokenisasi aset dunia nyata — segala sesuatu dari obligasi dan real estat hingga komoditas dan mata uang — diperkirakan akan mencapai $2 triliun pada tahun 2028, menurut Standard Chartered. Stablecoin kemungkinan akan tetap menjadi tulang punggung ekosistem tersebut, berfungsi sebagai media melalui mana aset yang ditokenisasi diperdagangkan dan diselesaikan.

Kesimpulan

Bank mungkin masih berhasil dalam mendigitalkan deposito, tetapi versi tokenisasi mereka tidak menawarkan kebebasan, kecepatan, atau interoperabilitas yang diharapkan pengguna kripto. Dalam pandangan Malekan, sektor keuangan mencoba memasang infrastruktur lama ke rel baru — dan menyebutnya inovasi.

Stablecoin, sementara itu, telah membangun jalan, kendaraan, dan aturan lalu lintas untuk ekonomi digital. Apa yang diusulkan bank, menurutnya, adalah jalan masuk berpagar yang tidak mengarah ke mana-mana.

