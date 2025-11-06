BursaDEX+
Stability World AI bermitra dengan REI Network untuk memastikan penerapan AI bebas gas, dapat diskalakan, dan ramah lingkungan untuk mendorong gelombang inovasi Web3 berikutnya.Stability World AI bermitra dengan REI Network untuk memastikan penerapan AI bebas gas, dapat diskalakan, dan ramah lingkungan untuk mendorong gelombang inovasi Web3 berikutnya.

Stability World AI dan REI Network Menerapkan AI yang Dapat Diskalakan dan Bebas Gas di Web3

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2025/11/06 13:30
aii1 main

Stability World AI, platform kecerdasan buatan (AI) generatif yang menggabungkan agen AI dengan insentif blockchain, dengan gembira mengumumkan kolaborasi bersejarahnya dengan REI Network, blockchain berkinerja tinggi, ringan, dan dapat diskalakan. Misi dari kemitraan ini adalah untuk menggabungkan keahlian Stability World AI dengan REI Network untuk menyatukan AI dengan teknologi Web3 untuk penerapan AI terdesentralisasi yang mulus.

Stability World AI sangat terkenal di dunia AI karena fitur dan layanan inovatifnya, yang hanya bertujuan untuk melayani kemanusiaan. Dalam tindakan kebajikan ini, terintegrasi dengan REI Network untuk memenuhi permintaan pengguna dan mengatasi masalah dengan lebih akurat dan produktif. Stability World AI telah merilis berita ini melalui akun X resminya.

Stability World AI dan REI Network Menjamin Masa Depan Bebas Gas dan Ramah Lingkungan

Stability World AI dengan sengaja bergabung dengan REI Network karena REI Network melayani pengguna dengan banyak fitur yang menarik pengguna untuk bergerak ke arah ini. REI Network memiliki fitur menonjol seperti: Transaksi bebas gas, yang berarti tidak ada biaya pada transaksi apapun.

Selain itu, REI Network memfasilitasi pengguna dengan kompatibilitas EVM+ Remote Procedure Call (RPC)+ WebSocket. Remote Procedure Call (RPC) adalah protokol yang memungkinkan komunikasi dengan node blockchain, yang menjalankan perangkat lunak klien blockchain. Selain itu, konsensus DPoS+ BFT yang ramah lingkungan dan peningkatan modular tanpa gesekan.

Mendorong Gelombang Berikutnya dari Inovasi Web3 Bertenaga AI

Kemitraan Stability World AI dan REI Network membangun jembatan yang kuat antara kecerdasan dan skalabilitas. Mereka secara aktif berkontribusi pada tugas-tugas yang membantu pengguna untuk tetap mendapatkan informasi terbaru secara berkala. Integrasi AI yang dibangun di atas REI Network yang menggabungkan dengan alat AI yang dapat diskalakan untuk membuat inovasi bersejarah dengan cara yang aman.

Kedua perusahaan FinTech ini menuju ke arah yang akan membawa gelombang berikutnya dari inovasi Web3 yang didorong oleh AI. Mereka membuat pengembangan di bidang AI dan teknologi Web3 untuk memungkinkan pengguna mereka menghadapi dunia saat ini dengan bermartabat.

