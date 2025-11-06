Harga Ethereum Anjlok, Tetapi Apakah Token Pembayaran XRP dan RTX Akan Segera Meroket?

Penurunan harga Ethereum telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia kripto. Dengan Ethereum turun lebih dari 20% hanya dalam dua hari, kepanikan benar-benar nyata dan dalam. Investor berebut, dan selera risiko bergeser dengan cepat. Di tengah kekacauan ini, token yang berfokus pada pembayaran tiba-tiba menarik perhatian, dan rumor beredar bahwa token seperti XRP dan bintang baru Remittix, mungkin menjadi pemenang besar.

XRP: Pengaturan Token Pembayaran yang Tidak Bisa Diabaikan

Meskipun pasar yang lebih luas mengalami keruntuhan, XRP diam-diam bertahan, menunjukkan bahwa momentum token pembayaran mungkin baru saja memanas. Harga XRP baru-baru ini membentuk level dukungan di $2,27 sambil menghadapi resistensi di dekat $2,44.

Para analis dan trader berpengalaman menyebutnya. Jika Ripple Labs menangkap bahkan 10-14% dari pasar pembayaran lintas batas global yang besar, potensi kenaikan untuk XRP sangat besar. Satu model memproyeksikan harga $66,67 dalam skenario tersebut. Pembeli awal sudah naik, dan minat institusional semakin meningkat—dengan satu dana dilaporkan bersiap untuk mengumpulkan lebih dari $1 miliar untuk menimbun XRP.

Bagi investor yang mencari altcoin besar berikutnya di 2025 atau alternatif kripto dengan biaya gas rendah dengan utilitas nyata, XRP berdiri di persimpangan: terpukul, tetapi dengan landasan pacu yang besar di depan.

Harga Ethereum: Mengapa Penurunan Bisa Memicu Permainan Lain

Kelemahan Ethereum lebih dari sekadar penurunan harga—ini mungkin menandai titik balik. ETH anjlok dari sekitar $3.600 ke mendekati $3.100, memecahkan dukungan penting dan menunjukkan tanda-tanda bahwa tren bearish mungkin semakin intensif.

Artinya: modal mungkin berotasi keluar dari koin berkapitalisasi besar lama dan masuk ke proyek dengan kasus penggunaan yang lebih jelas seperti pembayaran atau rel pengiriman uang. Bagi investor yang mencari proyek DeFi teratas atau alternatif DeFi lintas rantai berikutnya, pergeseran ini bermakna. Jika Ethereum terus berjuang sebagai "mesin pertumbuhan" kripto, maka token pembayaran dan kasus penggunaan token fintech menjadi medan pertempuran baru.

Remittix (RTX): Disruptor Pembayaran yang Harus Anda Perhatikan

Remittix mendapatkan daya tarik besar di kalangan investor yang mencari peluang investasi kripto tahap awal di luar bidang berkapitalisasi besar yang ramai. Ini memposisikan dirinya sebagai platform keuangan-pembayaran (PayFi) yang dibangun untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara.

Dengan lebih dari $28 juta yang dikumpulkan dalam pendanaan pribadi, proyek ini menarik perhatian karena utilitas dunia nyata dan kesiapan pertumbuhannya.

Dibandingkan dengan XRP, ceruk Remittix lebih tajam: pembayaran kripto-ke-fiat langsung dengan rel bank, dukungan mata uang fiat global, dan model yang mencerminkan status "proyek kripto yang kurang dihargai" yang banyak dicari.

Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik

Jangkauan Global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara



Utilitas Dunia Nyata: Dibangun untuk pembayaran sehari-hari dan pengiriman uang



Keamanan Utama: Diaudit dan diverifikasi oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka



Dompet Segera Hadir: Pengalaman mobile-first dengan konversi FX real-time



Lebih dari $28 Juta Terkumpul: Pendanaan kuat menandakan permintaan dan kepercayaan



Biaya Ultra-Rendah: Diposisikan sebagai alternatif kripto dengan biaya gas rendah untuk pembayaran



Komunitas yang Berkembang: Ribuan pengguna awal dan program insentif



Dengan tema token pembayaran yang memanas, Remittix mungkin tidak hanya mendapat manfaat tetapi menonjol sebagai target "kripto 100 x berikutnya" yang banyak dibisikkan investor.

Jangan Lewatkan Pergeseran dari ETH ke Pembayaran

Penurunan harga Ethereum bukan hanya berita buruk—ini adalah peluang. Saat ETH kehilangan momentum, pasar kripto mungkin mengarahkan fokus ke aset yang memberikan utilitas pembayaran, gesekan rendah, dan pergerakan lintas batas. Itu menempatkan token pembayaran seperti XRP dan proyek seperti Remittix dalam pandangan tajam.

Jika Anda mencari kripto terbaik untuk dibeli sekarang, momen ini—ketika risiko sistemik tinggi dan sentimen rendah—bisa menawarkan jendela langka. Lewatkan, dan Anda mungkin menyesal berada di luar posisi ketika adopsi token pembayaran dipercepat.

