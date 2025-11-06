Saham Qualcomm (QCOM): Pembuat Chip Melampaui Pendapatan dan Mengungkapkan Rencana Pusat Data AI

TLDR

Qualcomm melaporkan pendapatan kuartal keempat sebesar $3,00 per saham dan pendapatan $11,27 miliar, keduanya melampaui ekspektasi analis sebesar $2,88 dan $10,79 miliar.

Perusahaan mengeluarkan panduan yang kuat untuk kuartal pertama, memproyeksikan pendapatan $11,8 miliar hingga $12,6 miliar dibandingkan dengan estimasi analis sebesar $11,62 miliar.

Qualcomm mengumumkan rencana untuk merilis chip akselerator AI baru, AI200 pada 2026 dan AI250 pada 2027, bersaing dengan Nvidia dan AMD di pasar pusat data.

BofA Securities menaikkan target harga Qualcomm dari $200 menjadi $215, mengutip kekuatan handset di Tiongkok dan kinerja non-handset yang solid.

Saham telah naik 17% year-to-date tetapi kinerjanya di bawah kenaikan Nasdaq sebesar 22% dan tertinggal jauh dari kenaikan Nvidia sebesar 45% dan AMD sebesar 112%.

Qualcomm memberikan kinerja kuartal keempat yang solid yang melampaui ekspektasi Wall Street. Pembuat chip tersebut melaporkan pendapatan $3,00 per saham dengan pendapatan $11,27 miliar.

Analis telah memperkirakan pendapatan $2,88 per saham dan pendapatan $10,79 miliar. Pendapatan naik 10% dari $10,24 miliar pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Perusahaan mencatat kerugian bersih sebesar $3,12 miliar, atau $2,89 per saham, untuk kuartal tersebut. Ini disebabkan oleh beban pajak penghasilan, dibandingkan dengan laba bersih $2,92 miliar tahun sebelumnya.





QUALCOMM Incorporated, QCOM



Panduan untuk kuartal pertama terlihat lebih baik lagi. Qualcomm memperkirakan pendapatan antara $11,8 miliar dan $12,6 miliar, dengan titik tengah $12,2 miliar.

Perkiraan tersebut mengalahkan estimasi rata-rata analis sebesar $11,62 miliar. Perusahaan memproyeksikan laba per saham yang disesuaikan sebesar $3,30 hingga $3,50, dibandingkan dengan ekspektasi analis sebesar $3,31.

Bisnis handset tetap menjadi segmen terbesar perusahaan. Pendapatan naik 14% menjadi $6,96 miliar pada kuartal tersebut, didorong oleh kekuatan di pasar Tiongkok.

Pertumbuhan Di Luar Smartphone

Qualcomm telah bekerja untuk mengurangi ketergantungannya pada pasar telepon seluler. Perusahaan memperkirakan akan kehilangan Apple sebagai pelanggan modem dalam beberapa tahun mendatang.

Divisi otomotif menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dengan penjualan naik 17% menjadi $1,05 miliar. Divisi Internet of Things, yang mencakup pendapatan dari headset virtual reality dan kacamata pintar Meta, menghasilkan penjualan sebesar $1,81 miliar.

Itu mewakili kenaikan 7% dari tahun sebelumnya. Bisnis lisensi mengalami penurunan pendapatan 7% menjadi $1,41 miliar, meskipun masih melampaui ekspektasi.

Ketiga segmen inti melampaui estimasi analis. Hasil tersebut menunjukkan strategi diversifikasi Qualcomm mendapatkan daya tarik, setidaknya dalam jangka pendek.

Bersaing dengan Nvidia di AI

Berita terbesar datang minggu lalu ketika Qualcomm mengumumkan rencana untuk chip akselerator AI baru. AI200 akan diluncurkan pada 2026, diikuti oleh AI250 pada 2027.

Kedua chip dapat dikonfigurasi dalam sistem rak penuh dengan pendingin cairan. Ini menempatkan Qualcomm dalam persaingan langsung dengan Nvidia dan AMD di pasar pusat data.

Nvidia dan AMD saat ini menawarkan sistem GPU yang dapat menghubungkan hingga 72 chip untuk berfungsi sebagai satu komputer. Perusahaan AI membutuhkan daya komputasi seperti ini untuk melatih model canggih.

Pengumuman tersebut mendorong saham Qualcomm naik 11% minggu lalu. Namun, perusahaan masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dalam perlombaan AI.

BofA Securities menaikkan target harga Qualcomm dari $200 menjadi $215 sambil mempertahankan peringkat Beli. Perusahaan mengutip kekuatan handset di Tiongkok dan kinerja solid di segmen non-handset.

Namun, BofA juga mencatat beberapa risiko. Vendor Tiongkok mewakili sekitar 68% pendapatan handset, dan ada tanda-tanda bahwa Xiaomi mungkin mengembangkan chipnya sendiri.

Pangsa Samsung diperkirakan akan turun dari 100% menjadi 75% pada kuartal kedua. Kontrak modem Apple berakhir dalam waktu sekitar satu tahun.

Saham Qualcomm telah naik 17% year-to-date. Itu tertinggal dari kenaikan Nasdaq sebesar 22% dan jauh di bawah pesaing seperti Nvidia, yang naik 45%, dan AMD, yang melonjak 112%.

BofA memperkirakan kelipatan valuasi Qualcomm akan berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis IoT, otomotif, dan pusat datanya. Perusahaan memandang konsentrasi handset saat ini sebagai risiko jangka pendek utama bagi investor.

Postingan Qualcomm (QCOM) Stock: Chipmaker Beats Earnings and Unveils AI Data Center Plans pertama kali muncul di CoinCentral.