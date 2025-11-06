Saat Penutupan Pemerintah Berlanjut, Dukungan Tetap Tinggi Untuk Kredit Pajak ACA, Menurut Jajak Pendapat

Tiga dari empat orang Amerika — dan 50% Republikan — ingin Kongres memperpanjang kredit pajak agar warga Amerika berpenghasilan rendah dapat membeli asuransi kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau, menurut jajak pendapat KFF yang dirilis pada 6 November 2025. Dalam foto ini, Pusat Pengunjung Gedung Capitol AS ditutup untuk pengunjung pada hari pertama penutupan pemerintah AS di Washington, DC, pada 1 Oktober 2025. (Foto oleh Brendan SMIALOWSKI / AFP) (Foto oleh BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Tiga dari empat orang Amerika — dan 50% Republikan — ingin Kongres memperpanjang kredit pajak bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah agar mereka mampu membeli asuransi individu di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau, menurut jajak pendapat KFF terbaru.

Kredit pajak, atau subsidi, membuat premi asuransi kesehatan lebih terjangkau bagi individu. Kredit ini ditingkatkan oleh administrasi Biden dan Kongres yang dikuasai Demokrat pada 2021, memungkinkan lebih banyak warga Amerika membeli asuransi. Subsidi yang ditingkatkan, yang akan berakhir pada akhir tahun ini, membantu pendaftaran dalam cakupan individu ACA, juga dikenal sebagai Obamacare, melampaui rekor 24 juta warga Amerika, meningkatkan popularitasnya ke level tertinggi sepanjang masa.

Namun undang-undang yang berada di hadapan Kongres yang akan memperpanjang kredit pajak belum disahkan baik oleh Dewan Perwakilan AS maupun Senat AS. Masalah apakah akan memperpanjang kredit pajak adalah masalah utama yang memicu penutupan pemerintah federal setelah Presiden Donald Trump dan rekan-rekan Republikannya di Kongres tidak mencapai kesepakatan dengan Demokrat tentang masa depan subsidi yang ditingkatkan. Penutupan ini sekarang menjadi yang terlama dalam sejarah AS, melampaui kekurangan pendanaan pemerintah sebelumnya selama 35 hari pada 2019.

"Kredit pajak yang akan berakhir adalah masalah utama dalam kebuntuan anggaran Kongres yang sedang berlangsung, karena Demokrat ingin kredit pajak diperpanjang sebagai bagian dari kesepakatan anggaran sementara Republikan ingin membuka kembali pemerintah sebelum bernegosiasi tentang perpanjangan," kata KFF dalam analisis data jajak pendapat, yang dirilis pada hari Kamis.

"Jajak pendapat baru menemukan sedikit perubahan dalam pandangan publik tentang perpanjangan kredit pajak sejak sebelum penutupan dimulai, meskipun dukungan di kalangan Republikan menurun (dari 59% pada September menjadi 50% sekarang)," kata KFF. "Di antara mereka yang mengidentifikasi diri sebagai pendukung gerakan "Make America Great Again" Presiden Trump, dukungan turun dari 57% pada September menjadi 44% sekarang."

Jika Kongres tidak memperpanjang kredit pajak, warga Amerika yang membeli asuransi melalui bursa healthcare.gov pemerintah atau bursa negara bagian lainnya akan melihat lonjakan besar dalam premi — 75% atau lebih, kata perusahaan asuransi kesehatan. Pendaftaran terbuka dimulai pada 1 November dan berlangsung hingga 15 Desember.

Dalam dua minggu terakhir, perusahaan asuransi kesehatan sudah melaporkan bahwa mereka berharap kehilangan pelanggan tanpa subsidi yang ditingkatkan.

"Kami mendukung populasi yang menghadapi berakhirnya (kredit pajak premi yang ditingkatkan) dan potensi hilangnya secara besar-besaran cakupan perawatan kesehatan yang terjangkau tahun depan," kata Sarah London, chief executive officer perusahaan asuransi kesehatan Centene minggu lalu saat dia membahas pendapatan kuartal ketiga perusahaan dalam panggilan dengan para analis.

Centene adalah penyedia Obamacare terbesar di negara ini dengan 5,8 juta peserta dalam rencana kesehatan merek Ambetter-nya.

UnitedHealthcare, perusahaan asuransi kesehatan terbesar di negara ini dan unit dari raksasa kesehatan UnitedHealth Group, memiliki 1,7 juta peserta Obamacare tetapi berharap kehilangan dua pertiga dari mereka.

"Di mana kami tidak dapat mencapai kesepakatan tentang tarif yang berkelanjutan, kami menerapkan pengurangan area layanan yang ditargetkan," kata chief executive UnitedHealthcare Tim Noel kepada para analis selama panggilan minggu lalu untuk membahas pendapatan kuartal ketiga perusahaan. "Kami percaya tindakan ini akan membangun basis premi yang berkelanjutan — sambil kemungkinan mengurangi pendaftaran ACA kami sekitar dua pertiga."