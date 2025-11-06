Partai berkuasa Jepang akan mengalokasikan dukungan tahunan sebesar $6,5B untuk produsen chip dan AI

Partai berkuasa di Jepang, Partai Demokratik Liberal (LDP), berencana mengalokasikan sekitar ¥1 triliun ($6,5 miliar) setiap tahun untuk memproduksi chip dan mendukung pengembangan kecerdasan buatan.

Pemerintah akan mengalokasikan uang ini ke dalam anggaran tahunan standar, bukan anggaran satu kali, sehingga dukungan tetap konstan dan lebih dapat diprediksi.

Pasar global untuk semikonduktor telah tumbuh pesat selama 10 tahun terakhir, sebagian besar didorong oleh elektronik konsumen, kendaraan listrik, dan AI. Telah ada investasi pemerintah dan swasta yang signifikan dalam pembuatan chip di negara-negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Taiwan, dan China. Jepang telah tertinggal, dan para analis memperingatkan bahwa negara tersebut berisiko semakin tertinggal dalam teknologi chip generasi berikutnya jika tidak melakukan investasi secara teratur.

Jepang memasukkan pendanaan untuk chip dan AI dalam anggaran tahunan

Pemerintah Jepang secara konsisten menggunakan anggaran tambahan untuk mendukung industri semikonduktor. Anggaran ini hanya ditambahkan sesuai kebutuhan, sehingga perusahaan chip tidak pernah tahu berapa banyak yang akan mereka terima setiap tahun atau apakah akan ada dana tambahan di masa depan. Akibatnya, industri ini berjuang dengan pertumbuhan lambat selama bertahun-tahun, dan produsen harus menunggu keputusan anggaran baru sebelum memulai proyek baru.

Pendanaan juga datang pada waktu yang tidak teratur, karena pemerintah hanya akan menyetujui anggaran tambahan ketika pemimpin tertentu mendorong untuk itu atau ekonomi memasuki periode sulit. Perusahaan tidak akan menginvestasikan uang dalam jumlah besar karena mereka tidak yakin apakah dukungan akan berlanjut cukup lama bagi mereka untuk menyelesaikan proyek mereka.

Namun, hal itu kini berubah karena pemerintah telah mengalokasikan ¥1 triliun ($6,5 miliar) untuk anggaran tahunan mulai April 2026. Perusahaan sekarang dapat mulai membangun pabrik chip baru, yang dapat memakan waktu beberapa tahun untuk diselesaikan dan membutuhkan investasi yang signifikan.

Mereka juga dapat mendirikan pusat penelitian untuk membantu pengembangan teknologi baru dan menciptakan program pelatihan khusus untuk memperluas tenaga kerja terampil mereka.

Jepang memperluas strategi chip dan AI-nya di bawah rencana jangka panjang sebesar ¥10 triliun

Jepang pernah menjadi produsen terbesar teknologi chip yang digunakan dalam komputer, elektronik konsumen, dan mobil pada tahun 1980-an dan 1990-an. Tetapi karena negara tersebut tidak pernah berinvestasi sebanyak negara lain dalam industri ini, Jepang tertinggal dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, dan China.

Pemerintah kini bertujuan untuk mendapatkan kembali kekuatan yang pernah dimilikinya dalam industri semikonduktor dan telah mengalokasikan sekitar ¥5,7 triliun ($37,05 miliar) sejak 2021. Mantan Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengusulkan rencana untuk menyediakan lebih dari ¥10 triliun ($65 miliar) dalam dukungan publik dari waktu ke waktu untuk menghidupkan kembali industri chip dan AI negara tersebut. Tahun lalu, negara tersebut menyetujui ¥1,5 triliun ($9,75 miliar) untuk memulai rencana tersebut.

Dengan mengucurkan ¥10 triliun secara bertahap, pemerintah akan terus mengalokasikan lebih banyak dana untuk memungkinkan perusahaan melakukan proyek-proyek besar dan mencapai ekspansi industri yang stabil. Ada juga fakta bahwa dukungan pemerintah jangka panjang yang dapat diprediksi dari Jepang kemungkinan besar akan menarik pembuat chip asing untuk mendirikan fasilitas di Jepang juga, karena investor umumnya lebih menyukai pasar dengan dukungan pemerintah yang kuat di belakangnya.

Pendanaan yang stabil juga akan membantu membangun kemitraan yang lebih kuat dengan perusahaan dan peneliti di AS dan Eropa, karena wilayah-wilayah ini juga bertujuan untuk memperkuat industri chip mereka.

