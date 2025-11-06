Disney's ESPN, Penn Entertainment untuk menghentikan ESPN Bet

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Disney's ESPN, Penn Entertainment untuk mengakhiri ESPN Bet muncul di BitcoinEthereumNews.com. Logo ESPN Bet pada laptop yang diatur di New York, AS, pada Kamis, 22 Feb. 2024. Gabby Jones | Bloomberg | Getty Images Disney's ESPN dan Penn Entertainment mengakhiri kemitraan taruhan olahraga mereka, mengakhiri merek ESPN Bet pada sportsbook Penn lebih awal dari yang direncanakan. Kemitraan, yang terbentuk pada 2023, memungkinkan ESPN untuk melakukan rebranding dan meluncurkan kembali sportsbook Penn — yang sebelumnya dikenal sebagai Barstool Sportsbook — sebagai ESPN Bet. Perjanjian tersebut memiliki jangka waktu 10 tahun. Pada hari Kamis, Penn dan ESPN mengumumkan mereka telah sepakat untuk mengakhiri kemitraan lebih awal. Sportsbook tersebut akan diberi merek baru sebagai theScore Bet. "Ketika kami pertama kali mengumumkan kemitraan kami dengan ESPN, kedua belah pihak menegaskan bahwa kami berharap untuk bersaing untuk posisi podium di bidang ini," kata CEO Penn Jay Snowden dalam siaran pers. "Meskipun kami telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan penawaran produk kami dan membangun ekosistem yang kohesif dengan ESPN, kami telah sepakat secara mutual dan baik untuk mengakhiri kolaborasi kami," katanya. Kemitraan 10 tahun tersebut memungkinkan baik ESPN atau Penn untuk mengakhiri perjanjian setelah tahun ketiga "jika ambang kinerja pangsa pasar tertentu tidak terpenuhi," menurut siaran pers tersebut. Namun, pengumuman Kamis ini mengakhiri kesepakatan tersebut setelah berjalan sedikit lebih dari dua tahun. Ketua ESPN Jimmy Pitaro mengatakan dalam siaran pers bahwa perusahaan "sekarang mengejar peluang media dan pemasaran lain dalam ruang ini." ESPN telah menandatangani kesepakatan dengan Penn setelah menghabiskan beberapa waktu mencari mitra perjudian. Disney telah menegaskan di masa lalu bahwa mereka tidak akan pernah menerima taruhan secara langsung, menjadikan kemitraan sebagai satu-satunya jalan yang layak bagi ESPN untuk memasuki industri perjudian olahraga online yang sedang berkembang. Taruhan olahraga telah menjadi bagian integral dari platform streaming langsung-ke-konsumen ESPN. ESPN Bet...Postingan Disney's ESPN, Penn Entertainment untuk mengakhiri ESPN Bet muncul di BitcoinEthereumNews.com. Logo ESPN Bet pada laptop yang diatur di New York, AS, pada Kamis, 22 Feb. 2024. Gabby Jones | Bloomberg | Getty Images Disney's ESPN dan Penn Entertainment mengakhiri kemitraan taruhan olahraga mereka, mengakhiri merek ESPN Bet pada sportsbook Penn lebih awal dari yang direncanakan. Kemitraan, yang terbentuk pada 2023, memungkinkan ESPN untuk melakukan rebranding dan meluncurkan kembali sportsbook Penn — yang sebelumnya dikenal sebagai Barstool Sportsbook — sebagai ESPN Bet. Perjanjian tersebut memiliki jangka waktu 10 tahun. Pada hari Kamis, Penn dan ESPN mengumumkan mereka telah sepakat untuk mengakhiri kemitraan lebih awal. Sportsbook tersebut akan diberi merek baru sebagai theScore Bet. "Ketika kami pertama kali mengumumkan kemitraan kami dengan ESPN, kedua belah pihak menegaskan bahwa kami berharap untuk bersaing untuk posisi podium di bidang ini," kata CEO Penn Jay Snowden dalam siaran pers. "Meskipun kami telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan penawaran produk kami dan membangun ekosistem yang kohesif dengan ESPN, kami telah sepakat secara mutual dan baik untuk mengakhiri kolaborasi kami," katanya. Kemitraan 10 tahun tersebut memungkinkan baik ESPN atau Penn untuk mengakhiri perjanjian setelah tahun ketiga "jika ambang kinerja pangsa pasar tertentu tidak terpenuhi," menurut siaran pers tersebut. Namun, pengumuman Kamis ini mengakhiri kesepakatan tersebut setelah berjalan sedikit lebih dari dua tahun. Ketua ESPN Jimmy Pitaro mengatakan dalam siaran pers bahwa perusahaan "sekarang mengejar peluang media dan pemasaran lain dalam ruang ini." ESPN telah menandatangani kesepakatan dengan Penn setelah menghabiskan beberapa waktu mencari mitra perjudian. Disney telah menegaskan di masa lalu bahwa mereka tidak akan pernah menerima taruhan secara langsung, menjadikan kemitraan sebagai satu-satunya jalan yang layak bagi ESPN untuk memasuki industri perjudian olahraga online yang sedang berkembang. Taruhan olahraga telah menjadi bagian integral dari platform streaming langsung-ke-konsumen ESPN. ESPN Bet...

Disney's ESPN, Penn Entertainment untuk menghentikan ESPN Bet

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/06 21:17
Everclear
CLEAR$0.00552-11.39%
SPACE
SPACE$0.06463-21.47%
Notcoin
NOT$0.0005701-4.05%
Meteora
MET$0.2567-2.32%
Nowchain
NOW$0.00094+2.17%

Logo ESPN Bet pada laptop yang diatur di New York, AS, pada Kamis, 22 Feb. 2024. 

Gabby Jones | Bloomberg | Getty Images

Disney's ESPN dan Penn Entertainment mengakhiri kemitraan taruhan olahraga mereka, yang mengakhiri merek ESPN Bet pada sportsbook Penn lebih awal dari yang direncanakan.

Kemitraan, yang terbentuk pada tahun 2023, memungkinkan ESPN untuk melakukan rebranding dan meluncurkan kembali sportsbook Penn — yang sebelumnya dikenal sebagai Barstool Sportsbook — sebagai ESPN Bet. Perjanjian tersebut memiliki jangka waktu 10 tahun.

Pada hari Kamis, Penn dan ESPN mengumumkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri kemitraan lebih awal. Sportsbook tersebut akan diberi merek baru lagi sebagai theScore Bet.

"Ketika kami pertama kali mengumumkan kemitraan kami dengan ESPN, kedua belah pihak menegaskan bahwa kami berharap untuk bersaing untuk posisi podium di bidang ini," kata CEO Penn Jay Snowden dalam siaran pers.

"Meskipun kami telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan penawaran produk kami dan membangun ekosistem yang kohesif dengan ESPN, kami telah secara bersama dan baik-baik sepakat untuk mengakhiri kolaborasi kami," katanya.

Kemitraan 10 tahun tersebut memungkinkan baik ESPN atau Penn untuk mengakhiri perjanjian setelah tahun ketiga "jika ambang kinerja pangsa pasar tertentu tidak terpenuhi," menurut siaran pers tersebut. Namun, pengumuman Kamis ini mengakhiri kesepakatan tersebut setelah berjalan sedikit lebih dari dua tahun.

Ketua ESPN Jimmy Pitaro mengatakan dalam siaran pers bahwa perusahaan "kini mengejar peluang media dan pemasaran lain dalam bidang ini."

ESPN telah menandatangani kesepakatan dengan Penn setelah menghabiskan beberapa waktu mencari mitra perjudian. Disney telah menegaskan di masa lalu bahwa mereka tidak akan pernah menerima taruhan secara langsung, menjadikan kemitraan sebagai satu-satunya jalan yang layak bagi ESPN untuk memasuki industri perjudian olahraga online yang sedang berkembang pesat.

Taruhan olahraga telah menjadi bagian integral dari platform streaming langsung-ke-konsumen ESPN.

Merek ESPN Bet diperkirakan akan berakhir pada 1 Desember, menurut siaran pers tersebut.

Berdasarkan kesepakatan awal, ESPN setuju untuk memberikan Penn hak eksklusif atas mereknya untuk sportsbook, serta layanan media dan pemasaran. Sebagai gantinya, Penn setuju untuk membayar ESPN $1,5 miliar tunai selama periode 10 tahun, dan juga memberikan ESPN sekitar $500 juta waran untuk membeli sekitar 31,8 juta saham biasa Penn yang akan vest selama periode yang sama.

Pada hari Kamis, perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan pembayaran tunai tahunan Penn sebesar $150 juta akan berhenti pada kuartal keempat, begitu juga dengan waran untuk membeli saham biasa Penn.

Source: https://www.cnbc.com/2025/11/06/disneys-espn-penn-entertainment-to-wind-down-espn-bet.html

Peluang Pasar
Logo Everclear
Harga Everclear(CLEAR)
$0.00552
$0.00552$0.00552
-11.39%
USD
Grafik Harga Live Everclear (CLEAR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31