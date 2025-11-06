Disney's ESPN, Penn Entertainment untuk menghentikan ESPN Bet

Logo ESPN Bet pada laptop yang diatur di New York, AS, pada Kamis, 22 Feb. 2024.

Disney's ESPN dan Penn Entertainment mengakhiri kemitraan taruhan olahraga mereka, yang mengakhiri merek ESPN Bet pada sportsbook Penn lebih awal dari yang direncanakan.

Kemitraan, yang terbentuk pada tahun 2023, memungkinkan ESPN untuk melakukan rebranding dan meluncurkan kembali sportsbook Penn — yang sebelumnya dikenal sebagai Barstool Sportsbook — sebagai ESPN Bet. Perjanjian tersebut memiliki jangka waktu 10 tahun.

Pada hari Kamis, Penn dan ESPN mengumumkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri kemitraan lebih awal. Sportsbook tersebut akan diberi merek baru lagi sebagai theScore Bet.

"Ketika kami pertama kali mengumumkan kemitraan kami dengan ESPN, kedua belah pihak menegaskan bahwa kami berharap untuk bersaing untuk posisi podium di bidang ini," kata CEO Penn Jay Snowden dalam siaran pers.

"Meskipun kami telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan penawaran produk kami dan membangun ekosistem yang kohesif dengan ESPN, kami telah secara bersama dan baik-baik sepakat untuk mengakhiri kolaborasi kami," katanya.

Kemitraan 10 tahun tersebut memungkinkan baik ESPN atau Penn untuk mengakhiri perjanjian setelah tahun ketiga "jika ambang kinerja pangsa pasar tertentu tidak terpenuhi," menurut siaran pers tersebut. Namun, pengumuman Kamis ini mengakhiri kesepakatan tersebut setelah berjalan sedikit lebih dari dua tahun.

Ketua ESPN Jimmy Pitaro mengatakan dalam siaran pers bahwa perusahaan "kini mengejar peluang media dan pemasaran lain dalam bidang ini."

ESPN telah menandatangani kesepakatan dengan Penn setelah menghabiskan beberapa waktu mencari mitra perjudian. Disney telah menegaskan di masa lalu bahwa mereka tidak akan pernah menerima taruhan secara langsung, menjadikan kemitraan sebagai satu-satunya jalan yang layak bagi ESPN untuk memasuki industri perjudian olahraga online yang sedang berkembang pesat.

Taruhan olahraga telah menjadi bagian integral dari platform streaming langsung-ke-konsumen ESPN.

Merek ESPN Bet diperkirakan akan berakhir pada 1 Desember, menurut siaran pers tersebut.

Berdasarkan kesepakatan awal, ESPN setuju untuk memberikan Penn hak eksklusif atas mereknya untuk sportsbook, serta layanan media dan pemasaran. Sebagai gantinya, Penn setuju untuk membayar ESPN $1,5 miliar tunai selama periode 10 tahun, dan juga memberikan ESPN sekitar $500 juta waran untuk membeli sekitar 31,8 juta saham biasa Penn yang akan vest selama periode yang sama.

Pada hari Kamis, perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan pembayaran tunai tahunan Penn sebesar $150 juta akan berhenti pada kuartal keempat, begitu juga dengan waran untuk membeli saham biasa Penn.