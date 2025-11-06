Saham Rivian (RIVN) Naik 23% karena Pendapatan Hampir Dua Kali Lipat Dibandingkan Tahun Sebelumnya

TLDR

Saham Rivian melonjak 23,36% pada hari Rabu, ditutup pada $15,42 per saham setelah melampaui perkiraan pendapatan Q3.

Pendapatan melonjak 78% year-over-year menjadi $1,558 miliar, didorong oleh penjualan otomotif yang lebih tinggi dan pembeli yang bergegas membeli sebelum kredit pajak EV berakhir.

Perusahaan mencatat laba kotor sebesar $24 juta, bangkit kembali dari kerugian kuartal sebelumnya.

Rivian mempertahankan target pengiriman tahunan sebanyak 41.500 hingga 43.500 kendaraan dan memperkirakan kerugian EBITDA yang disesuaikan sebesar $2 miliar hingga $2,25 miliar.

SUV ukuran menengah R2 yang akan datang tetap sesuai jadwal untuk produksi paruh pertama 2026, dengan validasi manufaktur yang akan dimulai pada akhir tahun.

Saham Rivian naik 23,36% pada hari Rabu. Pembuat kendaraan listrik ini ditutup pada $15,42 per saham.

Kenaikan ini terjadi setelah perusahaan melaporkan pendapatan kuartal ketiga yang melampaui ekspektasi Wall Street. Pendapatan mencapai $1,558 miliar, naik dari $874 juta pada periode yang sama tahun lalu.





Rivian Automotive, Inc., RIVN



Itu merupakan kenaikan 78% year-over-year. Analis memperkirakan pendapatan sebesar $1,49 miliar.

Peningkatan pendapatan berasal dari dua sumber utama. Pendapatan otomotif tumbuh 47% menjadi $1,14 miliar dari $776 juta. Pendapatan perangkat lunak dan layanan melonjak 324% menjadi $416 juta dari $98 juta.

Perusahaan mengatakan pembeli bergegas melakukan pembelian sebelum kredit pajak EV berakhir. Dorongan ini membantu meningkatkan pengiriman selama kuartal tersebut.

Peningkatan pendapatan perangkat lunak terkait dengan pengembangan arsitektur listrik kendaraan. Pemasaran ulang, perbaikan kendaraan, dan layanan pemeliharaan juga berkontribusi.

Rivian melaporkan kerugian $0,65 per saham. Ini lebih baik dari perkiraan kerugian $0,71 per saham.

Kembali ke Profitabilitas

Perusahaan mencatat laba kotor sebesar $24 juta. Ini menghentikan kerugian kuartal lalu setelah dua kuartal berturut-turut yang menguntungkan.

Kerugian EBITDA yang disesuaikan mencapai $602 juta. Analis memperkirakan kerugian sebesar $570,7 juta.

Meskipun pendapatan meningkat, kerugian bersih bertambah menjadi $1,173 miliar dari $1,1 miliar year-over-year. Itu merupakan kenaikan 6,6%.

Untuk tahun penuh, Rivian tetap berpegang pada panduan mereka. Perusahaan memperkirakan kerugian EBITDA yang disesuaikan antara $2 miliar dan $2,25 miliar.

Belanja modal diproyeksikan sebesar $1,8 miliar hingga $1,9 miliar. Target pengiriman tetap antara 41.500 dan 43.500 kendaraan untuk 2025.

Awal bulan ini, perusahaan melaporkan produksi 10.720 kendaraan dan pengiriman 13.201 kendaraan di Q3. Ini sesuai dengan ekspektasi untuk apa yang diantisipasi menjadi kuartal yang kuat.

Pengembangan R2 Sesuai Jadwal

Crossover ukuran menengah R2 yang akan datang tetap sesuai jadwal untuk produksi paruh pertama 2026. Semua bengkel telah mulai memasang peralatan.

Bengkel bodi R2 telah sepenuhnya terpasang dan dinyalakan untuk penugasan robot. Validasi manufaktur diharapkan dimulai pada akhir tahun.

Peningkatan bengkel cat meningkatkan kapasitas menjadi 215.000 unit per tahun. Ini menyiapkan panggung untuk peningkatan produksi R2.

Saham telah diperdagangkan turun 1,10% dalam perdagangan pra-pasar pada hari Kamis menjadi $15,25. Penutupan hari Rabu mewakili pengiriman tahunan penuh sebanyak 10.720 kendaraan pada kuartal ketiga, dengan 13.201 kendaraan dikirimkan kepada pelanggan.

