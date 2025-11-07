Pengadilan AS Mengeluarkan Keputusan Besar Mengenai Bitcoin (BTC)! "FBI Terbukti Benar!"

Pengadilan AS telah mengeluarkan putusan penting mengenai Bitcoin. Pengadilan menolak gugatan yang diajukan oleh seorang warga yang mengklaim FBI menghapus hard drive berisi 3.443 Bitcoin.

Pengadilan AS telah menolak gugatan yang diajukan oleh penduduk Florida Michael Prem yang menuntut ganti rugi sebesar $354 juta dari pemerintah atas hilangnya 3.443 Bitcoin, lapor Decrypt.

Dalam keputusannya, pengadilan menyatakan bahwa FBI tidak lalai dalam kasus ini dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penghapusan hard drive yang berisi 3.443 BTC.

Karena pengadilan menyatakan bahwa Perm tidak melaporkan keberadaan Bitcoin yang dipermasalahkan selama dia berada di penjara.

Pengadilan memutuskan bahwa Prem, yang dihukum karena pencurian identitas, sebelumnya tidak secara resmi menyatakan bahwa dia memiliki jumlah Bitcoin yang begitu besar dan tidak mencantumkan Bitcoin-nya sebagai aset yang hilang selama masa hukumannya, sehingga dia tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pemerintah atas hilangnya cryptocurrency.

Apa yang Terjadi?

Michael Prem mengaku bersalah atas tuduhan penipuan perangkat, pencurian identitas, dan kepemilikan senjata api ilegal pada 2019 dan dijatuhi hukuman penjara. Selama penggeledahan, FBI menyita hard drive dari propertinya. FBI kemudian mengikuti protokol standar untuk barang bukti elektronik yang disita dan menghapus perangkat tersebut.

Namun, setelah dibebaskan dari penjara pada 2022, Prem mengklaim bahwa FBI menghancurkan drive tersebut tanpa otorisasi yang tepat, memblokir akses ke 3.443 Bitcoin.

Pengadilan menolak klaim Prem, dengan menyebutkan inkonsistensi dalam pernyataannya dan keterlambatannya dalam mengklaim kepemilikan BTC yang dipermasalahkan.

Dalam putusannya, pengadilan mencatat bahwa pengungkapan keuangan Prem kepada pemerintah pada Februari 2020 mengungkapkan bahwa dia hanya memiliki Bitcoin senilai $200 hingga $1.500, dan bahwa setelah dibebaskan dari penjara, dia mengklaim menjadi miliarder BTC. Mengutip kontradiksi antara pernyataan Prem dan berlalunya waktu yang tidak masuk akal, pengadilan menulis:

"Klaim hak kepemilikan Prime datang terlambat, dan bahkan jika Bitcoin tersebut tersedia, akan tidak adil untuk mengembalikannya kepadanya."

Glassnode memperkirakan bahwa, berdasarkan data, sekitar 7% dari total pasokan Bitcoin sebanyak 21 juta telah hilang secara permanen.

*Ini bukan nasihat investasi.

Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain!