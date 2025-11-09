Bersiap — Akhir November Akan Menjadi Besar Untuk XRP, Kata CEO

Laporan dari konferensi Ripple Swell 2025 menunjukkan minat yang berkembang terhadap XRP. Para trader dan manajer dana mengawasi November dengan seksama.

Menurut para pembicara di acara tersebut, beberapa langkah terjadwal dapat mendorong lebih banyak uang ke dalam token dalam jangka pendek.

Jadwal ETF Canary Capital

ETF spot Canary Capital siap diluncurkan setelah pengajuan S-1 yang diperbarui, dengan kemungkinan peluncuran otomatis 20 hari kemudian pada 13 November.

Laporan dari panggung mengutip Steven McClurg, CEO Canary Capital, yang mengkonfirmasi pembaruan tersebut. Pengajuan itu menghapus klausul amandemen yang akan memberikan SEC kontrol lebih besar atas tanggal efektif produk.

Berdasarkan laporan, jadwal masih bisa berubah jika SEC mengembalikan pertanyaan atau jika operasi pemerintah berubah, tetapi untuk saat ini 13 November menonjol sebagai tanggal kunci.

Aktivitas Ritel Dan Whale Menurun

Grafik CryptoQuant menunjukkan aktivitas perdagangan ritel telah menurun sejak penjualan besar pada 10 Oktober, ketika sekitar $19 miliar hilang dalam satu hari.

Investor kecil telah mundur ke zona netral, yang oleh beberapa analis dibaca sebagai penantian hati-hati daripada keluar. Pada saat yang sama, pergerakan on-chain besar ke bursa telah menurun tajam — dari sekitar 49.000 pada 25 Oktober dan 44.000 pada 11 Oktober menjadi sekitar 800 pada hari Jumat baru-baru ini.

Penurunan transaksi whale-ke-bursa tersebut menunjukkan lebih sedikit penjual besar yang memindahkan dana ke bursa saat ini.

Sinyal Institusional

Pembicara di Swell menunjukkan peningkatan minat institusional. CEO Teucrium Sal Gilbertie memberi tahu audiens bahwa paruh kedua November bisa sangat penting bagi XRP, mengaitkan pandangan itu dengan tren yang lebih luas dalam tokenisasi dan arus institusional.

Proyeksi Citibank yang dikutip pada acara tersebut mengatakan aset yang ditokenisasi bisa mencapai triliunan dalam lima tahun, dan panelis lain menyebutkan rencana pergerakan oleh pemain keuangan tradisional.

Berdasarkan laporan, Circle juga memiliki rencana untuk mulai memperdagangkan ekuitas publik pada awal Desember, yang oleh beberapa orang dilihat sebagai dorongan lain menuju keterlibatan yang lebih mainstream.



Saran Dari Pelaku Pasar

Gilbertie mendesak para pemegang untuk fokus pada jangka panjang. "Percayalah padanya. Jangan khawatir tentang volatilitas. Itu akan merata seiring dengan adopsi dan masuknya lebih banyak uang institusional," katanya.

Pandangan itu dibagikan oleh komentator lain yang menunjukkan bahwa daftar ETF dan onboarding institusional secara historis telah mengubah cara pasar menghargai aset.

Apa Yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya

Peserta pasar akan melacak proses SEC, pengajuan tambahan, dan apakah kalender pemerintah mempengaruhi tanggal mulai ETF.

Sinyal on-chain — seperti transfer whale dan arus bursa — juga akan diawasi dengan seksama. Untuk saat ini, laporan menunjukkan campuran kewaspadaan di antara trader ritel dan minat tingkat institusi yang berkembang, dengan 13 November ditandai sebagai tanggal yang banyak diperhatikan.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView

Sumber: https://www.newsbtc.com/altcoin/get-ready-the-end-of-november-will-be-massive-for-xrp-ceo-says/