Bitcoin menghadapi risiko kuantum: mengapa dompet SegWit mungkin menawarkan perlindungan terbatas

Dompet SegWit menunda eksposur kunci publik hingga saat transaksi.

Menyimpan Bitcoin di alamat SegWit menawarkan perlindungan sementara jika tidak disentuh.

Kritikus percaya komputasi kuantum praktis masih beberapa dekade lagi.

Ancaman komputasi kuantum yang telah lama diteorikan terhadap Bitcoin kembali muncul dalam percakapan kripto.

Gagasan bahwa mesin kuantum yang cukup kuat dapat membobol keamanan kriptografi dan mengekspos kunci Bitcoin telah bergeser dari obrolan teoretis menjadi kekhawatiran praktis.

Analis Bitcoin Willy Woo baru-baru ini menyarankan perlindungan jangka pendek: menyimpan Bitcoin di alamat SegWit untuk tujuh tahun ke depan.

Sementara taktik ini memicu perdebatan, komunitas yang lebih luas tetap terbagi mengenai apakah komputer kuantum adalah ancaman nyata dan segera atau hanya ketakutan terbaru yang didorong teknologi.

SegWit menawarkan penundaan eksposur kunci publik

Segregated Witness (SegWit), diperkenalkan pada 23 Agustus 2017, adalah peningkatan protokol yang mengubah cara data disimpan dalam transaksi Bitcoin. Woo menyarankan bahwa penundaan eksposur kunci publik SegWit dapat bertindak sebagai pencegah terhadap serangan kuantum.

Tidak seperti Taproot, yang mengekspos kunci publik segera dalam alamat, SegWit hanya mengungkapkannya selama eksekusi transaksi.

Penundaan ini membuat komputer kuantum lebih sulit untuk merekayasa balik kunci pribadi dari kunci publik sebelum transaksi selesai.

Dalam kondisi saat ini, mengekspos kunci publik tidak menimbulkan banyak masalah. Namun, jika dan ketika komputasi kuantum maju ke titik kemampuan dekripsi real-time, jendela eksposur dompet Taproot bisa menjadi kerentanan utama.

Sebaliknya, hashing SegWit menyembunyikan kunci publik di balik lapisan enkripsi sampai benar-benar diperlukan. Ini mungkin membuat Bitcoin lebih aman selama periode transisi yang diantisipasi ini.

Hodling di SegWit datang dengan batasan utama

Meskipun metode SegWit mungkin menawarkan perlindungan, metode ini memiliki batasan kritis. Menurut Woo, pengguna tidak boleh memindahkan Bitcoin mereka dari alamat SegWit.

Setiap transaksi keluar akan mengekspos kunci publik, berpotensi mengundang serangan kuantum jika dieksekusi selama transaksi.

Dengan demikian, metode ini tidak layak untuk pedagang aktif atau siapa pun yang membutuhkan likuiditas dalam jangka pendek. Ini adalah mekanisme pertahanan statis, bukan solusi dinamis.

Pendekatan ini secara efektif menempatkan Bitcoin di brankas. Aman tetapi tidak dapat diakses. Ini juga hanya seaman ketiadaan dekripsi kuantum real-time yang berkelanjutan.

Jika terobosan datang lebih awal dari yang diantisipasi, bahkan koin yang disimpan di SegWit bisa dikompromikan selama penarikan. Woo mengakui bahwa ini hanya langkah perantara.

Ini dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan sampai protokol Bitcoin yang tahan kuantum tersedia.

Para ahli tidak setuju tentang efektivitas SegWit

Tidak semua orang setuju bahwa SegWit memberikan perlindungan yang berarti. Charles Edwards, pendiri dana aset digital Capriole, telah menolak gagasan tersebut sebagai tidak efektif.

Dia berpendapat bahwa SegWit bukanlah model yang aman dari kuantum dan mengandalkannya dapat menunda peningkatan jaringan yang diperlukan.

Menurut Edwards, keyakinan bahwa Bitcoin memiliki periode buffer tujuh tahun dapat menciptakan kepuasan diri, melemahkan tekanan untuk mempercepat pekerjaan pada algoritma tahan kuantum.

Ketidaksepakatan ini menggarisbawahi kurangnya konsensus yang lebih luas di ruang kripto tentang seberapa serius komunitas harus mengambil risiko kuantum.

Meskipun peningkatan protokol sedang dalam pengembangan, ada kekhawatiran di antara pengembang bahwa inisiatif saat ini berkembang terlalu lambat.

Beberapa berpendapat bahwa lapisan keamanan yang ada tidak dibangun dengan mempertimbangkan kemampuan kuantum, membuat mereka secara struktural rentan terlepas dari format transaksi.

Skeptis mengatakan ketakutan kuantum terlalu dibesar-besarkan

Terlepas dari kekhawatiran, beberapa di komunitas percaya risikonya terlalu dibesar-besarkan. Kritikus menunjuk pada keterbatasan teknis komputasi kuantum yang persisten.

Dalam sebuah posting pada Februari, pendukung Bitcoin Adrian Morris mengklaim teknologi kuantum "hampir tidak layak", mengutip masalah dengan termodinamika, memori, dan perhitungan persisten.

Yang lain berpendapat bahwa sistem keuangan tradisional dan bank-bank besar akan menjadi target yang jauh lebih menarik untuk serangan kuantum awal daripada jaringan terdesentralisasi seperti Bitcoin.

Woo mencatat bahwa Bitcoin yang dipegang oleh kustodian, seperti ETF atau perusahaan perbendaharaan, mungkin lebih terlindungi untuk sementara. Ini hanya benar jika institusi tersebut mengambil langkah proaktif untuk mengamankan kepemilikan mereka.

Sampai peningkatan komprehensif diimplementasikan, debat kuantum akan terus membentuk wacana seputar keamanan jangka panjang Bitcoin.