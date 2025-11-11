Harga Dogecoin (DOGE): Gerbang Institusional Terbuka saat ETF Mendekati Persetujuan

TLDR

Bitwise telah menghapus amandemen penundaan dari pendaftaran ETF Dogecoin-nya, berpotensi memungkinkan peluncuran dalam 20 hari sekitar 26-27 November

Harga Dogecoin meningkat 4% menjadi $0,18 setelah berita ETF tetapi tetap lebih dari 75% di bawah rekor tertingginya yaitu $0,73

Lebih dari 3 miliar token DOGE dijual oleh pemegang besar dalam sebulan terakhir, yang secara historis menandakan titik terendah lokal

Indikator teknis menunjukkan momentum positif dengan MACD berubah positif dan RSI yang trennya naik

Analis melihat pola historis berulang yang mendahului siklus bullish sebelumnya, meskipun mencapai $2,20 menghadapi beberapa level resistensi

Harga Dogecoin naik 4% dalam sehari terakhir, mencapai $0,18 setelah Bitwise mengajukan formulir pendaftaran yang diamandemen ke SEC. Manajer aset kripto tersebut menghapus amandemen penundaan "8(a)" dari aplikasi ETF Dogecoin-nya pada 7 November.

Perubahan ini berarti ETF tersebut dapat diluncurkan setelah masa tunggu 20 hari berakhir. Analis ETF Bloomberg Eric Balchunas menyatakan dana tersebut bisa aktif antara 26 dan 27 November jika SEC tidak melakukan intervensi.

Penghapusan klausul penundaan memungkinkan Bitwise untuk melanjutkan peluncuran ETF tanpa periode peninjauan SEC yang diperpanjang. Proses yang dipercepat ini menggunakan Bagian 8(a), ketentuan yang melewati penundaan persetujuan yang panjang.

ETF Dogecoin Bitwise akan memegang DOGE sebagai aset utamanya. Dana tersebut akan menghitung nilai aset bersihnya menggunakan Harga Penyelesaian CF Dogecoin-Dollar.

Dogecoin saat ini diperdagangkan pada $0,18, yang lebih dari 75% di bawah rekor tertingginya yaitu $0,7316. Token tersebut mengalami tren menurun sepanjang bulan lalu sebelum kenaikan baru-baru ini.

Pola Historis Muncul Kembali

Analis pasar menunjuk pada pola berulang dalam grafik harga jangka panjang Dogecoin. Token tersebut telah mengikuti siklus akumulasi, breakout, dan pertumbuhan cepat di pasar bullish sebelumnya.

Analisis grafik bulanan Trader Tardigrade menunjukkan DOGE cenderung melonjak setelah menyentuh level dukungan trendline utama. Peristiwa ini baru saja terjadi lagi, cocok dengan pola dari siklus sebelumnya.

Pada 2021, harga Dogecoin melompat dari pecahan sen menjadi di atas $0,70. Analis mengawasi breakout di atas level $0,20 sebagai sinyal konfirmasi.

Bitcoinsensus menggambarkan Dogecoin sebagai "master pola geometris." Setiap siklus sebelumnya dimulai dengan pergerakan menyamping yang berkepanjangan sebelum kenaikan harga yang tajam.

Aktivitas Whale Menunjukkan Distribusi

Data on-chain mengungkapkan bahwa pemegang besar menjual lebih dari 3 miliar token DOGE dalam sebulan terakhir. Analis kripto Ali melaporkan distribusi ini dari dompet whale.

Peristiwa penjualan ini secara historis bertepatan dengan titik terendah harga lokal. Akumulasi ritel sering mengikuti ketika pemegang besar mengambil keuntungan.

Sementara penjualan whale dapat menekan harga jangka pendek, hal ini menciptakan peluang bagi pembeli baru di level yang lebih rendah. Distribusi baru-baru ini mungkin menandakan pergeseran dari kepemilikan institusional ke ritel.

Indikator teknis pada grafik 4 jam menunjukkan tanda-tanda positif. Garis MACD berubah positif dan histogram meningkat.

RSI terus tren naik menuju wilayah overbought. Indikator-indikator ini menunjukkan momentum yang membaik dan kemungkinan pergerakan menuju $0,19-$0,20.

Level Resistensi Menghalangi Jalan

Dogecoin menghadapi beberapa zona resistensi sebelum pergerakan harga besar. Hambatan utama ada di $0,26, $0,41, dan $0,54.

Level-level ini mewakili area di mana trader kemungkinan akan mengambil keuntungan. Menembus titik-titik resistensi ini bisa memperlambat kenaikan.

Data on-chain menunjukkan minat beli yang moderat tetapi tidak ada indikator yang jelas tentang breakout ke level multi-dolar. Volume perdagangan perlu meningkat secara substansial untuk pergerakan menuju $2,20.

Pemegang besar juga perlu terus mengakumulasi untuk kenaikan parabolik. Data saat ini menunjukkan skenario ini tetap tidak mungkin dalam jangka pendek.

Persetujuan ETF Bitwise bisa menandai fase baru untuk Dogecoin. Dana tersebut akan memberikan investor institusional eksposur teratur ke memecoin tanpa langsung memegang token.

Ini akan menjadi cryptocurrency berbasis meme pertama yang mencapai status ETF di pasar A.S. Pengembang Mishaboar mengingatkan komunitas bahwa tidak ada organisasi yang secara resmi mewakili Dogecoin, menekankan sifat terdesentralisasinya.

