Arus Masuk ETF: Solana Terus Mengejutkan, Ethereum Mengecewakan

Pasar ETF spot kripto Amerika menunjukkan gambaran yang beragam pada 10 November. Menurut data dari SoSoValue, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih yang moderat sebesar $1,15 juta. Yang menarik, hanya ETF BITB dari Bitwise yang bertanggung jawab atas seluruh jumlah ini. ETF spot Ethereum tetap sepenuhnya pada...

