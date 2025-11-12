Pendiri FTX Sam Bankman-Fried Tidak Gentar Oleh Penjara, Berbagi Apa Yang Terjadi Pada Kripto Pengguna

Melalui akun media sosial X yang dipantau dan dikelola oleh seorang teman, pendiri FTX Sam Bankman-Fried telah membagikan detail baru tentang apa yang terjadi pada aset kripto pengguna setelah dia dipenjara karena menyalahgunakan dana, yang menyebabkan hilangnya sekitar $10 miliar dalam simpanan pelanggan. SBF mengklaim bahwa sebagian besar aset pelanggan tidak pernah hilang dan hampir semua klaim yang sah telah dibayarkan kembali. Pernyataannya telah memicu diskusi baru tentang keruntuhan FTX, proses kebangkrutan yang kontroversial, dan perannya dalam peristiwa yang terjadi setelahnya.

Pendiri FTX Mengklaim Dana Pelanggan Tidak Pernah Hilang

Dalam postingan X terbarunya, SBF menjawab pertanyaan yang ada di benak banyak orang tentang ke mana uang pelanggan pergi. Dia mengatakan bahwa dana tersebut tidak pernah hilang, dan sekitar 98% dari semua klaim pelanggan yang diizinkan telah sepenuhnya diganti, dengan bunga yang dihitung dalam dolar AS pada tanggal petisi. Pendiri FTX juga mencatat bahwa ketika pengacara kebangkrutan mengambil alih perusahaan, ada aset yang cukup untuk membayar kembali semua orang secara setara. Menurutnya, dana yang tersisa cukup untuk menutupi seluruh cadangan klaim yang dipersengketakan sebesar $6,5 miliar.

Komentar SBF muncul saat ketegangan terus berlanjut seputar proses kepailitan FTX dan hukuman penjara 25 tahun yang sedang dijalani pendiri kripto tersebut karena penipuan dan konspirasi. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya, pelanggan dengan klaim yang dipersengketakan, banyak dari China, telah memenangkan kemenangan kecil ketika seorang hakim baru menolak mosi dari pengacara kebangkrutan untuk menahan pembayaran kembali di 49 negara. Dia mengkritik para pengacara karena membayar diri mereka sendiri dan pemerintah AS miliaran dolar sambil menunda pembayaran kepada pengguna.

Keputusan pengadilan tersebut dipuji oleh seorang kreditor FTX yang dikenal sebagai "Will的折腾纪." Dia memimpin sebuah kelompok yang mewakili kreditor China dan secara konsisten menyerukan perhatian dan persatuan yang lebih besar sampai setiap pemohon menerima pembayaran. Yang perlu dicatat, SBF telah menyetujui pendekatan kelompok tersebut dan bersikeras bahwa FTX tetap solven baik sebelum maupun setelah kebangkrutan. Dia menyalahkan Debitur saat ini karena menahan dana yang seharusnya sudah bisa didistribusikan. Pernyataannya menunjukkan bahwa meskipun berada di balik jeruji, dia bermaksud untuk terus membela versinya tentang peristiwa tersebut.

Penyelidik Kripto Mengkonfrontasi SBF Atas Transfer Kontroversial

Sementara Bankman-Fried membuat klaimnya, tidak semua orang menerimanya tanpa perlawanan. Penyelidik kripto terkenal ZachXBT dengan cepat bereaksi terhadap postingan pendiri FTX, mempertanyakan bagaimana dia bisa menegaskan solvensi dan transparansi sementara diduga menyembunyikan transfer $40 juta kepada otoritas China. Tuduhan tersebut berkaitan dengan insiden tahun 2023 di mana SBF dituduh mengotorisasi suap dalam upaya untuk mengakses akun perdagangan yang dimiliki oleh perusahaan anak perusahaannya, Alameda Research.

Akun-akun tersebut telah dibekukan oleh otoritas China dan berisi hampir $1 miliar dalam mata uang kripto. ZachXBT juga merujuk pada investigasi sebelumnya oleh @DeFiSquared di X, yang mengklaim telah melacak pembayaran $40 juta ke alamat dompet yang terkait dengan eksploiter Multichain.

Menanggapi postingan tersebut, pendiri FTX membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa bursa China telah menjual cryptocurrency senilai $1 miliar dan kemudian setuju untuk mengembalikan $960 juta. Dia menyiratkan bahwa transfer tersebut adalah bagian dari upaya untuk memulihkan dana pengguna, bukan suap. Sebagai balasannya, ZachXBT membalas dengan perbandingan tajam, bertanya apakah publik akan memaafkan pendiri bursa Bahama yang diduga mencuri $8 miliar tetapi hanya mengembalikan sebagian kepada penggunanya.