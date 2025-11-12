Saham Bitdeer Anjlok saat Penambang Bitcoin Mencatat Kerugian Bersih Kuartal Ketiga

Secara singkat Saham Bitdeer turun setelah perusahaan melaporkan kerugian bersih Q3.

Perusahaan mencatat kerugian per saham sebesar $-1,28.

Bitdeer pada Agustus memberi tahu Decrypt bahwa mereka sedang mengerjakan pembuatan rig penambangan di A.S.

Penambang Bitcoin Bitdeer Technology Group (NASDAQ: BTDR) melihat sahamnya ditutup turun 20% pada hari Senin setelah perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar $266,7 juta untuk kuartal ketiganya, menandai penurunan 422% dari tahun sebelumnya.

Kerugian per saham BitDeer adalah -$1,28, turun dari -$0,35 di Q3 2024 dan di bawah estimasi konsensus Zacks Investment Research sebesar -$0,22. Namun, perusahaan hampir melipattigakan pendapatannya menjadi $169,7 juta dari $62 juta tahun lalu, melampaui perkiraan Zacks.

BTDR ditutup pada hari Senin di $17,64 per saham, menurut data Yahoo Finance, melepaskan keuntungan yang telah diperolehnya selama sebulan terakhir.

Harga saham perusahaan relatif datar selama periode ini, bertahan lebih baik dibandingkan para pesaingnya, meskipun sahamnya masih turun 22,8% sejak awal tahun hingga saat ini.

Pesaing MARA Holdings dan CleanSpark ditutup turun masing-masing 1,8% dan 3,4% pada hari Senin, sementara Riot Platforms naik 1,8%. MARA telah turun sekitar 16,4% selama sebulan terakhir, sementara CleanSpark dan Riot Platforms masing-masing telah turun 22% dan 17,5% selama sebulan terakhir.

Meskipun menghadapi tantangan, Chief Business Officer BitDeer, Matt Kong, menunjukkan nada optimis, menyoroti pergeseran perusahaan ke komputasi kinerja tinggi.

"Q3 menandai kuartal dengan eksekusi dan kinerja keuangan yang kuat," kata Kong dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa Bitdeer akan terus fokus pada pivot AI-nya.

"Di bidang AI, kami telah meningkatkan fokus dan investasi untuk menangkap permintaan komputasi global yang melonjak," tambah Kong.

Bitdeer adalah bagian dari kelompok dalam sektor penambangan kripto yang melihat peluang dalam permintaan AI yang terus berkembang.

Penambang Bitcoin, sebagian besar operasi industri besar komputer khusus, telah menghadapi tekanan yang meningkat selama 18 bulan terakhir, dengan imbalan untuk memverifikasi transaksi blockchain dipotong dari 6,25 BTC menjadi 3,125 BTC setelah acara halving tahun lalu dan biaya operasional yang meningkat.

Sejumlah penambang telah sepenuhnya berorientasi ulang untuk menjadi perbendaharaan kripto, dalam upaya mencari cara alternatif untuk menghasilkan nilai bagi pemegang saham.

Pada Agustus, Bitdeer memberi tahu Decrypt bahwa mereka sedang fokus membangun rig dan berinvestasi di sumber daya A.S. Sebagian besar peralatan penambangan untuk industri berasal dari China.

Perusahaan mengatakan pada hari Senin bahwa produksi massal mesin Sealminer A3 sedang berlangsung, sementara pengembangan chip penambangan hemat energi baru, SEAL04, telah tertunda.