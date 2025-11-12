Skandal Kripto Senilai $57 Juta Semakin Dalam Dengan Pendiri LIBRA Dalam Tekanan

Postingan $57 Juta Skandal Kripto Semakin Dalam Dengan Pendiri LIBRA Dalam Tekanan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Hakim Federal Marcelo Martínez de Giorgi, yang mengawasi kasus koin LIBRA di Argentina, telah menyetujui mosi untuk membekukan aset co-founder proyek Hayden Davis dan dua terdakwa lainnya, menurut media lokal. Jaksa Federal Eduardo Taino pertama kali meminta tindakan tersebut pada Maret 2025. Perintah hukum, yang dikenal sebagai prohibición de innovar — berlaku untuk Hayden Davis, warga negara Kolombia Favio Camilo Rodríguez Blanco, dan warga negara Argentina Orlando Rodolfo Mellino. Hayden Davis dan Javier Milei. Dua yang terakhir dilaporkan memiliki dompet kripto yang terkait dengan arus modal LIBRA. Pembekuan tersebut mencakup properti bergerak dan tidak bergerak, termasuk aset kripto, dan akan tetap berlaku selama proses hukum berlanjut. Komisi Sekuritas Nasional (CNV) juga telah menginstruksikan penyedia layanan aset digital (VASPs) untuk memblokir akun mereka yang terlibat. Hubungan Politik dan Misteri Uang Tunai Menurut jaksa, Blanco dan Mellino bertindak sebagai perantara, mengkonversi cryptocurrency menjadi fiat. Pihak berwenang mencurigai adanya hubungan dengan dua orang yang diduga pelobi pemerintah untuk proyek LIBRA — Mauricio Novelli dan Manuel Terrones Godoy. Penyelidik mengklaim bahwa saudara perempuan dan ibu Novelli mengumpulkan tas-tas berisi uang tunai dari cabang Banco Galicia pada 17 Februari 2025, hanya beberapa jam setelah keruntuhan LIBRA. Jaksa percaya Blanco mungkin telah memfasilitasi transfer tersebut. Hakim Martínez de Giorgi setuju dengan jaksa bahwa ada risiko nyata para terdakwa mungkin menarik atau menyembunyikan dana, yang membenarkan pembekuan tersebut. Kasus ini awalnya diajukan oleh anggota parlemen Mónica Frade dan Maximilian Ferraro, yang meminta penyelidikan terhadap saudara perempuan Presiden Javier Milei atas dugaan perdagangan pengaruh terkait promosi LIBRA. Laporan yang menunjukkan kemungkinan suap untuk mendukung LIBRA muncul tak lama sebelum pengaduan. Presiden Milei kemudian dibebaskan oleh Badan Anti-Korupsi, tetapi ini hanyalah satu dari beberapa gugatan yang menargetkan Davis dan tim LIBRA. Di Amerika Serikat, Burwick Law memimpin... Postingan $57 Juta Skandal Kripto Semakin Dalam Dengan Pendiri LIBRA Dalam Tekanan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Hakim Federal Marcelo Martínez de Giorgi, yang mengawasi kasus koin LIBRA di Argentina, telah menyetujui mosi untuk membekukan aset co-founder proyek Hayden Davis dan dua terdakwa lainnya, menurut media lokal. Jaksa Federal Eduardo Taino pertama kali meminta tindakan tersebut pada Maret 2025. Perintah hukum, yang dikenal sebagai prohibición de innovar — berlaku untuk Hayden Davis, warga negara Kolombia Favio Camilo Rodríguez Blanco, dan warga negara Argentina Orlando Rodolfo Mellino. Hayden Davis dan Javier Milei. Dua yang terakhir dilaporkan memiliki dompet kripto yang terkait dengan arus modal LIBRA. Pembekuan tersebut mencakup properti bergerak dan tidak bergerak, termasuk aset kripto, dan akan tetap berlaku selama proses hukum berlanjut. Komisi Sekuritas Nasional (CNV) juga telah menginstruksikan penyedia layanan aset digital (VASPs) untuk memblokir akun mereka yang terlibat. Hubungan Politik dan Misteri Uang Tunai Menurut jaksa, Blanco dan Mellino bertindak sebagai perantara, mengkonversi cryptocurrency menjadi fiat. Pihak berwenang mencurigai adanya hubungan dengan dua orang yang diduga pelobi pemerintah untuk proyek LIBRA — Mauricio Novelli dan Manuel Terrones Godoy. Penyelidik mengklaim bahwa saudara perempuan dan ibu Novelli mengumpulkan tas-tas berisi uang tunai dari cabang Banco Galicia pada 17 Februari 2025, hanya beberapa jam setelah keruntuhan LIBRA. Jaksa percaya Blanco mungkin telah memfasilitasi transfer tersebut. Hakim Martínez de Giorgi setuju dengan jaksa bahwa ada risiko nyata para terdakwa mungkin menarik atau menyembunyikan dana, yang membenarkan pembekuan tersebut. Kasus ini awalnya diajukan oleh anggota parlemen Mónica Frade dan Maximilian Ferraro, yang meminta penyelidikan terhadap saudara perempuan Presiden Javier Milei atas dugaan perdagangan pengaruh terkait promosi LIBRA. Laporan yang menunjukkan kemungkinan suap untuk mendukung LIBRA muncul tak lama sebelum pengaduan. Presiden Milei kemudian dibebaskan oleh Badan Anti-Korupsi, tetapi ini hanyalah satu dari beberapa gugatan yang menargetkan Davis dan tim LIBRA. Di Amerika Serikat, Burwick Law memimpin...