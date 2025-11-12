BursaDEX+
Kemitraan TaskOn dan CasinoBet ini bertujuan untuk memperluas keterlibatan konsumen Web3 dengan penggabungan permainan berbasis blockchain dan hadiah eksklusif.

TaskOn Menggandeng Casinobet untuk Memajukan Gaming Web3 demi Keterlibatan Komunitas Tingkat Luas

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2025/11/12 02:10
gamefi

TaskOn, platform Web3 untuk kolaborasi tugas, telah bermitra dengan Casinobet, platform taruhan kripto. Kemitraan ini bertujuan untuk memperluas keterlibatan konsumen Web3 dengan penggabungan gaming berbasis blockchain dan hadiah eksklusif. Seperti yang ditunjukkan oleh TaskOn dalam pengumuman resminya di X, pengembangan ini berupaya menciptakan peluang keterlibatan unik melalui quest interaktif. Oleh karena itu, upaya bersama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara hadiah berbasis komunitas dan hiburan terdesentralisasi.

Aliansi TaskOn dan Casinobet Memperkuat Gaming Web3

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, konsumen TaskOn dapat berpartisipasi dalam quest Casinobet tanpa meninggalkan platform. Selain pengalaman gaming yang kuat ini, kemitraan tersebut juga menjanjikan hadiah penting untuk keterlibatan konsumen. Melengkapi hal ini, Casinobet, membawa mekanisme hadiah mutakhir dan desentralisasi berbasis blockchain.

Selain itu, langkah ini juga menunjukkan komitmen TaskOn untuk membangun jembatan antara konsumen dan merek melalui instrumen keterlibatan berinsentif. Ini dapat memainkan peran penting dalam merevolusi gaming online konvensional dan mendorong ekspansi Web3 yang berkelanjutan. Secara khusus, konsumen dapat menyelesaikan quest sederhana untuk mendapatkan insentif berharga selain berkontribusi pada ekosistem Casinobet yang semakin luas.

Menetapkan Standar Baru untuk Pertumbuhan Gaming Web3 Global

Menurut TaskOn, kemitraan ini meningkatkan retensi konsumen dan meningkatkan loyalitas komunitas dalam jangka panjang. Selain itu, sinergi luar biasa ini ditetapkan untuk memberikan standar baru untuk akuisisi konsumen yang digamifikasi dalam sektor Web3. Pada akhirnya, kolaborasi ini menggarisbawahi langkah penting menuju pengembangan dunia Web3 yang relatif interaktif dan inklusif.


