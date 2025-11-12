Bitcoin dan Ether ETF Mencatat Arus Keluar Mingguan Terbesar Ketiga dalam Sejarah

Postingan Bitcoin dan Ether ETFs Mencatat Arus Keluar Mingguan Terbesar Ketiga dalam Sejarah muncul di BitcoinEthereumNews.com. ETF Bitcoin dan ether menghadapi minggu yang brutal, kehilangan total $1,73 miliar modal, arus keluar terbesar ketiga dalam sejarah untuk kedua kelas aset tersebut. Namun, ETF Solana terus menonjol, mengamankan arus masuk sebesar $137 juta dan memperkuat kepercayaan investor di tengah penarikan pasar secara luas. ETF Kripto Kehilangan Miliaran sementara Solana Bersinar Dengan Arus Masuk $137 Juta [...] Sumber: https://news.bitcoin.com/bitcoin-and-ether-etfs-log-third-largest-weekly-outflows-on-record/ Postingan Bitcoin dan Ether ETFs Mencatat Arus Keluar Mingguan Terbesar Ketiga dalam Sejarah muncul di BitcoinEthereumNews.com. ETF Bitcoin dan ether menghadapi minggu yang brutal, kehilangan total $1,73 miliar modal, arus keluar terbesar ketiga dalam sejarah untuk kedua kelas aset tersebut. Namun, ETF Solana terus menonjol, mengamankan arus masuk sebesar $137 juta dan memperkuat kepercayaan investor di tengah penarikan pasar secara luas. ETF Kripto Kehilangan Miliaran sementara Solana Bersinar Dengan Arus Masuk $137 Juta [...] Sumber: https://news.bitcoin.com/bitcoin-and-ether-etfs-log-third-largest-weekly-outflows-on-record/