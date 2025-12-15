BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Hong Kong Authority Issues Warning on Unlicensed Stablecoin Platform muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: HKMA menyangkal hubungan dengan stablecoinPostingan Hong Kong Authority Issues Warning on Unlicensed Stablecoin Platform muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: HKMA menyangkal hubungan dengan stablecoin

Otoritas Hong Kong Mengeluarkan Peringatan tentang Platform Stablecoin Tanpa Lisensi

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 07:21
CyberKongz
KONG$0.001654-0.18%
PUBLIC
PUBLIC$0.01907-0.10%
Ethereum
ETH$3,376.81+1.78%
Capverse
CAP$0.13116+0.17%
Poin Kunci:
  • HKMA menyangkal hubungan dengan platform stablecoin yang mengklaim dukungan resmi.
  • Klaim palsu dikeluarkan tentang HKMA yang menyediakan kerangka kerja stablecoin.
  • Tidak ada lisensi yang dikeluarkan untuk stablecoin, menyoroti kehati-hatian regulasi.

Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) mengeluarkan peringatan pada 12-13 Desember 2025, menyangkal afiliasi dengan "Hong Kong Yunbo Holdings/Yunbo Holdings 2.0" setelah klaim palsu.

Peringatan ini menyoroti tindakan pencegahan HKMA terhadap stablecoin tanpa lisensi, mempengaruhi persepsi pasar terhadap proyek-proyek terkait Hong Kong yang belum diverifikasi dan menekankan pentingnya uji tuntas.

HKMA Membantah Klaim oleh Platform Yunbo Holdings

Otoritas Moneter Hong Kong mengeluarkan peringatan terhadap Hong Kong Yunbo Holdings/Yunbo Holdings 2.0 mengenai klaim palsu tentang kerja sama resmi. Ini menandai contoh lain dari entitas yang secara palsu menyatakan kerangka dukungan keuangan. HKMA mengklarifikasi tidak adanya hubungan dan regulasi terkait platform tersebut.

Dampak langsung berkaitan dengan kehati-hatian publik terhadap stablecoin tanpa lisensi di Hong Kong, menekankan perlunya pemeriksaan klaim terkait kripto. Penolakan HKMA menyoroti kewaspadaan berkelanjutan dalam mengatur aktivitas stablecoin.

Reaksi pasar menekankan kekhawatiran dari investor dan pemangku kepentingan tentang keaslian dalam representasi cryptocurrency. Saran untuk berhati-hati dan verifikasi beredar di media sosial dan forum, menekankan kebutuhan akan sumber yang kredibel.

Regulasi dan Dampak Pasar pada Stablecoin

Tahukah Anda? Otoritas Moneter Hong Kong secara rutin mengeluarkan penafian terhadap afiliasi yang disalahgunakan oleh platform yang berusaha memanfaatkan dukungan resmi yang dirasakan untuk legitimasi.

Ethereum (ETH) berada di $3.072,39 dengan kapitalisasi pasar sebesar $370,82 miliar, mendominasi 12,30% dari pasar kripto. Volume perdagangan terbaru mencapai puncaknya di $14,83 miliar, meskipun terjadi penurunan 1,29% selama 24 jam. Pergeseran harga selama 90 hari menggarisbawahi tren pasar, menunjukkan penurunan 32,03%, menurut CoinMarketCap.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 23:11 UTC pada 14 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari penelitian Coincu menunjukkan bahwa langkah-langkah regulasi berpotensi membatasi klaim menyesatkan seperti itu, memperkuat kredibilitas di sektor fintech. Ini sejalan dengan upaya untuk memperkuat kerangka kerja yang kuat, memastikan keamanan investor melalui praktik pengawasan yang konsisten.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan penelitian sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/hkma-warns-on-stablecoin-platform/

Peluang Pasar
Logo CyberKongz
Harga CyberKongz(KONG)
$0.001654
$0.001654$0.001654
0.00%
USD
Grafik Harga Live CyberKongz (KONG)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20