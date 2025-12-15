Analisis Harga Ethereum: ETH Masih Rentan Terhadap Penurunan Di Bawah $3K Karena Momentum Bearish Berlanjut

Ethereum tetap terkunci dalam fase koreksi, dengan harga yang berjuang untuk merebut kembali level resistensi utama meskipun ada upaya pemulihan baru-baru ini. Sementara momentum penurunan telah melambat, pasar belum menunjukkan kekuatan permintaan yang diperlukan untuk beralih ke kelanjutan bullish yang berkelanjutan.

Analisis Teknikal

Oleh Shayan

Grafik Harian

Pada timeframe harian, ETH terus diperdagangkan di bawah garis tren menurun dominan yang telah membatasi pergerakan harga sejak puncak November. Setiap upaya pemulihan telah terhenti di bawah struktur ini, memperkuat bias koreksi yang lebih luas.

Aset ini saat ini diperdagangkan sekitar level $3,1K, di bawah rata-rata pergerakan 100 hari dan 200 hari. Rata-rata pergerakan 200 hari di dekat zona $3,4K hingga $3,5K sejajar dengan area pasokan harian utama, yang sebelumnya bertindak sebagai wilayah distribusi dan terus menarik tekanan penjualan.

Di atas level saat ini, zona $3,3K hingga $3,6K tetap menjadi resistensi paling kritis. Penutupan harian di atas area ini akan diperlukan untuk menginvalidasi struktur menurun dan menandakan potensi pergeseran tren. Hingga saat itu, pergerakan naik kemungkinan akan tetap bersifat korektif.

Di sisi bawah, zona permintaan $2,6K hingga $2,5K menonjol sebagai area dukungan paling signifikan. Wilayah ini mewakili asal dari dorongan bullish terkuat di awal siklus dan berada di dekat batas bawah struktur pasar yang lebih luas. Kunjungan kembali ke zona ini masih akan secara struktural konsisten dengan koreksi yang sedang berlangsung.

Grafik 4 Jam

Grafik 4 jam menunjukkan Ethereum diperdagangkan di dalam saluran korektif naik yang bersarang dalam tren menurun yang lebih besar. Sementara low yang lebih tinggi telah terbentuk dalam jangka pendek, aset tetap dibatasi oleh garis tren menurun dan zona pasokan lokal sekitar $3,3 hingga $3,4.

Aksi harga terbaru menunjukkan penolakan berulang dari klaster resistensi ini, diikuti oleh pullback dangkal daripada kelanjutan impulsif. Perilaku ini menunjukkan penyerapan daripada pembelian agresif.

Jika Ethereum gagal merebut kembali level $3,3K dengan kekuatan, likuiditas sisi bawah kemungkinan akan menjadi target di dekat level psikologis $3K, diikuti oleh wilayah dukungan $2,9K yang disorot pada grafik. Breakdown dari saluran naik akan meningkatkan probabilitas pergerakan lebih dalam menuju zona permintaan harian.

Hanya terobosan bersih di atas garis tren menurun, disertai dengan tindak lanjut yang kuat, yang akan menggeser momentum jangka pendek secara tegas mendukung pembeli.

Analisis Onchain

Oleh Shayan

Peta panas likuidasi ETH/USDT Binance memberikan wawasan berharga tentang di mana posisi leverage terkonsentrasi dan bagaimana harga kemungkinan akan berinteraksi dengan kumpulan likuiditas tersebut. Selama sebulan terakhir, peta panas mengungkapkan klaster padat level likuidasi yang bertumpuk di atas harga saat ini, terutama antara $3,4 dan $3,7.

Konsentrasi ini menunjukkan bahwa sejumlah besar posisi short ditempatkan dalam rentang tersebut, menjadikannya magnet bagi aset jika momentum yang cukup muncul. Namun, ETH berulang kali gagal bergerak secara tegas menuju likuiditas ini, menunjukkan kurangnya permintaan agresif yang mampu memicu short squeeze.

Di bawah level saat ini, kepadatan likuidasi tampak lebih tipis dalam rentang langsung, dengan klaster penting berikutnya terbentuk lebih dekat ke area $2,7 hingga $2,6. Ketidakseimbangan ini menyiratkan bahwa pergerakan ke bawah mungkin menghadapi lebih sedikit resistensi dalam jangka pendek, meningkatkan probabilitas sapuan likuiditas yang lebih rendah sebelum ekspansi ke atas yang berkelanjutan.

Secara historis, Ethereum cenderung bergerak menuju area konsentrasi likuidasi tertinggi setelah momentum sejajar. Saat ini, struktur pasar dan profil likuidasi menunjukkan bahwa harga mungkin perlu terlebih dahulu membersihkan posisi long lemah yang tersisa ke arah bawah sebelum cukup bahan bakar ada untuk dorongan berarti yang lebih tinggi.

Sampai klaster likuidasi di atas secara aktif terlibat dan dibersihkan, Ethereum tetap rentan terhadap aksi harga dalam rentang atau korektif yang berkelanjutan daripada breakout bullish yang bersih.

