BitMine Staking $780 Juta Lagi di Ethereum

BitMine memindahkan kepemilikan ETH besar ke staking, mengunci 342.560 ETH untuk mendukung validasi jaringan Ethereum.

BitMine telah memindahkan sebagian besar kepemilikan Ethereum-nya ke staking dalam waktu singkat. Data on-chain menunjukkan perusahaan melakukan staking ETH senilai sekitar $1 miliar dalam dua hari. Aktivitas ini menempatkan BitMine di antara peserta korporat terbesar dalam staking Ethereum.

Selanjutnya, pelacak blockchain melaporkan transfer stabil dari dompet BitMine ke kontrak validator. Langkah ini menandakan pergeseran menuju manajemen perbendaharaan Ethereum yang berfokus pada hasil.

BitMine Menyelesaikan Staking ETH Senilai Satu Miliar Dolar

Data dari Lookonchain menunjukkan BitMine melakukan staking 342.560 ETH selama dua hari terakhir. Transfer terjadi dalam beberapa batch dan mengikuti pola on-chain yang konsisten. Ted Pillows melaporkan bahwa ETH senilai 780 juta dolar di-stake dalam satu hari.

ETH yang di-stake tetap terkunci sementara validator melakukan tugas verifikasi transaksi. Penarikan memerlukan proses antrian yang bergantung pada permintaan jaringan. Struktur ini membatasi likuidasi cepat tetapi memberikan imbalan staking yang dapat diprediksi. BitMine tampaknya telah memperhitungkan kendala ini sebelum melaksanakan transfer.

Secara keseluruhan, tindakan ini membawa total nilai staking mendekati satu miliar dolar. Aktivitas staking dikonfirmasi melalui catatan jaringan Ethereum dan deposit validator. ETH dipindahkan ke kontrak proof-of-stake Ethereum untuk mendukung validasi jaringan.

Data On-chain Mengonfirmasi Skala dan Waktu Deposit

Platform pemantauan blockchain melacak setiap transaksi secara hampir real time. Deposit tersebar di beberapa alamat yang terkait dengan operasi BitMine. Data waktu menunjukkan aktivitas dimulai dan selesai dalam jangka waktu empat puluh delapan jam.

Pola tersebut menunjukkan operasi yang direncanakan daripada pergerakan ad hoc. Biaya jaringan selama transfer tetap dalam kisaran normal Ethereum.

Data Lookonchain menunjukkan ETH yang di-stake berasal dari dompet perbendaharaan yang telah lama dipegang. Dompet ini sebelumnya menunjukkan aktivitas keluar minimal selama beberapa bulan. Transfer terkini, oleh karena itu, menandai perubahan jelas dalam perilaku dompet.

Analis yang memantau rantai tidak mencatat tanda-tanda deposit exchange. Ini mendukung pandangan bahwa ETH dipindahkan untuk staking daripada penjualan.

BitMine Memperluas Strategi Perbendaharaan Ethereum Melalui Staking

BitMine memegang lebih dari empat juta ETH berdasarkan pengungkapan publik. Jumlah ini mewakili sekitar 3,4% dari total pasokan ETH. Melakukan staking sebagian dari kepemilikan ini memungkinkan generasi hasil tanpa menjual aset. Perusahaan telah menggambarkan staking sebagai bagian dari strategi kepemilikan jangka panjang. Pendekatan ini mencerminkan praktik perbendaharaan yang terlihat di antara perusahaan aset digital besar.

Perusahaan juga sedang mengembangkan Made in America Validator Network. Jaringan ini dirancang untuk mendukung operasi staking Ethereum asli. BitMine telah memulai program percontohan dengan mitra institusional terpilih. Program percontohan ini berfokus pada keandalan uptime dan konsistensi imbalan. Penerapan penuh ditargetkan untuk awal tahun dua ribu dua puluh enam.

Aktivitas Staking Ethereum Mencerminkan Partisipasi Institusional

Proof of stake Ethereum bergantung pada validator yang mengunci ETH untuk mengamankan jaringan. Deposit besar meningkatkan pangsa modal institusional dalam kumpulan validator. Aktivitas staking BitMine menambah tren yang lebih luas di antara pemegang ETH korporat. Beberapa perusahaan sekarang memandang staking sebagai alat manajemen perbendaharaan. Tren ini telah berkembang seiring dengan kejelasan regulasi di pasar utama.

Deposit BitMine terkini tidak mengganggu kinerja jaringan Ethereum. Tingkat partisipasi validator tetap stabil selama periode staking. Tarif imbalan tetap dekat dengan rata-rata jaringan selama transfer. Aktivitas ini menunjukkan bahwa staking skala besar dapat terjadi tanpa tekanan jaringan. Ethereum terus memproses transaksi institusional bernilai tinggi dengan lancar.