Paus Sedang Membeli, Retail Sedang Menjual: Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya untuk Ethereum?

Pemegang besar semakin menunjukkan minat pada Ethereum, sementara investor kecil mengurangi eksposur mereka. Data on-chain terbaru menunjukkan whale mengakumulasi ETH sepanjang 2025, sementara investor ritel terus keluar.

Bersamaan dengan itu, aktivitas jaringan mencapai rekor tertinggi baru, yang menunjukkan permintaan lebih besar dari para builder dan pemegang jangka panjang.

Whale Meningkatkan Kepemilikan Saat Ritel Keluar

Data terbaru menunjukkan perbedaan yang jelas antara investor besar dan kecil. Dompet yang memegang ETH dalam jumlah besar telah meningkatkan saldo mereka dari sekitar 14 juta menjadi lebih dari 22,2 juta token sepanjang 2025. Sementara itu, dompet ritel menurun dari 11 juta ETH menjadi 8,3 juta.

Analis kripto Mister Crypto berkomentar,

Grafiknya menggambarkan perubahan dengan jelas. Sementara kepemilikan ritel turun sepanjang tahun, investor besar terus menambah posisi mereka.

Mendukung pandangan ini, laporan CryptoPotato terbaru mencatat bahwa dompet yang memegang antara 10.000 dan 100.000 ETH sekarang memegang lebih dari 21 juta token secara gabungan. Cadangan exchange juga turun lebih dari 4 juta ETH tahun ini, menunjukkan lebih sedikit koin yang tersedia untuk diperdagangkan.

Aktivitas Developer Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa

Ethereum juga mengalami tingkat aktivitas rekor dari para developer. Metrik on-chain menunjukkan bahwa 8,7 juta smart contract di-deploy pada Q4 2025, menandai kuartal tertinggi yang pernah ada. BMNRBullz menyatakan, "Ini bukan spekulasi, ini adalah builder yang menghasilkan," menunjuk pada peningkatan penggunaan jaringan Ethereum di luar spekulasi harga.

Lebih banyak smart contract menunjukkan peningkatan penggunaan aplikasi, infrastruktur, dan aset dunia nyata. Peningkatan penggunaan on-chain ini dipantau secara ketat oleh institusi yang melihat melampaui tren harga.

Level Pasar yang Perlu Diperhatikan

Ethereum diperdagangkan mendekati $2.940, turun 3% selama sehari terakhir dan 1% untuk minggu ini. Aset telah berkisar antara $2.900 dan $3.050 dalam 24 jam terakhir. Analis memantau level kunci mendekati $2.880 untuk support dan $3.060 untuk resistance.

CRYPTOWZRD mengatakan,

Mereka menambahkan bahwa pergerakan di atas $3.060 dapat memicu peluang long baru. Struktur intraday tetap terikat pada pergerakan Bitcoin, tetapi ETH bertahan di atas level kunci.

Pada grafik mingguan, Ethereum terus membentuk struktur besar yang dapat bertindak sebagai bull flag. Bitcoinsensus membagikan grafik yang menunjukkan serangkaian higher low dan lower high sejak 2022. Upaya breakout yang gagal baru-baru ini diikuti oleh konsolidasi lebih lanjut. Jika ETH breakout dari range atas, target teknikal ditetapkan mendekati $7.000.

Trader lain memantau grafik bulanan untuk kemungkinan setup double bottom. Trader Tardigrade menarik perhatian pada kemungkinan pola breakout yang terbentuk, sementara Ted menandai likuiditas mendekati $2.900 dan $3.100 sebagai zona kunci yang dipantau trader dalam jangka pendek.

