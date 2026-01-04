Akumulasi ETH Melonjak karena Staking Mengunci Pasokan

Ethereum telah mengalami arus masuk akumulasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan staking validator membatasi pasokan. ETH telah mencoba menembus level support kritis seiring perubahan dinamika pasar.

Ether naik di atas $3.100 dan kemudian turun semalam. Aset ini kini berada dalam pengujian yang sangat signifikan terhadap level support yang kemungkinan besar akan menentukan pergerakan arah selanjutnya.

Menurut Ted Pillows di X, ETH dapat menguji ulang zona 3.020-3.050. Keberadaan level ini dapat menyebabkan gelombang kenaikan berikutnya. Pergerakan harga menunjukkan bahwa ada penguatan setelah breakout baru-baru ini.

Sumber – X

Akumulasi Meningkat di Tengah Tekanan Jual yang Tinggi

Menurut data FXStreet, Ethereum mengalami arus masuk rekor ke alamat akumulasi bulan lalu. Ini terjadi meskipun ada tekanan jual berkelanjutan di seluruh pasar. Dinamika ini disorot oleh CryptosR_Us di X, di mana aksi harga dan perilaku on-chain tampak berbeda.

Sumber: CryptosR_Us

Akumulasi saham umumnya mewakili pemegang jangka panjang. Dompet-dompet ini secara tradisional menunjukkan tingkat perputaran yang rendah. Arus masuk menunjukkan keyakinan yang terbangun di bawah aksi harga yang datar.

Data menunjukkan bahwa tekanan jual tinggi. Namun akumulasi terus menyerap pasokan. Ini menciptakan tarik-menarik antara penjual jangka pendek dan akumulator jangka panjang.

Anda mungkin juga suka: Pasokan Ethereum Mengencang karena Akumulasi Whale dan Staking Mengimbangi Tekanan Jual yang Sedang Berlangsung

Staking Validator Menghapus Pasokan yang Beredar

Ether tetap disimpan dalam kontrak staking validator. Proses ini membuat token keluar dari sirkulasi. Alih-alih spekulasi trading, staker mengikat modal dalam partisipasi jaringan untuk mendapatkan yield.

Tren staking adalah perubahan paradigma dalam pasokan. Tanpa penundaan penarikan, validator tidak dapat meninggalkan posisi dengan cepat. Ini menghasilkan penyerapan pasokan yang berbeda dari akumulasi pasar normal.

Ethereum sekarang sedang didefinisikan ulang oleh dua kekuatan yang tumpang tindih dan bergerak dalam arah paralel. Kontrak staking mengunci alamat akumulasi permanen melalui kontrak staking, dan mengakumulasi token dengan menyerapnya. Kedua proses tersebut mengurangi jumlah likuid yang dapat diperdagangkan.

Perubahan mendasar ini disertai dengan perputaran tinggi. Trading agresif bahkan ketika ada penyempitan pasokan yang tersedia. Pemisahan antara pergerakan superfisial dalam aksi harga dan mekanisme pasokan yang mendasari menjadi lebih besar.

Perkembangan seperti ini tidak menjamin pergerakan harga dalam jangka pendek. Penyempitan pasokan adalah bisnis yang lebih mapan dibandingkan dengan perdagangan bisnis harian. Namun demikian, dasar kemungkinan penyempitan kurva pasokan mendapatkan momentum karena ETH tambahan bergeser ke tangan yang kuat dan kontrak staking.

Pertemuan antara pembangunan rekor dan peningkatan partisipasi staking adalah perubahan signifikan. Ada pergerakan struktur pasar, dan harga terikat dalam rentang. Penerjemahan ini menjadi momentum arah akan ditentukan oleh interaksi dinamika pasokan ini dan kondisi pasar yang lebih luas.

Postingan ETH Accumulation Surges as Staking Locks Supply muncul pertama kali di Live Bitcoin News.