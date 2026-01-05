Berita Kripto Hari Ini: Bitcoin, Ethereum, dan XRP Perpanjang Keuntungan untuk Hari Kelima

Berita Crypto Hari Ini: Momentum Bertahan di Seluruh Aset Utama

Pasar cryptocurrency terus diperdagangkan lebih tinggi hari ini, memperpanjang pemulihan terkini yang terlihat di seluruh aset berkapitalisasi besar. Berdasarkan harga crypto terbaru, sebagian besar dari 10 cryptocurrency teratas menunjukkan kinerja 24 jam yang positif, mengkonfirmasi bahwa momentum bullish masih utuh, meskipun kenaikannya tetap moderat. Total kapitalisasi pasar crypto terus meningkat lebih tinggi.

Total Kapitalisasi Pasar Crypto dalam USD - TradingView

$Bitcoin tetap kokoh di atas level $92.000, sementara Ethereum bertahan di atas $3.100. Altcoin seperti XRP, Solana, dan Cardano juga bergerak lebih tinggi, menunjukkan bahwa pembeli masih aktif di semua lini.

Karena tahun baru dimulai dengan bullish, trader memposisikan diri untuk masuk ke crypto dan membeli Bitcoin. Anda dapat melihat perbandingan exchange crypto kami untuk memilih yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Harga Bitcoin Bertahan di Atas $92K saat Pemimpin Pasar Tetap Stabil

Bitcoin ($BTC) diperdagangkan sekitar $92.601, naik sekitar 1,4% selama 24 jam terakhir. Meskipun pergerakannya tidak eksplosif, kemampuan BTC untuk tetap di atas level $92.000 mendukung kepercayaan pasar yang lebih luas.

Harga Bitcoin dalam USD selama 7 hari terakhir - TradingView

Dengan dominasi Bitcoin yang masih tinggi dan volatilitas yang relatif terkendali, BTC terus bertindak sebagai kekuatan penstabil untuk seluruh pasar crypto hari ini.

Harga Ethereum dan Large Cap Mengikuti dengan Kenaikan Stabil

Ethereum ($ETH) diperdagangkan mendekati $3.162, mencatat kenaikan harian 0,9% dan mengungguli Bitcoin dalam jangka waktu mingguan. Pemulihan ETH yang stabil menunjukkan akumulasi berkelanjutan daripada spekulasi jangka pendek.

Harga Ethereum dalam USD selama 7 hari terakhir - TradingView

$BNB juga lebih tinggi di $899, naik hampir 1,7% dalam 24 jam, sementara Solana ($SOL) diperdagangkan sekitar $135, naik 1,6% pada hari ini dan lebih dari 6% pada minggu ini, menjadikannya salah satu pemain large-cap yang lebih kuat.

XRP, Cardano, dan Dogecoin Menunjukkan Kinerja Relatif yang Kuat

$XRP menonjol di antara aset teratas, diperdagangkan di $2,14 setelah naik lebih dari 3% dalam 24 jam terakhir dan hampir 13% selama seminggu terakhir. Ini menjadikan XRP salah satu pemain top-10 terkuat hari ini.

Cardano ($ADA) juga mendorong lebih tinggi, naik 1,3% pada hari ini dan lebih dari 7% selama seminggu terakhir, sementara Dogecoin ($DOGE) melanjutkan pemulihannya dengan kenaikan mingguan 18%, meskipun mengalami penurunan kecil selama 24 jam terakhir.

Prediksi Crypto: Bias Pasar Masih Cenderung Bullish

Secara keseluruhan, aksi pasar crypto hari ini mengkonfirmasi bahwa pembeli tetap memegang kendali, meskipun pergerakan harga terukur daripada agresif. Dengan Bitcoin mempertahankan level kunci dan altcoin terus tren lebih tinggi dalam jangka waktu mingguan, struktur pasar yang lebih luas tetap konstruktif.

Selama BTC tetap di atas zona support saat ini, probabilitas kenaikan berkelanjutan di seluruh cryptocurrency utama tetap tinggi.