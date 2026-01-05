Keluarnya Caroline Crenshaw dari SEC Menandai Pergeseran dalam Kebijakan Kripto AS

Pergeseran dalam Komposisi Komisi

Hasil dari keluarnya dia adalah panel Securities and Exchange Commission yang tersisa semuanya republikan. Perubahan tersebut, oleh karena itu, mewakili perubahan signifikan dalam proporsi keseimbangan opini yang akan menetapkan prioritas regulasi. Ketua SEC Paul Atkins telah mengakui layanan Crenshaw dalam rilis resmi. Selain itu, dia menekankan bahwa dia berdedikasi untuk perlindungan investor dan integritas pasar selama masa jabatannya di lembaga tersebut.

Ada spekulasi masa jabatan lain untuk Crenshaw pada akhir 2025. Namun demikian, pencalonan ulangnya dibatalkan oleh Komite Perbankan Senat kemudian, yang mengakhiri antisipasi tersebut. Crenshaw terus-menerus menentang mata uang kripto selama masa jabatannya sebagai komisioner. Juga, dia mengklaim bahwa pasar memiliki perlindungan yang tidak memadai untuk investor ritel.

Dia membuat keberatan yang menonjol terhadap SEC yang meratifikasi dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin spot pada Januari 2024. Oleh karena itu, dia adalah satu-satunya suara yang berbeda pendapat dengan keputusan mayoritas yang telah mendefinisikan ulang pasar kripto AS. Crenshaw juga memberikan suara menentang produk yang diperdagangkan di bursa kripto berdasarkan aset seperti XRP. Selain itu, dia memberikan suara menentang produk ini dalam sejumlah pemungutan suara internal yang hampir dengan suara bulat disahkan bertentangan dengan kehendaknya.

Fokus pada Keamanan Investor

Perlindungan investor masih berada di pusat strategi regulasi Crenshaw. Akibatnya, dia mencatat masalah dengan volatilitas, kurangnya regulasi terhadap penipuan, dan kurangnya regulasi di pasar aset digital. Keluarnya dia mengalihkan fokus pada bagaimana arah yang diambil SEC akan berubah. Selain itu, kepemimpinan telah memberikan indikasi bahwa regulasi kripto masih menjadi prioritas dalam administrasi saat ini.

Komposisi baru komisi berkorelasi dengan perubahan politik umum di Washington. Terutama, perhatian yang lebih besar dari pembuat kebijakan telah diberikan kepada regulasi struktur pasar teknologi keuangan yang sedang berkembang. Pelaku pasar telah dengan seksama mengikuti penegakan dan arah SEC. Selain itu, perusahaan berharap untuk melihat struktur yang lebih terdefinisi dengan baik karena deliberasi regulasi bertahan hingga 2026. Pengunduran diri Crenshaw juga akan berarti akhir dari era kontrol yang ketat. Selain itu, ini memperkenalkan tahap baru karena SEC mengubah sikapnya terhadap aset digital dan inovasi keuangan.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Keluarnya Caroline Crenshaw dari SEC Menandai Pergeseran dalam Kebijakan Kripto AS di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.