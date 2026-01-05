Token AI memimpin rebound kripto saat Bitcoin Menembus $92.000, Render melompat 15%

Token Render, Virtuals Protocol dan Artificial Superintelligence Alliance memimpin rebound AI

Keuntungan datang saat Bitcoin menembus di atas $92.000 di tengah situasi geopolitik di Venezuela.

Harga RENDER dapat rally ke wilayah $3-$5 dalam jangka pendek.

Token AI telah bergabung dengan memecoin dalam memulai tahun dengan lebih tinggi, dengan harga Render disiapkan untuk pengujian ulang potensial di $3.

Ini terjadi saat pasar cryptocurrency memulai 2026 dengan semangat baru. Bitcoin telah menembus di atas $92.000 sementara bulls Ethereum menargetkan penguatan di atas $3.100.

Di tengah ini, token terkait kecerdasan buatan memimpin pemulihan yang lebih luas di altcoin, yang dalam 24 jam terakhir, mencakup keuntungan besar untuk Virtuals Protocol dan Artificial Superintelligence Alliance.

Pepe melonjak untuk memimpin rebound memecoin minggu lalu.

Harga RENDER naik 15% saat token AI memimpin rebound crypto

Proyek Render menawarkan jaringan rendering GPU terdesentralisasi, dan menempati peringkat sebagai salah satu token AI teratas di ruang crypto.

Di tengah lonjakan keseluruhan untuk koin AI, token aslinya telah melonjak lebih dari 15%.

Pergerakan dalam 24 jam terakhir ini telah melihat token melampaui angka $2,10, dengan kenaikan mengikuti lonjakan tekanan beli intraday.

Menurut CoinMarketCap, lebih dari $139 juta Render telah diperdagangkan dalam periode ini.

Secara mingguan, RENDER telah mencatat lebih dari 56% keuntungan. Ini sejalan dengan rebound yang lebih luas di segmen crypto AI, di mana proyek terkait telah menunjukkan momentum yang lebih kuat.

Misalnya, FET telah maju lebih dari 15% dalam sehari terakhir dan 30% minggu ini.

Di tempat lain, Virtuals Protocol (VIRTUAL) telah rally lebih dari 25% dan 51% dalam jangka waktu yang sama, masing-masing.

Harga Render berada di dekat $2,07 pada saat penulisan.

Harga Bitcoin menopang altcoin

Keuntungan untuk RENDER dan token AI lainnya telah terwujud dengan latar belakang perkembangan positif di pasar yang lebih luas.

Setelah berjuang di akhir 2025, Bitcoin menunjukkan kekuatan saat harga menembus di atas $92.000.

Kenaikan BTC tampaknya telah memperkuat selera risiko di seluruh aset digital, bahkan ketika ketegangan geopolitik meningkat.

Aksi militer AS baru-baru ini di Venezuela, termasuk serangan dan penangkapan Presiden Nicolás Maduro, telah memperkenalkan ketidakpastian.

Namun, pelaku pasar tampaknya memandang peristiwa ini sebagai terkendali.

Bulls memprioritaskan kekuatan Bitcoin dan implikasi potensial untuk pasar energi di atas sentimen risk-off langsung.

Perkiraan harga RENDER

Saat tahun baru terungkap, token AI bergabung dengan memecoin dalam memberikan kinerja awal yang kuat.

Sementara investor masih bisa berotasi ke koin teratas, pergerakan awal telah membuat yang seperti Pepe (PEPE) dan Shiba Inu (SHIB) menempati peringkat di antara pemain mingguan teratas.

Grafik harga Render oleh TradingView

Antusiasme ritel di tengah beberapa tingkat kepastian akan baik untuk small caps.

Dalam kasus ini, RENDER dapat menargetkan breakout ke $3 atau lebih tinggi.

Grafik menunjukkan indikator teknis menunjuk ke momentum konstruktif.

Melihat Relative Strength Index (RSI) mingguan menunjukkan potensi kelanjutan kenaikan.

Pembeli mungkin tetap harus menghadapi zona resistance yang disorot oleh moving average mingguan.

Postingan Token AI memimpin rebound crypto saat Bitcoin Menembus $92.000, Render melompat 15% pertama kali muncul di CoinJournal.