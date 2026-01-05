SORA Technology mengamankan tambahan $2,5 juta untuk mempercepat solusi kesehatan dan iklim Afrika

SORA Technology secara diam-diam membangun salah satu proyek kesehatan masyarakat berbasis teknologi paling ambisius yang beroperasi di Afrika saat ini. Startup berbasis Jepang ini telah mendapatkan tambahan dana sebesar $2,5 juta dalam penutupan kedua putaran late seed-nya, mendorong total pendanaan menjadi $7,3 juta dan mempertajam fokusnya pada pengendalian penyakit menular dan ketahanan iklim di seluruh benua.

Yosuke Kaneko, pendiri dan CEO SORA Technology, mengatakan, "Modal yang baru terkumpul akan digunakan untuk mempercepat pengembangan produk, memperkuat operasi lokal, dan memperluas tim kami. Melalui upaya ini, kami akan membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghasilkan dampak di berbagai wilayah yang lebih luas."

Investasi baru ini menyusul penggalangan dana sebesar $4,8 juta yang diumumkan pada Maret 2025 dan menandakan meningkatnya kepercayaan investor terhadap pendekatan SORA Technology. Putaran terbaru ini memperkenalkan tiga pendukung baru. Daiwa House Group Investment Limited Partnership, Central Japan Innovative Research Fund I, dan UNERI Capital Fund Series I telah bergabung dengan pemegang saham yang ada dalam mendukung misi perusahaan untuk menerapkan drone, data satelit, dan kecerdasan buatan pada beberapa tantangan paling mengakar di Afrika.

Yosuke Kaneko, pendiri dan CEO SORA Technology

Inti dari pekerjaan SORA Technology adalah malaria. Penyakit ini terus mempengaruhi lebih dari 200 juta orang setiap tahun, dengan sebagian besar kasus terkonsentrasi di Afrika. Meskipun telah dilakukan intervensi selama puluhan tahun, malaria masih merenggut hampir 600.000 nyawa setiap tahun, sebagian besar karena kesenjangan dalam infrastruktur kesehatan dan pengawasan penyakit secara real-time.

Respons SORA bukan produk tunggal melainkan sistem berbasis data. Platform unggulannya, SORA Malaria Control, menggabungkan citra satelit, data lapangan berbasis drone, dan analitik bertenaga AI untuk memprediksi wabah, mengidentifikasi area berisiko tinggi, dan memandu intervensi yang ditargetkan. Tujuannya adalah presisi. Lebih sedikit sumber daya yang terbuang. Waktu respons lebih cepat. Hasil yang lebih baik di lapangan.

Sora Technology: dari proyek percontohan hingga skala kontinental

Yang membedakan SORA Technology adalah seberapa cepat alatnya berpindah dari percontohan ke penerapan di dunia nyata. Perusahaan ini sudah aktif di lebih dari 10 negara Afrika, termasuk Ghana, Sierra Leone, Benin, Republik Demokratik Kongo, Senegal, Kenya, dan Mozambik. Timnya bekerja langsung dengan pemerintah nasional dan lokal, universitas, dan lembaga penelitian untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem kesehatan masyarakat yang ada daripada menggantinya.

Baca juga: Bagaimana SORA Technology memerangi malaria di Afrika menggunakan AI dan drone

Model kolaboratif tersebut juga telah menarik mitra global. SORA Technology bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia untuk memperluas upaya pengendalian penyakit menular berkelanjutan di Mozambik, memposisikan platformnya sebagai bagian dari strategi kesehatan internasional yang lebih luas daripada solusi mandiri.

Sora Technology

Di luar kesehatan masyarakat, kemampuan drone dan AI SORA menemukan daya tarik komersial. Perusahaan pertambangan menggunakan teknologinya untuk pemantauan lingkungan dan operasional. Mitra pertanian menerapkannya untuk meningkatkan produktivitas sambil mengurangi dampak lingkungan. Kasus penggunaan paralel ini membantu mendiversifikasi pendapatan sambil menjaga perusahaan tetap berlabuh pada misi sosialnya.

Dana pra-seri yang baru terkumpul akan digunakan untuk memajukan algoritma AI untuk prediksi penyakit menular, memperluas operasi lapangan di negara-negara mitra Afrika, dan memperkuat hubungan dengan pemerintah dan lembaga internasional. Investasi juga akan digunakan untuk meningkatkan sistem drone dan membangun kapasitas operasional lokal, faktor kritis untuk keberlanjutan jangka panjang.

CEO Kaneko mengatakan putaran ini mencerminkan keselarasan daripada hanya modal. Dia menggambarkan tujuan perusahaan sebagai mencapai nol kehilangan nyawa akibat penyakit menular dengan memanfaatkan teknologi terdepan di tempat-tempat di mana sistem tradisional tidak mencukupi.

"SORA Technology telah bekerja untuk mengatasi tantangan infrastruktur kesehatan yang kritis, terutama di seluruh Afrika, dengan tujuan mencapai nol kehilangan nyawa akibat penyakit menular dengan memanfaatkan kekuatan drone dan AI," tambah Kaneko.

Bagi SORA Technology, fase berikutnya adalah tentang skala dengan disiplin. Lebih banyak negara. Kemitraan yang lebih dalam. Data yang lebih cerdas. Dan keyakinan yang berkembang bahwa drone dan AI dapat menjadi alat penting dalam perjuangan Afrika melawan penyakit dan risiko iklim.

Postingan SORA Technology mengamankan tambahan $2,5 juta untuk mempercepat solusi kesehatan dan iklim Afrika pertama kali muncul di Technext.