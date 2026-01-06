BursaDEX+
Senator Bipartisan Akan Bertemu pada Hari Selasa untuk Clarity Act: Akankah Presiden Trump Menunda Altseason 2026?

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/06 05:37
Ripple Menanggapi RUU Kripto Senat AS, Mengatakan XRP, ETH, dan SOL Dapat Menghadapi Regulasi yang Tidak Adil

Postingan Senator Bipartisan Akan Bertemu pada Hari Selasa untuk Clarity Act: Akankah Presiden Trump Menunda Altseason 2026? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Senat Amerika Serikat telah membuka sesi 2026-nya dengan nada tinggi untuk Clarity Act kripto. Diskusi tentang cara mengatur pasar altcoin yang luas telah mendapat daya tarik di Senat di tengah meningkatnya ketegangan politik di negara tersebut, terutama setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro dari Venezuela.

Upaya Bipartisan Senat dalam Legislasi Kripto Mendapat Momentum 

Menurut First Squawk, sekelompok senator bipartisan akan bertemu pada hari Selasa, 6 Januari 2025, untuk membahas struktur pasar kripto. Upaya bipartisan Senat yang dilaporkan tentang kripto telah sejalan dengan laporan lain, yang cenderung mengarah ke Januari untuk markup.

Setelah Senat Amerika Serikat gagal membuat resolusi pada tahun 2025 tentang Clarity Act, momentum telah bergeser pada tahun 2026. Pada Desember 2025, David Sacks, pejabat A.I. dan kripto Gedung Putih, mengumumkan komitmen upaya bipartisan Senat untuk mengesahkan legislasi struktur pasar kripto pada Januari 2026. 

Apa Dampak Pasar yang Diharapkan

Dampak pasar yang diharapkan dari legislasi kripto yang sedang berlangsung mengkatalisasi sentimen bullish. Selain itu, investor institusional berkembang biak ke dalam Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) melalui dana yang diperdagangkan di bursa spot (ETF) masing-masing setelah persetujuan mereka tahun lalu.

Menurut Bull Theory, selera risiko investor yang rendah, yang dialami selama kuartal keempat 2025, akan berubah pada tahun 2026 setelah Presiden Trump menandatangani Clarity Act menjadi undang-undang. Dengan pasangan ALT/BTC masih berada di level oversold, dalam kerangka waktu mingguan, analis Bull Theory telah mendukung altseason pada tahun 2026.

Indeks Altseason

Pada saat penulisan, Indeks Musim Altcoin CoinMarketCap berada di sekitar 22/100, yang menunjukkan arus masuk likuiditas ke kripto masih cenderung ke Bitcoin meskipun arus sedang berubah secara bertahap. Pengesahan Clarity Act yang diharapkan di Senat akan menjadi katalisator paling sakral dari altseason 2026.

