5 Perusahaan Publik Filipina Paling Undervalued Versi Vantage Point

Pasar saham Filipina mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan: profitabilitas tidak lagi mendapat premium. Beberapa perusahaan publik paling menguntungkan di negara ini — GT Capital, LT Group, DMCI Holdings, Aboitiz Equity Ventures, dan Semirara Mining & Power — menghasilkan puluhan miliar peso laba tahunan namun diperdagangkan pada kelipatan valuasi yang mengimplikasikan penurunan permanen. Didiskon karena struktur konglomerat, siklikalitas, ketidaknyamanan ESG (Environmental, Social, and Governance), atau sekadar kelelahan narasi, perusahaan-perusahaan ini mengungkapkan inefisiensi pasar yang lebih dalam: Philippine Stock Exchange (PSE) tidak lagi menghargai arus kas, disiplin neraca, atau kapasitas dividen. Dengan mengesampingkan perusahaan yang sudah menghasilkan laba riil dan teraudit, pasar keliru menganggap penceritaan sebagai nilai — dan menciptakan kesenjangan yang melebar antara kinerja keuangan dan harga saham yang diabaikan investor jangka panjang dengan risiko mereka sendiri.

Di pasar yang efisien, profitabilitas seharusnya menjadi wasit utama. Arus kas memvalidasi strategi; laba mendisiplinkan ekses. Namun pasar ekuitas Filipina secara diam-diam telah membalikkan logika tersebut. Hari ini, beberapa perusahaan publik paling menguntungkan di negara ini diperdagangkan seolah-olah laba adalah insidental — bagus untuk dimiliki, tetapi tidak layak dibayar. Hasilnya adalah kesenjangan yang semakin besar antara kinerja korporat dan valuasi pasar yang layak mendapat pengamatan lebih dekat.

Pertimbangkan LT Group, sebuah perusahaan yang secara diam-diam menghasilkan hampir ₱29 miliar laba bersih pada 2024 di sektor perbankan, minuman beralkohol suling, tembakau, dan properti. Menurut standar global mana pun, itu adalah uang riil — berulang, terdiversifikasi, dan menghasilkan kas. Namun, saham tersebut diperdagangkan pada kelipatan valuasi yang lebih khas untuk bisnis siklikal yang bermasalah. Diskon pasar tampaknya lebih sedikit tentang daya tahan laba dan lebih banyak tentang kelelahan narasi: struktur konglomerat, paparan regulasi, dan tidak adanya cerita pertumbuhan yang modis. Yang hilang dalam narasi tersebut adalah bahwa laba LT Group bukan spekulatif — mereka sudah terealisasi, dikenai pajak, dan tersedia untuk dividen atau reinvestasi.

Paradoks yang sama mendefinisikan GT Capital. Dengan hampir ₱29 miliar laba bersih yang dapat diatribusikan pada 2024, GT Capital berada di puncak beberapa waralaba paling penting secara strategis di negara ini, dari perbankan hingga otomotif. Namun, perusahaan ini diperdagangkan dengan diskon perusahaan holding yang sangat curam sehingga pasar tampaknya memperhitungkan stagnasi permanen. Investor berbicara tanpa henti tentang optionalitas dan disrupsi, tetapi mengabaikan nilai tertanam dari skala, disiplin modal, dan posisi pasar yang dominan. Ironisnya adalah bahwa laba GT Capital justru jenis yang bertambah secara diam-diam dari waktu ke waktu — stabil, tangguh, dan pelindung inflasi — tetapi pasar memberi mereka sedikit premium. (BACA: Toyota Motor Philippines mencetak rekor penjualan baru saat kelas menengah Filipina berkembang)

DMCI Holdings menawarkan ilustrasi lain dari paradoks laba ini. Pada 2024, DMCI menghasilkan sekitar ₱19 miliar laba bersih, didukung oleh konstruksi, listrik, pertambangan, dan properti. Namun, pasar terus memperlakukan DMCI seolah-olah labanya selamanya hanya satu penurunan dari keruntuhan. Paparan komoditas dan siklikalitas infrastruktur mendominasi persepsi investor, meskipun perusahaan terus menghasilkan kas dan membayar dividen yang murah hati. Siklikalitas adalah pola yang dapat diprediksi (naik dan turun) yang diikuti oleh industri, saham, dan faktor ekonomi tertentu sejalan dengan siklus bisnis secara keseluruhan.

Yang terlewatkan oleh pasar adalah bahwa DMCI telah menginternalisasi siklikalitas ke dalam model alokasi modalnya. Labanya bukan kebetulan; mereka direkayasa melalui leverage konservatif, disiplin proyek, dan kesediaan untuk tidak ikut dalam siklus buruk.

Kemudian ada Aboitiz Equity Ventures (AEV), nama yang identik dengan kompetensi operasional dan pengelolaan modal jangka panjang. Dengan lebih dari ₱18 miliar laba bersih pada 2024, AEV tetap menjadi pilar profitabilitas korporat Filipina. Namun, valuasinya menunjukkan bahwa investor lebih fokus pada belanja modal jangka pendek dan rotasi sektor daripada kekuatan laba yang dinormalisasi. Transisi pembangkit listrik, paparan perbankan, dan investasi infrastruktur dibingkai sebagai risiko daripada sebagai platform untuk arus kas yang tahan lama. Pasar, pada dasarnya, menghukum AEV karena berinvestasi untuk masa depan — meskipun investasi tersebut didanai oleh profitabilitas yang ada.

Akhirnya, Semirara Mining & Power mencontohkan bagaimana ideologi dapat mengalahkan aritmatika. Meskipun menghasilkan hampir ₱10 miliar laba bersih pada 2024, Semirara diperdagangkan seolah-olah labanya secara moral sudah usang. Kekhawatiran ESG, penghindaran batubara, dan narasi transisi energi mendominasi wacana, mendorong kelipatan valuasi turun, terlepas dari generasi kas aktual. Kelipatan adalah rasio valuasi yang membandingkan nilai pasar perusahaan dengan metrik keuangan kunci (seperti laba atau penjualan) untuk menilai apakah perusahaan tersebut overvalued atau undervalued relatif terhadap rekan-rekannya.

Yang sering diabaikan adalah bahwa laba Semirara membiayai dividen, kekuatan neraca, dan — ironisnya — bagian dari transisi energi itu sendiri. Pasar mungkin tidak menyukai batubara, tetapi uang batubara masih bisa dibelanjakan.

Harga Saham Terkini vs Target "Nilai Wajar" Hipotetis

Perusahaan Harga Saat Ini (₱) Mengapa Harus Diperdagangkan Lebih Tinggi Target Hipotetis (₱) GT Capital 612.00 Investing.com Philippines Diperdagangkan ~4–5× P/E meskipun laba >₱28B; target harga rata-rata analis 12-bulan ~845 menunjukkan potensi kenaikan ~+38%. Investing.com Philippines ≈₱820–₱900 LT Group 14.76 Investing.com Philippines ~5× P/E secara historis, tetapi model valuasi intrinsik menunjukkan nilai wajar jauh lebih tinggi (~20–25) berdasarkan arus kas dan dividen. Simply Wall St+1 ≈₱20–₱25 Aboitiz Equity Ventures 28.20 Investing.com Philippines Diperdagangkan ~9x P/E dengan yield dividen yang kuat; target analis 12-bulan ~41.5 mengimplikasikan potensi rerating signifikan. Investing.com Philippines ≈₱35–₱45 DMCI Holdings 10.68 Simply Wall St ~9x P/E dengan profitabilitas dasar dan dividen; sekadar kembali ke P/E jangka panjang (~12–14) dan kelipatan yang lebih kuat pada siklikal mengimplikasikan kenaikan. — ≈₱14–₱18 Semirara Mining & Power 29.40 Investing.com Philippines Meskipun laba tinggi dan yield dividen (~11,5%), diperdagangkan mendekati kelipatan diskon siklus; re-rating sederhana ke valuasi rekan dapat mendorongnya sedikit lebih tinggi. Investing.com Philippines ≈₱32–₱38

Bagaimana target hipotetis ini dibangun: Ini bersifat ilustratif, bukan prakiraan harga yang tepat. Mereka dimaksudkan untuk menunjukkan apa yang terjadi jika pasar mulai menghargai profitabilitas seperti yang secara historis dilakukan. Penafian: Meskipun ilustratif, ini bukan saran investasi. Mereka tidak memperkirakan harga saham di masa depan berdasarkan panduan perusahaan atau pertumbuhan laba konsensus. Mereka didasarkan pada logika re-rating valuasi sederhana dan harga pasar serta kelipatan yang tersedia untuk publik.

Laba tidak penting

Dilihat bersama-sama, perusahaan-perusahaan ini mengungkap masalah yang lebih dalam di ekuitas Filipina: profitabilitas telah kehilangan kekuatan pensinyalannya. Pasar tidak bertanya, "Berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan ini?" melainkan, "Apakah cerita ini sesuai dengan mode investasi saat ini?" Konglomerat ditolak sebagai tidak efisien secara default. Siklikal diperlakukan sebagai tidak dapat diinvestasikan. Industri transisi didiskon sebelum transisi bahkan selesai. Dalam lingkungan tersebut, laba — laba aktual, teraudit, yang dapat didistribusikan — diperlakukan sebagai trivia yang berorientasi ke belakang.

Vantage Point melihat ini bukan sekadar anomali valuasi; ini adalah anomali perilaku. Investor telah sangat terkondisi untuk mengejar narasi pertumbuhan dan kemurnian tematik sehingga mereka meremehkan apa yang sebenarnya diwakili oleh profitabilitas: bukti eksekusi. Laba berarti bisnis telah bertahan dari persaingan, regulasi, biaya tenaga kerja, dan kendala modal — dan masih memberikan nilai surplus. Mengabaikan itu bukan kecanggihan; itu adalah kebutaan selektif.

Bagi investor jangka panjang, kesenjangan ini mungkin justru di mana peluang berada. Pasar dapat tetap terpesona dengan cerita lebih lama dari yang diharapkan, tetapi mereka jarang mengabaikan kas selamanya. Ketika sentimen akhirnya berputar — menuju dividen, kekuatan neraca, atau sekadar yield laba — perusahaan yang sudah melakukan pekerjaan berat menghasilkan laba tidak perlu menemukan kembali diri mereka sendiri. Mereka hanya akan di-rerating.

Pada akhirnya, inefisiensi terbesar pasar Filipina saat ini mungkin bukan salah harga risiko. Ini mungkin salah harga kesuksesan.

Matematika tidak berbohong

Di bawah ini adalah tabel liga "Ignored Value" tingkat investor yang ketat dari Vantage Point yang meresmikan apa yang telah saya argumentasikan secara naratif.

Metodologi (sederhana, transparan): Setiap perusahaan diberi skor 1–5 (terbaik) di empat dimensi, kemudian diperingkat berdasarkan Skor Total (maks 20).

Skala Laba – laba bersih absolut FY2024 (ukuran, bukan pertumbuhan)

– laba bersih absolut FY2024 (ukuran, bukan pertumbuhan) Diskon Valuasi – P/E, P/B vs norma pasar

– P/E, P/B vs norma pasar Yield Dividen / Pengembalian Kas – riwayat pembayaran, bukan janji

– riwayat pembayaran, bukan janji Risiko Neraca – leverage, siklikalitas, disiplin modal

Ini benar-benar tabel salah harga pasar — mengukur seberapa banyak profitabilitas yang gagal dihargai oleh pasar.

Tabel Liga "Ignored Value" PSE (FY2024)

Peringkat Perusahaan Laba Bersih FY2024 (₱M) Skala Laba (5) Diskon Valuasi (5) Yield Dividen / Pengembalian Kas (5) Risiko Neraca (5) Skor Total (20) 1 GT Capital 28,8 5 5 4 4 18 2 LT Group 28,9 5 4 4 4 17 3 DMCI Holdings 19,0 4 3 5 4 16 4 Aboitiz Equity Ventures 18,1 4 3 3 4 14 5 Semirara Mining & Power 9,9 3 3 5 3 14

Mengapa peringkat ini bertahan

1) GT Capital — Titik buta paling bersih dari pasar

GT Capital berada di peringkat #1 bukan karena merupakan yang tumbuh tercepat, tetapi karena menggabungkan skala dengan diskon valuasi terdalam. Kelipatan laba di bawah 5x untuk perusahaan holding yang berlabuh pada perbankan yang penting secara sistemik dan waralaba otomotif yang dominan adalah penolakan yang jelas. Ini adalah contoh paling murni dari laba tanpa prestise, dan oleh karena itu paling salah harga.

2) LT Group — Besar, nyata, dan terus-menerus diabaikan

LTG menghasilkan hampir sebanyak GT Capital tetapi diperdagangkan seperti kecelakaan regulasi yang akan terjadi. Pasar mengacaukan kompleksitas dengan kerapuhan. Perbankan, alkohol, dan tembakau diperlakukan sebagai beban permanen, meskipun mereka justru sumber arus kas stabil LTG. Hasilnya: laba yang diakui dalam laporan keuangan tetapi didiskon dalam harga saham.

3) DMCI — Realitas dividen vs risiko narasi

Valuasi DMCI mencerminkan pasar yang menolak untuk percaya bahwa siklikal dapat dikelola dengan baik. Yield dividen yang tinggi menopang skornya, meskipun investor bersikeras memperlakukan perusahaan sebagai ex-growth. Ironisnya adalah bahwa DMCI telah melembagakan siklikalitas ke dalam model bisnisnya — namun masih dihargai seolah-olah setiap siklus bersifat terminal.

4) Aboitiz Equity Ventures — Dihukum karena berinvestasi

AEV tidak murah dalam arti kasar, tetapi murah relatif terhadap laba yang sudah dihasilkannya. Risiko transisi listrik, siklus belanja modal (CapEx), dan paparan perbankan membebani sentimen. Pasar secara efektif mendiskon laba masa depan sebelum mereka bahkan tiba — meskipun faktanya investasi tersebut didanai oleh profitabilitas saat ini.

5) Semirara — Laba yang menyinggung narasi

Semirara mencetak skor lebih rendah pada risiko neraca, bukan karena lemah, tetapi karena labanya secara politik dan ideologis tidak nyaman. Paparan batubara memastikan diskon struktural terlepas dari kekuatan pembayaran. Namun, dari sudut pandang pengembalian modal murni, Semirara adalah salah satu nama paling ramah pemegang saham di PSE.

Apa yang diungkapkan tabel liga

Di semua lima perusahaan, polanya tak terbantahkan:

Profitabilitas tidak dihargai.

Arus kas didiskon.

Narasi sekarang lebih penting daripada laba.

Konglomerat dan siklikal dihargai sebagai kewajiban, bukan aset.

Saya percaya bahwa ini bukan lagi anomali pemilihan saham, melainkan bias valuasi seluruh pasar. Di pasar yang matang, perusahaan yang menguntungkan ini akan menjadi jangkar portofolio pensiun. Di Filipina, mereka diperlakukan sebagai tidak modis secara intelektual. Kesenjangan tersebut justru yang seharusnya dieksploitasi oleh modal jangka panjang.

Jika dan ketika PSE menemukan kembali prinsip dasar bahwa laba bukan opsional, keranjang "ignored value" ini tidak akan memerlukan cerita yang lebih baik. Mereka hanya perlu pasar untuk mengingat cara menghitung. – Rappler.com

