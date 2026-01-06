Minat investor terhadap saham metaplanet melonjak seiring pemulihan Bitcoin mengangkat pasar Jepang

Selera investor terhadap aset berisiko kembali ke perdagangan Tokyo saat saham Metaplanet menguat seiring dengan pemulihan tajam Bitcoin, menarik perhatian baru terhadap neraca perusahaan.

Harga saham Metaplanet melonjak saat Bitcoin naik

Saham Metaplanet melonjak 8% setelah berminggu-minggu mengalami penurunan, mengikuti rebound Bitcoin di atas $92.000 yang membantu memulihkan kepercayaan pada saham terkait kripto. Pergerakan ini menggarisbawahi betapa eratnya saham diperdagangkan dengan aset digital terkemuka, terutama ketika sentimen di pasar global mulai membaik.

Reli terjadi saat investor menilai kembali nilai perusahaan yang memegang cadangan Bitcoin besar. Selain itu, minat yang diperbarui pada saham kripto secara global membantu mendorong pembelian di Tokyo, di mana para pedagang bersikap hati-hati setelah awal tahun yang sepi.

Perbendaharaan Bitcoin terbesar yang terdaftar di Asia

Perusahaan investasi Jepang ini tetap menjadi pemegang Bitcoin korporat terbesar di Asia, dengan posisi perbendaharaan sebesar 35.102 BTC yang dinilai lebih dari $3 miliar pada harga saat ini. Cadangan yang cukup besar ini telah menjadi bagian sentral dari cerita ekuitas, karena pelaku pasar melacak setiap pergerakan besar dalam aset yang mendasarinya.

Menurut pengungkapan terbaru perusahaan, Metaplanet menambahkan 4.279 BTC selama kuartal keempat, senilai $451 juta. Dengan demikian, pembelian tambahan ini menandakan komitmen jangka panjang yang berkelanjutan terhadap strategi perbendaharaan yang berfokus pada Bitcoin, bahkan melalui periode volatilitas yang meningkat dan ketidakpastian makro.

Kinerja saham dan waktu rebound

Aksi harga pada bulan Desember menyoroti sensitivitas saham terhadap pasar kripto. Pada 6 Desember, saham naik ke 510 yen, naik dari 398 yen pada pertengahan Desember 2025, menurut data Google Finance. Pergerakan ini bertepatan dengan harga Bitcoin bergerak kembali menuju level $95.000, yang membantu menstabilkan kepercayaan pasar.

Selain itu, pedagang ekuitas fokus pada bagaimana pergeseran harga aset digital langsung mempengaruhi nilai persepsi perusahaan yang memegang posisi Bitcoin besar di neraca mereka. Untuk Metaplanet, skala cadangannya terus bertindak sebagai katalis potensial dan sumber volatilitas.

Reli ekuitas kripto global dan permintaan luar negeri

Investor bereaksi positif saat Bitcoin menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lebih jelas, sementara besarnya kepemilikan Metaplanet tetap menjadi pendorong utama posisi. Saham yang diperdagangkan di AS milik perusahaan juga menguat tajam pada sesi sebelumnya, menyoroti minat yang terus-menerus dari investor luar negeri yang mencari eksposur tidak langsung terhadap aset digital.

Reli tidak terbatas pada satu nama ini saja. Perusahaan yang berfokus pada perbendaharaan terdaftar lainnya dan perusahaan penambangan Bitcoin juga mencatat keuntungan saat pedagang kembali berotasi ke aset berisiko. Namun, rebound kripto secara keseluruhan tampak sangat mendukung pasar Asia, di mana sentimen lokal sering melacak pergerakan di bursa global utama.

Rencana pembelian kembali saham menambah fokus pasar

Elemen lain yang menarik perhatian adalah rencana yang diumumkan sebelumnya oleh perusahaan untuk membeli kembali hingga 150 juta yen senilai sahamnya sendiri. Meskipun belum ada pembelian kembali yang dilakukan, pengajuan terbaru menunjukkan peningkatan saham treasury yang dipegang, yang semakin mempertajam fokus investor selama lonjakan harga baru-baru ini.

Lebih lanjut, kemungkinan pembelian kembali di masa depan telah menjadi bagian dari perdebatan valuasi yang lebih luas, karena pelaku pasar menimbang dampak pengembalian modal bersama dengan perbendaharaan Bitcoin perusahaan yang berkembang. Setiap langkah konkret di front pembelian kembali dapat mengubah kondisi likuiditas untuk saham dalam jangka pendek.

Level harga Bitcoin dan sentimen yang berpandangan ke depan

Di luar Jepang, ekuitas terkait kripto juga menguat. Di Amerika Serikat, penambang Bitcoin utama dan perusahaan aset digital lainnya mencatat keuntungan yang solid, sementara saham Coinbase naik menyusul peningkatan analis yang positif. Selama 24 jam terakhir, Bitcoin naik sekitar 1%, diperdagangkan mendekati $93.228,60 dan mendukung selera risiko di berbagai bursa.

Dengan perusahaan memegang cadangan Bitcoin yang besar dan terus memperbaiki pendekatan perbendaharaannya, pelaku pasar yang menggunakan frasa persis metaplanet stock dengan cermat mengamati bagaimana setiap pergeseran harga aset digital diterjemahkan ke dalam kinerja saham dan volume perdagangan.

Secara keseluruhan, reli terbaru telah memperkuat korelasi erat antara nilai ekuitas Metaplanet dan siklus pasar kripto yang lebih luas, menunjukkan bahwa pergerakan Bitcoin di masa depan akan tetap menjadi pendorong utama sentimen terhadap saham.