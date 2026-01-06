Cosmos Menargetkan Adopsi Perusahaan Dengan PoA dan Fitur Privasi di 2026

Cosmos Labs mengubah rangkaian solusinya untuk menyertakan PoA dan privasi.

Produk baru ini akan melengkapi Interchain Foundation dan langkah lain yang dilakukan pada tahun 2025.

Cosmos baru-baru ini merilis peta jalan yang diperbarui untuk tahun 2026. Jalur pengembangan ini mencakup rencana untuk adopsi yang lebih mainstream dengan menampilkan solusi Proof-of-Authority (PoA) dan produk privasi. Tujuan untuk rantai ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan lebih interoperabel agar mudah diadopsi.

Rencana Cosmos untuk Fungsionalitas Perusahaan dan Privasi

Tim teknik Cosmos Labs membagikan Peta Jalan Cosmos Stack hingga Q3 2026 dalam sebuah artikel baru-baru ini.

Tim mengungkapkan rencana untuk fokus pada fungsionalitas perusahaan. Sebagai hasilnya, mereka mengembangkan solusi Proof-of-Authority (PoA) yang tidak memerlukan forking Cosmos SDK atau meluncurkan token "stake". Mereka juga meneliti solusi privasi yang fleksibel untuk diintegrasikan ke dalam stack.

Tim teknik menyadari bahwa solusi saat ini untuk proof of authority memiliki keterbatasan. Mereka biasanya memerlukan "hacking" sistem proof-of-stake default, termasuk tata kelola dan distribusi, menambah lebih banyak kompleksitas ke aplikasi. Untuk mengatasi tantangan ini, tim telah mengembangkan PoA native ke dalam stack Cosmos.

Mereka juga mengembangkan modul internal yang dirancang untuk memenuhi persyaratan tertentu. Ini termasuk menawarkan jalur migrasi dari PoA ke PoS dan menyediakan fungsi distribusi kepada validator yang berwenang berdasarkan kekuatan validator.

Solusi privasi adalah fokus utama lain dari Cosmos Labs tahun ini. Cosmos menekankan bahwa kerahasiaan dan privasi yang dapat diprogram adalah fitur kunci yang diperlukan untuk perusahaan.

Tujuannya adalah mengembangkan solusi blockchain native yang dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan perusahaan. Tim memandang model ZK UTXO sebagai jalur paling menjanjikan untuk privasi tingkat transaksi yang memenuhi persyaratan regulasi seperti pengungkapan selektif dan auditabilitas.

Keputusan mereka didasarkan pada hasil 2025 dari penelitian teknologi privasi di berbagai pendekatan TEE, ZK, dan FHE di dalam dan di luar ekosistem Cosmos. Hasilnya menunjukkan TEE memiliki masalah keamanan untuk data persisten, sementara FHE tetap tidak praktis dalam skala besar. Namun, ini adalah langkah ringan menuju penyelesaian privasi tingkat transaksi.

Untuk tahun 2026, tujuannya adalah transfer pribadi yang bekerja dengan stack dan khususnya Cosmos EVM. Ini akan memungkinkan perusahaan membangun aplikasi keuangan yang sesuai dengan lebih mudah.

Kinerja Cosmos 2025

Cosmos terkenal sebagai salah satu stack blockchain yang paling teruji dalam produksi. Lebih dari 200 rantai telah dibangun di Cosmos selama tujuh tahun terakhir. Ini lebih banyak dari ekosistem lain mana pun, memberikan Cosmos fondasi yang kuat dan peluang yang jelas untuk memimpin dalam hal kinerja.

Cosmos mengatakan bahwa mereka memperlakukan kinerja sebagai prioritas tertinggi untuk memastikan platform tetap menjadi pilihan untuk aplikasi keuangan global tingkat konsumen.

Tahun lalu, tim pengembangan memperkenalkan Cosmos Stack sebagai inovasi internal bersama Interchain Foundation.

Sebagai hasil dari perubahan ini, v0.53 dari Cosmos SDK diluncurkan untuk mendorong pertumbuhan produk. Sejauh ini, tim telah membuat perubahan baru pada rilis ini dengan tujuan tunggal melayani pengguna di komunitas.

Secara keseluruhan, telah ada peningkatan SDK di banyak rantai utama. Ini termasuk Babylon, MANTRA, Cosmos Hub, Warden, dan Crypto.com.

LayerEdge adalah salah satu mitra terbesar dari komunitas Cosmos, sebagaimana dicatat dalam posting kami sebelumnya. Arsitektur Cosmos memungkinkan LayerEdge untuk terhubung dengan lebih dari 115 rantai IBC dan menjembatani kepercayaan di seluruh jaringan secara native.