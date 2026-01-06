Pengusaha Arab Saudi harus membayar pekerja rumah tangga melalui transfer bank

Pembayaran tunai dilarang oleh hukum

Hingga 4 juta pembantu rumah tangga di Saudi

Transparansi terhadap upah dan pengiriman uang

Arab Saudi telah mulai memberlakukan undang-undang yang mewajibkan semua pemberi kerja untuk membayar pekerja rumah tangga mereka melalui bank atau platform pemerintah online.

Pada awal tahun 2026, negara tersebut mengumumkan pemberlakuan penuh undang-undang tersebut, yang mempengaruhi semua warga Saudi dan orang asing yang mempekerjakan pembantu rumah tangga.

Langkah ini mengikuti peraturan yang diperkenalkan pada awal tahun 2025 yang mewajibkan pemberi kerja dengan setidaknya empat pekerja rumah tangga untuk membayar upah melalui bank daripada secara tunai. Persyaratan tersebut kemudian diperluas, pertama untuk rumah tangga yang mempekerjakan tiga pekerja dan, beberapa bulan kemudian, untuk yang mempekerjakan dua pekerja.

"Langkah ini merupakan lompatan kualitatif dalam mengatur hubungan kontraktual antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga dengan mendokumentasikan pembayaran upah dan meningkatkan transparansi melalui transfer elektronik melalui bank dan dompet digital yang disetujui di platform Musaned," kata Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial di situs webnya pada 1 Januari.

Kewarganegaraan penduduk migran Saudi

Platform Musaned menyediakan layanan perekrutan tenaga kerja rumah tangga bagi pemberi kerja di Arab Saudi termasuk penerbitan visa.

Setidaknya 4 juta pembantu rumah tangga diperkirakan oleh kementerian bekerja di Arab Saudi, sebagian besar berasal dari Ethiopia dan Asia non-Arab dari Filipina, India, Sri Lanka, Bangladesh dan Indonesia.

Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya sering dikritik atas insiden yang melibatkan perlakuan buruk terhadap pekerja rumah tangga oleh pemberi kerja mereka, seperti kegagalan membayar upah tepat waktu, shift kerja yang panjang dan kurangnya masa cuti.

"Ini adalah keputusan yang sangat baik karena akan mengakhiri pelanggaran hak-hak pembantu rumah tangga di kerajaan. Ini akan menjamin hak-hak pemberi kerja dan pembantu rumah tangga," kata Jamal Banoun, manajer pusat konsultasi ekonomi SMS yang berbasis di Riyadh.

Para ahli mengatakan peraturan tersebut juga akan mengurangi perselisihan tenaga kerja di negara tersebut, mengatur tenaga kerja rumah tangga dan mengidentifikasi sumber pendapatan mereka.

"Saya yakin transfer gaji pembantu ke bank juga akan meningkatkan transparansi dalam pembayaran pemberi kerja kepada karyawan mereka. Ini juga menentukan sumber dana yang tepat yang dikirimkan oleh pembantu rumah tangga ke negara asal mereka," kata Khalid Al-Shanaibar, seorang ahli sumber daya manusia Saudi.