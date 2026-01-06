India Mendaftarkan 49 Bursa Kripto, Menjatuhkan Denda ₹2,8 Miliar

Unit Intelijen Keuangan India (FIU-IND) mengonfirmasi bahwa 49 bursa mata uang kripto telah menyelesaikan pendaftaran anti pencucian uang untuk tahun fiskal 2024–25. Dari jumlah tersebut, 45 adalah platform domestik, sementara empat adalah platform luar negeri. Pendaftaran ini mengintegrasikan penyedia layanan Aset Digital Virtual (VDA) di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.

Hal ini akan memastikan bahwa bursa memiliki pemantauan aktif terhadap transaksi dan pemberitahuan transaksi mencurigakan kepada otoritas terkait. Perkembangan ini akan membantu memperketat regulasi pasar kripto di pasar India yang terus berkembang. Bursa yang terdaftar akan memiliki catatan kepemilikan dompet.

Pergerakan uang tunai antara dompet host dan non-host juga mendapat perhatian khusus. Sistem FIU dimaksudkan untuk menghilangkan aktivitas kriminal terkait pergerakan dana dan meningkatkan transparansi. Undang-undang ini mencakup semua VDA, yang menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan kontrol ketat terhadap keuangan digital.

Transaksi Mencurigakan Menarik Perhatian Strategis

Menurut laporan tahunan FIU, pemantauan aktivitas mencurigakan telah disorot sebagai hal penting setiap tahunnya. Penggunaan dana kripto telah meningkat dalam aktivitas hawala, perjudian ilegal, dan penipuan. FIU mengidentifikasi situs dewasa ilegal melalui aktivitas VDA. Hasilnya menyoroti sifat bermata dua dari pasar kripto.

Untuk menjaga kepatuhan, FIU mengenakan denda sebesar INR 2,8 miliar kepada entitas tersebut pada tahun lalu. Ada hukuman berat bagi bursa yang tidak patuh. Bursa-bursa ini diwajibkan untuk menetapkan pola kepemilikan guna mengidentifikasi ketidakberesan.

Bursa Luar Negeri Menghadapi Pengawasan Lebih Ketat

Laporan FIU menyoroti pembagian pasar untuk pasar India menjadi bursa yang patuh dan tidak patuh. Lima platform luar negeri besar, termasuk Binance dan Coinbase, berhasil melakukan pendaftaran. Namun, 25 platform luar negeri, termasuk BitMEX dan LBank, telah dilarang sejak Oktober 2025. Platform-platform ini tidak dapat beroperasi di pasar sampai persyaratan pendaftaran terpenuhi.

Penegakan ini telah mengakibatkan volume ritel India terkonsentrasi di tempat yang diatur. Setiap platform sekarang akan diminta untuk menunjuk direktur yang ditunjuk dan pejabat utama untuk berhubungan dengan pemerintah. FIU telah merencanakan langkah-langkah yang lebih ketat untuk tahun 2026, di mana akan ada penilaian risiko dan pemeriksaan sanksi. Diharapkan India akan menjadi salah satu yurisdiksi yang paling diatur di dunia untuk perdagangan aset digital.

