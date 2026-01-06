Drake Menghadapi Gugatan Hukum Terkait Promosi Perjudian Kripto

Yang Perlu Diketahui: Drake dan pihak lain menghadapi gugatan terkait promosi perjudian kripto.

Tuduhan menyatakan penggunaan hasil perjudian untuk memengaruhi streaming musik.

Tidak ditemukan pernyataan resmi atau tanggapan terverifikasi dari pihak yang terlibat.

Gugatan class-action federal diajukan di Virginia pada 3 Januari 2026, menuduh Drake dan pihak lain menggunakan Stake.us untuk pemerasan dan meningkatkan streaming musik secara artifisial.

Gugatan ini menimbulkan kekhawatiran tentang legitimasi perjudian kripto, yang berpotensi memengaruhi regulasi dan endorsement selebriti. Implikasi keuangan untuk Stake.us masih belum jelas karena belum ada reaksi pasar yang berdampak signifikan.

Gugatan yang diajukan pada 3 Januari 2026, di Virginia menargetkan rapper Drake, streamer Adin Ross, dan Stake.us, dengan tuduhan pemerasan melalui promosi perjudian kripto.

Gugatan ini menyoroti kekhawatiran tentang transparansi dan etika dalam usaha kripto yang didukung selebriti, dengan potensi dampak bagi artis dan platform perjudian yang dituduh.

Drake Dituduh Menggembungkan Streaming Musik

Gugatan tersebut mengklaim Drake, Ross, dan pihak lain menggunakan hasil Stake.us untuk tujuan terlarang, termasuk menggembungkan streaming musik Drake. Ini berasal dari tuduhan sebelumnya yang melibatkan perjudian gaya undian berhadiah.

Stake.us menjadi pusat tuduhan, dengan Drake dan Adin Ross dituduh menggunakan platform tersebut untuk diduga menyalurkan dana untuk kegiatan pemerasan.

Gugatan Menantang Kepercayaan pada Usaha Kripto

Pengajuan gugatan ini dapat menekan pemegang saham dan endorser selebriti, menantang kepercayaan publik pada usaha kripto yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal. Beberapa ahli mempertanyakan implikasi etisnya.

Dampak keuangan dapat muncul saat investor mempertimbangkan kembali saham mereka dalam usaha serupa. Ini menyoroti kemungkinan respons regulasi terhadap kontroversi terkait perjudian kripto.

Tantangan Hukum Sebelumnya dalam Perjudian Kripto

Gugatan historis seperti kasus Missouri 2025 juga menargetkan pihak-pihak ini, mencerminkan pola dalam litigasi terkait praktik perjudian kripto.

Ahli menyarankan hasil dapat mencakup regulasi yang lebih ketat terhadap endorsement kripto jika tuduhan terbukti, yang berdampak pada keterlibatan selebriti di masa depan dalam usaha semacam itu. "Pola litigasi mencerminkan pengawasan yang semakin ketat terhadap praktik perjudian kripto," kata seorang ahli hukum.