CEO Ripple Brad Garlinghouse Bergabung dengan Evernorth sebagai Penasihat Strategis Setelah Peluncuran $1 Miliar

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2026/01/06 23:55
TLDR

  • CEO Ripple Brad Garlinghouse telah ditunjuk sebagai penasihat strategis untuk Evernorth.
  • Evernorth diluncurkan pada bulan Oktober melalui transaksi senilai $1 miliar dengan dukungan $200 juta dari SBI Holdings.
  • Eksekutif Ripple Stuart Alderoty dan David Schwartz juga bergabung dengan tim penasihat Evernorth.
  • Evernorth menggunakan sebagian dari dana yang terkumpul untuk melakukan pembelian XRP di pasar terbuka.
  • Perusahaan mengonfirmasi struktur mereka memastikan keselarasan dengan Ripple sambil mempertahankan independensi operasional.

CEO Ripple Brad Garlinghouse telah bergabung dengan Evernorth sebagai penasihat strategis menyusul peluncuran perusahaan senilai $1 miliar pada bulan Oktober; eksekutif Ripple David Schwartz dan Stuart Alderoty juga terdaftar sebagai penasihat, sementara Evernorth mengonfirmasi pembelian XRP dan kontribusi $200 juta dari SBI. Sementara itu, RippleX telah mengeluarkan peringatan peningkatan untuk XRP Ledger Versi 3.0.0.

Kepemimpinan Evernorth dan Peran Strategis CEO Ripple

Evernorth mengonfirmasi penunjukan CEO Ripple Brad Garlinghouse sebagai penasihat strategis dalam pengumuman kepemimpinan terbaru mereka di X. Tim kepemimpinan mencakup Chief Legal Officer Ripple Stuart Alderoty, dan Chief Technology Officer David Schwartz. Langkah ini menyelaraskan Evernorth dengan ekosistem Ripple yang lebih luas sambil mempertahankan independensi operasionalnya, menurut rilis resmi perusahaan.

Keterlibatan Garlinghouse mendukung koordinasi berkelanjutan antara Ripple dan Evernorth, yang mengelola inisiatif terkait XRP dan fungsi perbendaharaan. Evernorth diluncurkan pada bulan Oktober melalui transaksi senilai $1 miliar, dengan SBI Holdings menyumbang $200 juta modal.

Ripple juga bergabung dalam putaran pendanaan, bersama dengan Rippleworks, Pantera Capital, Kraken, GSR, dan salah satu pendiri Ripple Chris Larsen. Perusahaan menyatakan, "Kami menyusun tata kelola kami untuk memastikan keselarasan ekosistem sambil mempertahankan independensi strategis dan operasional."

Sebagian dana dialokasikan untuk pembelian XRP di pasar terbuka, dengan sisanya menutupi modal kerja dan biaya transaksi. Evernorth menekankan independensi operasi perbendaharaannya dari kontrol langsung Ripple meskipun memiliki ikatan investasi bersama.

Peringatan Peningkatan XRP Ledger Dikeluarkan oleh RippleX

RippleX telah mengeluarkan peringatan yang mendesak validator dan operator node untuk segera memperbarui ke XRP Ledger (XRPL) Versi 3.0.0. Pemberitahuan peningkatan dibagikan melalui saluran komunikasi resmi RippleX untuk mendukung kelangsungan layanan jaringan. RippleX mengonfirmasi rilis XRPL 3.0.0 pada Desember 2025 dan menyoroti perbaikan untuk komponen protokol inti.

Di antaranya, amandemen TokenEscrow memperbaiki bug internal yang melibatkan escrow dengan token yang dapat ditransfer (MPT). Menurut RippleX, "TokenEscrowV1 memperbaiki perilaku akuntansi yang salah yang ditemukan selama pengujian internal."

Versi ini menggantikan versi TokenEscrow sebelumnya, yang tidak pernah diterapkan ke mainnet karena kerusakan tersebut. RippleX menekankan urgensi adopsi oleh operator untuk menghindari masalah sinkronisasi dan menjaga kinerja ledger tetap stabil.

Validator diharapkan menyelesaikan proses peningkatan sesegera mungkin untuk mempertahankan partisipasi konsensus. Rilis ini hadir sebagai bagian dari perbaikan rutin RippleX terhadap utilitas dan fungsionalitas XRPL.

XRP Melampaui $2,40 pada Lonjakan Volume

XRP melonjak melewati $2,40 pada hari Selasa, naik 11% dalam 24 jam dan memperpanjang rally awal 2026-nya. Harga mencapai $2,41, didorong oleh salah satu lonjakan volume perdagangan tertinggi token sejak Desember. Pada hari Senin, ETF XRP spot berbasis AS mencatat $48 juta arus masuk di berbagai platform. Beberapa dana ini mencatat volume perdagangan harian tertinggi mereka sejak diluncurkan.

Permintaan yang kuat berkontribusi pada momentum naik saat XRP terus mendapatkan daya tarik memasuki tahun baru. Pembelian XRP Evernorth dan aktivitas pasar telah bersinggungan dengan minat yang lebih luas terhadap produk investasi yang berfokus pada XRP.

Postingan CEO Ripple Brad Garlinghouse Bergabung dengan Evernorth sebagai Penasihat Strategis Setelah Peluncuran $1 Miliar muncul pertama kali di CoinCentral.

