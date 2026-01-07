Canza Finance Mencapai $131M USDT di Platform Aptos, Memperkenalkan Protokol Pembayaran Bertenaga AI di Afrika

Pada 6 Januari 2026, Canza Finance, pelopor di bidang Fintech di Afrika, mengumumkan bahwa lebih dari $131 juta dolar kumulatif telah ditransaksikan menggunakan Blockchain Aptos. Laporan ini menunjukkan peningkatan 300% dari kuartal sebelumnya dalam aktivitas transaksi. Selain laporan tersebut, Canza mempersembahkan Canza Autonomous Payment Protocol (CAPP), solusi kecerdasan buatan untuk pemrosesan pembayaran di pasar uang seluler Afrika yang terfragmentasi.

Infrastruktur Blockchain untuk Merevolusi Pembayaran Afrika

Pencapaian $131 juta lebih dari sekadar angka utama, ini adalah tanda kemajuan yang dibuat Canza Finance dalam membangun infrastruktur blockchain yang dapat digunakan untuk bisnis Afrika. Pertumbuhan ini menjadikan platform sebagai solusi yang berarti untuk tantangan pembayaran lintas batas yang sudah lama ada di benua ini, di mana sistem lama sering lambat, mahal dan tidak dapat diandalkan.

Momentum telah terbangun seiring Aptos menjadi blockchain Layer-1 terbesar keempat berdasarkan sirkulasi bersih USDT asli, bernilai sekitar $830 juta. Dengan biaya transaksi rata-rata kurang dari $0,0008, Aptos sangat ideal untuk volume tinggi transaksi yang sering tetapi bernilai rendah yang menjadi ciri perdagangan berbasis seluler Afrika.

Model stablecoin Canza adalah alternatif yang jelas untuk bisnis Afrika yang dibebani dengan saluran pembayaran mahal di luar batas negara mereka. Pembayaran lintas batas di Afrika diperkirakan berada di sekitar 8,9% per transaksi, yang jauh lebih tinggi dari rata-rata global. Dengan menggunakan jalur blockchain, Canza menargetkan biaya lebih dekat ke 1%, membuka peluang perdagangan global untuk usaha kecil dan menengah.

Memperkenalkan CAPP – Inovasi Pembayaran Bertenaga AI

Peluncuran Canza Autonomous Payment Protocol oleh Canza Finance lebih signifikan daripada volume transaksi mentah. Pencapaian ini mewakili perubahan strategis dalam cara infrastruktur blockchain dapat menyelesaikan tantangan dunia nyata dalam sistem pembayaran pasar berkembang. Sistem bertenaga AI ini adalah langkah maju dari eksperimen ke alat keuangan praktis.

CAPP dirancang sebagai protokol AI multi-agen yang menargetkan dua masalah utama dalam perdagangan Afrika: biaya tinggi dan penyelesaian lambat. Canza mengklaim dapat memotong biaya pemrosesan hingga 90% sambil menyelesaikan pembayaran dalam waktu kurang dari satu menit, peningkatan besar untuk ekosistem uang seluler Afrika, yang menangani $562 miliar dalam transaksi pada tahun 2020.

Arsitektur berbasis AI-nya memungkinkan CAPP untuk melintasi jalur pembayaran yang terfragmentasi dengan negara, mata uang dan penyedia pembayaran di Afrika. Protokol ini akan memastikan pengalaman yang sempurna dan patuh kepada pedagang dan konsumen dengan mengotomatiskan perutean dan optimasi dengan mematuhi peraturan lokal.

Posisi Strategis di Pasar Blockchain Afrika yang Berkembang

Kesuksesan Canza Finance adalah bagian dari tren yang lebih luas dari penggunaan blockchain di Afrika dan khususnya dalam sektor fintech. Perusahaan blockchain Afrika mengumpulkan $474 juta pada tahun 2022 yang merupakan kenaikan 429% dari tahun ke tahun, peningkatan pendanaan paling signifikan untuk wilayah mana pun di dunia.

Didirikan pada tahun 2019 oleh Pascal Ntsama dan Oyedeji Oluwoye, Canza Finance telah mengumpulkan sekitar $5,5 juta dari investor berat seperti Polychain Capital, Protocol Labs dan Blizzard Fund dari Avalanche. Rangkaian produk perusahaan tidak berakhir dengan pemrosesan pembayaran sederhana, karena bursa Baki-nya memungkinkan bisnis memperdagangkan mata uang Afrika terhadap stablecoin dolar pada kurs resmi bank sentral.

Kesimpulan

Canza Finance berada di garis depan revolusi pembayaran blockchain Afrika, mencapai pencapaian mengesankan $131 juta bersama dengan peluncuran CAPP. Kuartal ini melihat pertumbuhan luar biasa 300% dan solusi bertenaga AI inovatif perusahaan memenuhi kebutuhan nyata pemrosesan pembayaran; oleh karena itu, perusahaan berada pada posisi yang baik untuk menangkap bagian besar dari pasar perdagangan digital yang berkembang pesat di Afrika. Karena lebih banyak bisnis Afrika mengenali keuntungan berbisnis dengan stablecoin, sistem pembayaran lintas batas berbasis blockchain akan mewakili fase masa depan dari pengembangan inklusi keuangan Asia.