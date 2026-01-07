Menteri Jerman menyerukan langkah hukum UE terkait gambar Grok di X milik Musk

BERLIN, Jerman – Menteri media Jerman Wolfram Weimer mendesak Komisi Eropa pada Selasa, 6 Januari, untuk mengambil tindakan hukum guna menghentikan apa yang ia sebut sebagai "industrialisasi pelecehan seksual" yang terjadi di platform media sosial X milik Elon Musk.

Weimer bergabung dengan pejabat dan badan Eropa lainnya, termasuk badan eksekutif Uni Eropa, dalam menyuarakan kekhawatiran tentang lonjakan gambar tanpa persetujuan di platform tersebut.

Kecaman ini menyusul laporan, termasuk dari Reuters, bahwa chatbot kecerdasan buatan bawaan X, Grok, telah menghasilkan gambar perempuan dan anak di bawah umur dengan pakaian minim sesuai permintaan — sebuah fungsi yang di masa lalu oleh X disebut sebagai "spicy mode".

"Apa yang saat ini kami amati di X tampak seperti industrialisasi pelecehan seksual," kata Weimer kepada Reuters.

"Sekarang sangat penting bahwa Komisi Uni Eropa terus menegakkan (kerangka hukum) ini dengan seketat yang telah dimulai."

Dalam pesan terakhirnya kepada Reuters terkait masalah ini, X mengatakan: "Legacy Media Lies." Secara online, Musk mengabaikan kekhawatiran atas aksi membuka pakaian Grok, memposting emoji tertawa-sampai-menangis sebagai tanggapan terhadap tokoh publik yang diedit seolah-olah mereka mengenakan bikini.

Tantangan utamanya adalah penegakan hukum, kata kementerian

Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa (DSA), yang mengharuskan platform online berbuat lebih banyak untuk mengatasi konten ilegal dan berbahaya, menyediakan semua alat yang diperlukan untuk memastikan penerapan hukum Uni Eropa yang konsisten, kata Weimer.

Kementerian digital Jerman, yang bertanggung jawab atas penegakan DSA melalui regulator jaringan federal, mengatakan dalam pernyataan yang dikirim ke Reuters bahwa pihaknya berkomitmen terhadap kepatuhan DSA dan mendesak semua orang untuk menggunakan hak pelaporannya.

"Tantangan saat ini terutama adalah menegakkan berbagai hak — dalam beberapa kasus baru — secara lebih konsisten dan benar-benar memanfaatkannya," kata juru bicara kementerian.

"Siapa pun yang membuat atau mendistribusikan gambar semacam itu tanpa persetujuan melakukan pelanggaran serius terhadap hak pribadi dan dapat dikenai penuntutan dalam banyak kasus."

Komisi Eropa mengatakan pada Senin bahwa gambar perempuan dan anak-anak tanpa busana yang dibagikan di X adalah ilegal dan menjijikkan. Regulator Inggris Ofcom menuntut X menjelaskan bagaimana Grok dapat menghasilkan gambar seperti itu dan menanyakan apakah pihaknya gagal dalam kewajiban hukumnya untuk melindungi pengguna.

X tidak segera menanggapi pesan yang meminta komentar tentang pernyataan Komisi Eropa atau Ofcom.

Menteri-menteri di Prancis telah melaporkan kepada jaksa konten yang dihasilkan oleh Grok di X, dan pejabat India telah menuntut penjelasan dari X atas apa yang mereka gambarkan sebagai konten cabul.

Pemerintah federal AS belum menangani masalah ini. – Rappler.com