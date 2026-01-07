Cacat UU GENIUS mengancam dinamika pinjaman bank lokal

Dewan Bankir Komunitas Asosiasi Bankir Amerika mengatakan pada hari Senin bahwa mereka sedang berupaya mengatasi kelemahan dalam GENIUS Act yang baru saja disahkan. Dewan tersebut berencana menutup celah yang diduga memungkinkan penerbit stablecoin untuk secara tidak langsung mendanai pembayaran kepada pemegang stablecoin melalui bursa kripto.

Anggota dewan menyatakan dalam surat kepada Senat bahwa GENIUS Act, yang disahkan tahun lalu, dapat membatasi simpanan di bank lokal dan merugikan usaha kecil dan rumah tangga. Undang-undang tersebut melarang penerbit stablecoin untuk menawarkan bunga atau imbal hasil kepada pemegang, karena inisiatif tersebut dapat menempatkan aset digital tersebut bersaing dengan rekening tabungan bank.

Kelemahan GENIUS Act mengancam dinamika pinjaman bank lokal

Kelompok tersebut juga percaya bahwa mengubah kelemahan dalam undang-undang dapat berdampak pada kemampuan bank lokal untuk meminjamkan uang dan memberikan pinjaman kepada pengguna mereka. Bank Policy Institute menyatakan pada bulan Agustus bahwa hasilnya akan menimbulkan risiko pelarian simpanan yang lebih besar, terutama di masa-masa sulit. Perusahaan tersebut mencatat bahwa pengurangan pasokan kredit di bank dapat menyebabkan suku bunga yang lebih tinggi, lebih sedikit pinjaman, dan peningkatan biaya untuk bisnis.

Komunitas bankir mengakui bahwa undang-undang stablecoin tidak sempurna dari perspektif bank komunitas, tetapi merupakan upaya yang sah untuk membawa regulasi ke dalam pasar stablecoin. Namun, dewan percaya bahwa pembatasan undang-undang terhadap pembayaran bunga membatasi pasar pembayaran baru dari bersaing dengan simpanan bank dan juga mengganggu peminjaman berbasis komunitas di industri.

ABA menyatakan bahwa menghapus pembayaran bunga dalam GENIUS Act dapat mendorong nasabah untuk menempatkan semua dana mereka dalam stablecoin. Dewan menunjuk perkiraan Departemen Keuangan AS bahwa sekitar $6,6 triliun dalam simpanan bank berisiko karena pembatasan pembayaran bunga dalam undang-undang tersebut.

Kelompok lebih dari 200 pemimpin bank komunitas percaya bahwa beberapa perusahaan telah memanfaatkan celah yang dianggap ada dan mungkin mengganggu seluruh industri peminjaman bank komunitas. Dewan berpendapat bahwa bursa aset digital dan penerbit stablecoin tidak dirancang untuk mengisi kesenjangan peminjaman, dan mereka juga tidak akan dapat menawarkan produk yang diasuransikan FDIC.

Beberapa bursa aset digital, termasuk Coinbase dan Kraken, sudah menawarkan imbalan kepada pemegang stablecoin. ABA berencana untuk melarang penerbit stablecoin yang memberikan bunga dalam undang-undang pasar kripto.

Dewan juga berupaya mengubah celah yang diduga ada dalam undang-undang melalui surat kepada pembuat undang-undang pada Agustus 2025. Crypto Council for Innovation dan Blockchain Association menyatakan dalam surat kepada Komite Perbankan Senat pada bulan yang sama bahwa pembayaran stablecoin tidak dimaksudkan untuk mendanai pinjaman. Mereka juga setuju bahwa revisi dalam undang-undang stablecoin akan menghambat inovasi dan pilihan konsumen.

Bank Policy Institute berpendapat bahwa, terlepas dari GENIUS Act, pelaku ilegal masih memiliki peluang untuk mengeksploitasi aset digital dan sistem keuangan AS. Perusahaan tersebut percaya bahwa pelaku ilegal dapat menggunakan dompet yang tidak di-host dan di-host secara internasional untuk menghindari deteksi dan mengakses sistem keuangan AS.

FDIC menyetujui prosedur aplikasi GENIUS Act untuk bank yang disetujui regulator

Dewan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) menyetujui proposal untuk menerapkan aplikasi undang-undang stablecoin pada 16 Desember. Badan tersebut mengonfirmasi bahwa undang-undang memungkinkan lembaga keuangan untuk menerbitkan pembayaran stablecoin melalui anak perusahaan dan untuk terlibat dalam kegiatan terkait.

FDIC juga menyatakan bahwa bank AS yang disetujui regulator yang ingin menerbitkan pembayaran stablecoin melalui anak perusahaan diharuskan untuk mengajukan permohonan kepada badan pengatur untuk disetujui sebagai penerbit stablecoin yang sah. Badan tersebut menambahkan bahwa undang-undang mengharuskannya untuk menerima dan meninjau aplikasi, serta untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan untuk proses aplikasi.

