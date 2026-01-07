Minyak Turun karena Trump Mengatakan Venezuela Akan Mengirim Pasokan ke AS

Trump mengatakan Venezuela akan mengekspor minyak senilai $2 miliar ke AS

Kesepakatan untuk mengalihkan ekspor negara tersebut ke AS dari China

WTI AS turun $1, Brent turun 81 sen

Harga minyak turun pada hari Rabu setelah Presiden Donald Trump mengatakan AS telah mencapai kesepakatan untuk mengimpor minyak mentah Venezuela senilai $2 miliar, sebuah langkah yang diperkirakan akan meningkatkan pasokan ke konsumen minyak terbesar di dunia.

Brent crude futures turun 81 sen, atau 1,3 persen, menjadi $59,89 per barel pada pukul 12:50 WIB, sementara US West Texas Intermediate crude turun $1, atau 1,7 persen, menjadi $56,13 per barel.

Kedua patokan memperpanjang penurunan lebih dari $1 dari sesi perdagangan sebelumnya, karena pelaku pasar memperkirakan pasokan global yang melimpah tahun ini.

Kesepakatan tersebut pada awalnya dapat mengharuskan kargo yang awalnya menuju China untuk dialihkan. Venezuela mungkin berupaya menurunkan jutaan barel minyak yang terdampar di kapal tanker dan fasilitas penyimpanan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dengan AS.

Trump telah menuntut Venezuela membuka akses kepada perusahaan minyak AS atau menghadapi risiko eskalasi intervensi militer. Setelah itu, pasukan AS menangkap presiden Venezuela Nicolas Maduro pada akhir pekan.

Analis mengatakan kesepakatan tersebut akan menjaga harga tetap rendah di pasar yang kelebihan pasokan.

"Ekspor minyak Venezuela ke Amerika Serikat pertama-tama telah mengganggu pasar AS, yang juga akan memperdalam kelebihan pasokan global," kata Yang An, seorang analis di Haitong Futures.

Analis Morgan Stanley memperkirakan pasar minyak dapat mencapai surplus hingga 3 juta barel per hari pada paruh pertama 2026, berdasarkan pertumbuhan permintaan yang lemah tahun lalu dan meningkatnya pasokan dari produsen Opec dan non-Opec.

Namun, prospek ekspor minyak Venezuela yang lebih tinggi dan diekstraksi dengan murah dapat menghentikan ekspansi kapasitas produktif di AS dan tempat lain, kata analis BMI dalam catatan pada hari Rabu. BMI adalah unit dari Fitch Solutions.

Venezuela telah menjual jenis minyak mentah unggulannya, Merey, sekitar $22 per barel di bawah Brent untuk pengiriman di pelabuhannya.

"Itu meningkatkan harga minyak yang diharapkan dalam jangka menengah, terutama jika rezim Venezuela bertahan," tulis analis BMI.