ETF XRP melahap pasokan pada tingkat yang mengungkap rahasia institusional $1 miliar yang mencolok

XRP telah muncul sebagai aset berkinerja terbaik di antara 10 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar untuk memulai tahun 2026, melampaui pemimpin pasar Bitcoin dan Ethereum.

Menurut data dari CryptoSlate, XRP telah melonjak 28% sejak awal tahun menjadi $2,37, level harga tertingginya sejak November 2025.

Sebagai perbandingan, Bitcoin dan Ethereum mencatat keuntungan kurang dari 10% selama periode yang sama, meskipun pasar yang lebih luas telah mengalami peningkatan.

Mengingat hal ini, lonjakan XRP menyoroti rotasi modal spesifik yang tampaknya didorong oleh lebih dari sekadar beta pasar umum.

Mesin penyerapan ETF

Mesin utama di balik reli ini tampaknya adalah permintaan tanpa henti dari kendaraan investasi yang diatur di Amerika Serikat.

Exchange-traded funds (ETF) spot XRP telah menyerap modal dengan tingkat yang semakin cepat, memperpanjang "tren hijau" yang tetap tidak terputus sejak produk diluncurkan pada 13 November.

Tren ini berlanjut hingga tahun baru, dengan lima produk mencatat arus masuk hampir $60 juta dalam dua hari perdagangan pertama tahun ini.

Akibatnya, tekanan beli yang konsisten telah meningkat pesat, dengan arus masuk kumulatif ke ETF spot XRP melampaui $1 miliar.

Selain itu, data dari XPmarket menunjukkan bahwa dana-dana ini mencatat volume perdagangan harian yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa alokator profesional tidak hanya menguji air tetapi secara aktif membangun posisi.

Volume Dana XRP (Sumber: XPMarket)

Skala rotasi modal ini menjadi mencolok ketika dilihat terhadap data historis.

Sepanjang tahun 2024, produk investasi XRP menarik investasi $608 juta. Pada tahun 2025, angka tersebut melonjak sekitar lima kali lipat menjadi $3,69 miliar.

Jadi, awal yang agresif untuk tahun 2026 menunjukkan bahwa selera untuk paparan terhadap aset ini semakin meningkat daripada mereda, memberikan angin belakang yang berkelanjutan untuk penemuan harga.

Likuiditas On-Chain dan guncangan pasokan

Sementara itu, aksi harga diperburuk oleh tekanan sisi pasokan klasik.

Data on-chain menunjukkan bahwa jumlah XRP yang disimpan di bursa terpusat telah turun ke level terendah multi-tahun.

Di pasar crypto, penurunan saldo bursa secara tradisional diinterpretasikan sebagai sinyal bullish, menunjukkan bahwa investor memindahkan aset ke cold storage atau solusi kustodian daripada membiarkannya menganggur untuk dijual segera.

Dengan lebih sedikit token yang tersedia di order book, pasar menjadi sangat sensitif terhadap guncangan permintaan.

Dinamika saat ini berbeda karena likuiditas yang biasanya terkait dengan reli ritel sedang digantikan oleh volume institusional yang bermodal besar.

Data dari CryptoQuant mengungkapkan anomali struktural yang menggarisbawahi pergeseran bullish ini. Likuiditas bursa terdesentralisasi (DEX) XRP Ledger (XRPL) telah melonjak menjadi $172,9 miliar.

Likuiditas XRPL (Sumber: CryptoQuant)

Biasanya, selama periode konsolidasi harga atau penurunan, likuiditas cenderung menipis karena trader keluar dari posisi untuk menghindari volatilitas.

Namun, tren saat ini menunjukkan arah yang berlawanan: modal membanjiri order book. Injeksi likuiditas ini menunjukkan bahwa pembuat pasar dan penyedia likuiditas skala besar secara aktif memposisikan diri untuk pembalikan tren yang berkelanjutan atau peristiwa volatilitas besar.

Frekuensi dan besarnya lonjakan likuiditas ini, terutama yang diamati sejak 10 Desember 2025, menunjukkan masuknya pembuat pasar tingkat institusional.

Ini menciptakan ekosistem di mana "paus", entitas yang memegang modal dalam jumlah besar, dapat melakukan perdagangan besar tanpa mendestabilkan harga, membuat aset ini jauh lebih menarik untuk penyeimbangan ulang portofolio volume tinggi.

Konfluensi teknis

Di luar data aliran, indikator teknis dari CryptoQuant juga menunjukkan bahwa reli ini didukung oleh mekanik pasar yang kuat daripada hype yang singkat.

Reli ke $2,37 ditandai dengan breakout dari falling wedge, pola teknis yang sering dikaitkan dengan pembalikan bullish.

Jadi, pergerakan ini bukan hanya pembelian organik; itu dipercepat oleh "short squeeze," di mana trader yang bertaruh melawan aset dipaksa untuk membeli kembali posisi mereka untuk menutup kerugian.

Secara khusus, breakout didukung oleh likuidasi short $5,8 juta. Perintah beli paksa ini bertindak sebagai katalis, memberikan momentum untuk mempertahankan pergerakan harga di atas level psikologis $2,30.

Selanjutnya, "Taker Buy Ratio," metrik yang mengukur apakah pembeli atau penjual yang memulai perdagangan, telah melewati ambang batas kritis 0,5. Nilai di atas tanda ini menunjukkan bahwa pembeli menandakan sentimen bullish yang dominan, secara agresif menyerang harga "ask" daripada menunggu order limit untuk diisi.

Rasio Taker XRP (Sumber: CryptoQuant)

Pembelian agresif ini divalidasi oleh metrik utilitas jaringan. Likuiditas yang membanjiri XRPL tidak stagnan. Jumlah transaksi di bursa terdesentralisasi telah naik menjadi 890.268, menunjukkan bahwa peningkatan kedalaman pasar memenuhi permintaan organik yang nyata.

Ini mengkonfirmasi bahwa modal yang memasuki ekosistem secara aktif digunakan daripada diparkir, lebih lanjut memperkuat harga dasar aset.

Khususnya, pasar derivatif XRP mencerminkan optimisme ini.

Menurut data Coinglass, open interest dalam futures XRP telah naik menjadi hampir $4,5 miliar, level tertinggi yang tercatat sejak November.

Open Interest Futures XRP (Sumber: CoinGlass)

Secara bersamaan, volume derivatif aset telah melewati angka $10 miliar untuk pertama kalinya dalam periode yang sama.

Pematangan struktural

Sementara aksi harga mendominasi berita utama, infrastruktur dasar ekosistem Ripple telah mengalami transformasi yang tenang namun signifikan.

Ripple, perusahaan yang terkait erat dengan token, telah memperkuat kemampuan institusionalnya melalui serangkaian akuisisi strategis. Ini termasuk pembelian perusahaan kustodian Palisade, GTreasury, perusahaan stablecoin Rail, dan broker prime global Hidden Road, yang telah diberi nama baru sebagai Ripple Prime.

Dengan merakit toolkit yang menyerupai tumpukan struktur pasar tradisional, perusahaan telah menciptakan platform yang lebih kredibel bagi perusahaan untuk menguji penyelesaian on-chain.

Meskipun perkembangan ini tidak menjamin peningkatan segera dalam penggunaan utilitas XRP, mereka menghilangkan gesekan operasional untuk calon adopter institusional.

Secara keseluruhan, pergeseran ini menjelaskan mengapa pelaku pasar mulai memeriksa XRP melalui lensa baru. Ini bergerak menjauh dari dilihat semata-mata sebagai aset spekulatif dan semakin dinilai sebagai komponen utilitas potensial dalam arsitektur pembayaran yang lebih luas dan diatur.

