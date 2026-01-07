Hedge Fund Karatage menunjuk veteran IMC Shane O'Callaghan sebagai mitra senior

Karatage, hedge fund proprietary terkemuka berbasis di London yang mengkhususkan diri pada aset digital dan teknologi berkembang, telah menunjuk Shane O'Callaghan sebagai mitra senior dan kepala strategi institusional.

O'Callaghan bergabung dari pembuat pasar Belanda IMC Trading, di mana ia bekerja sebagai kepala kemitraan institusional global dan penjualan aset digital selama setahun terakhir.

Sebelum bergabung dengan IMC, O'Callaghan bekerja di platform perdagangan kripto Portofino Technologies sebagai kepala pengembangan bisnis global, dan juga sebagai kepala Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) untuk pemberi pinjaman kripto yang sekarang sudah tidak beroperasi, BlockFi.

"Shane tidak bergabung karena aman. Dia bergabung karena peluangnya langka — untuk membangun sesuatu yang berani, agresif, dan benar-benar disruptif dari dalam ke luar," kata Marius Barnett, co-founder dan CEO Karatage, dalam komentar email. "Dia meninggalkan peran senior elite untuk membantu kami mengeksekusi di tingkat yang lebih tinggi, bergerak lebih cepat, dan meningkatkan standar di semua yang kami lakukan."

Karatage adalah hedge fund yang berinvestasi di aset digital, dana investasi kripto-native, dan perusahaan yang membangun infrastruktur, produk, atau layanan untuk ekonomi blockchain. Didirikan pada 2017, perusahaan ini muncul selama pertumbuhan awal investasi aset digital institusional dan tetap aktif melalui berbagai siklus pasar.

"Di Karatage, kami tidak tertarik pada pertumbuhan bertahap atau ambisi yang sopan. Kami di sini untuk menciptakan kekuatan dominan — dan Shane secara material memperkuat kemampuan kami untuk melakukan hal itu. Ini adalah awal dari bab yang jauh lebih besar," tambah Barnett.

Dana ini biasanya mengambil pendekatan tematik, mendukung teknologi dan bisnis yang diyakini dapat memiliki dampak struktural pada keuangan dan ekonomi yang lebih luas, termasuk jaringan blockchain, keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan layanan terkait.

Karatage dikenal karena menggabungkan investasi token likuid dengan taruhan jangka panjang pada perusahaan dan manajer yang beroperasi di ruang kripto.

"Perpaduan unik perusahaan antara modal proprietary, kedalaman teknis, dan visi strategis adalah persis apa yang dibutuhkan pasar saat ini," kata O'Callaghan dalam komentar email. "Saya bersemangat untuk bergabung dengan Marius, Stephen, dan seluruh tim untuk membantu mendorong fase ekspansi institusional global perusahaan berikutnya," tambahnya.

