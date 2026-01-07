BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
``` Keuangan Bagikan Bagikan artikel ini Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail Hedge Fund Karatage menunjuk veteran IMC Sha `````` Keuangan Bagikan Bagikan artikel ini Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail Hedge Fund Karatage menunjuk veteran IMC Sha ```

Hedge Fund Karatage menunjuk veteran IMC Shane O'Callaghan sebagai mitra senior

Penulis: CoindeskSumber: Coindesk
2026/01/07 17:00
Keuangan
Bagikan
Bagikan artikel ini
Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail

Hedge Fund Karatage menunjuk veteran IMC Shane O'Callaghan sebagai mitra senior

O'Callaghan bergabung dari pembuat pasar IMC di mana ia bekerja sebagai kepala kemitraan institusional global dan penjualan aset digital.

Oleh Will Canny|Diedit oleh Cheyenne Ligon
7 Jan 2026, 9:00 pagi
Jadikan kami pilihan utama di Google
Hedge Fund Karatage menunjuk veteran IMC Shane O'Callaghan sebagai mitra senior. (Unsplash, dimodifikasi oleh CoinDesk)

Yang perlu diketahui:

  • Karatage telah menunjuk Shane O'Callaghan sebagai mitra senior dan kepala strategi institusional.
  • Ia bergabung dari IMC Trading dan sebelumnya memegang peran tingkat tinggi di Portofino Technologies dan BlockFi.
  • Didirikan pada 2017, Karatage yang berbasis di London berinvestasi di aset digital, dana yang berfokus pada kripto, dan perusahaan terkait blockchain.

Karatage, hedge fund proprietary terkemuka berbasis di London yang mengkhususkan diri pada aset digital dan teknologi berkembang, telah menunjuk Shane O'Callaghan sebagai mitra senior dan kepala strategi institusional.

O'Callaghan bergabung dari pembuat pasar Belanda IMC Trading, di mana ia bekerja sebagai kepala kemitraan institusional global dan penjualan aset digital selama setahun terakhir.

CERITA BERLANJUT DI BAWAH
Jangan lewatkan cerita lainnya.Berlangganan Newsletter Crypto Daybook Americas hari ini. Lihat semua newsletter
Daftarkan saya
Dengan mendaftar, Anda akan menerima email tentang produk CoinDesk dan Anda setuju dengan ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi kami.

Sebelum bergabung dengan IMC, O'Callaghan bekerja di platform perdagangan kripto Portofino Technologies sebagai kepala pengembangan bisnis global, dan juga sebagai kepala Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) untuk pemberi pinjaman kripto yang sekarang sudah tidak beroperasi, BlockFi.

"Shane tidak bergabung karena aman. Dia bergabung karena peluangnya langka — untuk membangun sesuatu yang berani, agresif, dan benar-benar disruptif dari dalam ke luar," kata Marius Barnett, co-founder dan CEO Karatage, dalam komentar email. "Dia meninggalkan peran senior elite untuk membantu kami mengeksekusi di tingkat yang lebih tinggi, bergerak lebih cepat, dan meningkatkan standar di semua yang kami lakukan."

Karatage adalah hedge fund yang berinvestasi di aset digital, dana investasi kripto-native, dan perusahaan yang membangun infrastruktur, produk, atau layanan untuk ekonomi blockchain. Didirikan pada 2017, perusahaan ini muncul selama pertumbuhan awal investasi aset digital institusional dan tetap aktif melalui berbagai siklus pasar.

"Di Karatage, kami tidak tertarik pada pertumbuhan bertahap atau ambisi yang sopan. Kami di sini untuk menciptakan kekuatan dominan — dan Shane secara material memperkuat kemampuan kami untuk melakukan hal itu. Ini adalah awal dari bab yang jauh lebih besar," tambah Barnett.

Dana ini biasanya mengambil pendekatan tematik, mendukung teknologi dan bisnis yang diyakini dapat memiliki dampak struktural pada keuangan dan ekonomi yang lebih luas, termasuk jaringan blockchain, keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan layanan terkait.

Karatage dikenal karena menggabungkan investasi token likuid dengan taruhan jangka panjang pada perusahaan dan manajer yang beroperasi di ruang kripto.

"Perpaduan unik perusahaan antara modal proprietary, kedalaman teknis, dan visi strategis adalah persis apa yang dibutuhkan pasar saat ini," kata O'Callaghan dalam komentar email. "Saya bersemangat untuk bergabung dengan Marius, Stephen, dan seluruh tim untuk membantu mendorong fase ekspansi institusional global perusahaan berikutnya," tambahnya.

Baca selengkapnya: Perusahaan Investasi Kripto Blockstream akan Mengakuisisi Hedge Fund TradFi Corbiere Capital

PerekrutanKriptohedge fundsEksklusif

Lebih Banyak untuk Anda

KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor saat Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto

Oleh CoinDesk Research
22 Des 2025
Ditugaskan olehKuCoin

KuCoin merebut pangsa rekor volume pertukaran terpusat pada 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan karena volumenya tumbuh lebih cepat dari pasar kripto yang lebih luas.

Yang perlu diketahui:

  • KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun dalam total volume perdagangan pada 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuatnya yang tercatat.
  • Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa tertinggi sepanjang masa dari volume pertukaran terpusat, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat dari volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
  • Volume spot dan derivatif terbagi rata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan yang luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.
  • Altcoin menyumbang mayoritas aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai tempat likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat mata uang utama melihat perputaran yang lebih redam.
  • Bahkan saat volume kripto keseluruhan melemah di pertengahan tahun, KuCoin mempertahankan aktivitas dasar yang meningkat, menunjukkan keterlibatan pengguna yang secara struktural lebih tinggi daripada lonjakan volume yang berumur pendek.
Lihat Laporan Lengkap

Lebih Banyak untuk Anda

Strategy milik Michael Saylor mendapat keringanan dari MSCI, tetapi analis memperingatkan pertarungan belum berakhir

Oleh Helene Braun, Will Canny|Diedit oleh Aoyon Ashraf
10 jam yang lalu

MSCI tidak akan mengeluarkan perusahaan seperti Strategy dari indeks untuk saat ini, tetapi perubahan aturan yang lebih luas mungkin masih ada

Yang perlu diketahui:

  • Saham Strategy naik 6% setelah MSCI memutuskan untuk tidak mengecualikan perusahaan perbendaharaan aset digital dari indeksnya.
  • Keputusan ini meringankan tekanan langsung pada perusahaan yang memegang bitcoin dalam jumlah besar tetapi tidak beroperasi langsung di sektor blockchain.
  • Analis memperingatkan bahwa situasi mungkin belum terselesaikan, karena perubahan aturan MSCI di masa depan masih dapat berdampak pada perusahaan seperti Strategy.
Baca cerita lengkap
Berita Kripto Terbaru

Trader kripto kini dapat melakukan taruhan leverage pada perak melalui Binance Futures

1 jam yang lalu

Bitcoin dan yen Jepang bergerak bersama seperti belum pernah terjadi sebelumnya

2 jam yang lalu

Penambang Bitcoin mengejar permintaan AI saat Nvidia mengatakan Rubin sudah dalam produksi

4 jam yang lalu

XRP bisa mengungguli bitcoin saat grafik XRP/BTC menunjukkan pelarian Ichimoku langka sejak 2018

5 jam yang lalu

Briefing Pagi Asia: Bitcoin bertahan stabil di atas $90K saat uang segar kembali ke kripto

7 jam yang lalu

Perselisihan DeFi, etika tetap ada dalam RUU kripto Senat menjelang pemungutan suara 15 Januari

8 jam yang lalu
Cerita Utama

Trader kripto kini dapat melakukan taruhan leverage pada perak melalui Binance Futures

1 jam yang lalu

Bitcoin dan yen Jepang bergerak bersama seperti belum pernah terjadi sebelumnya

2 jam yang lalu

Briefing Pagi Asia: Bitcoin bertahan stabil di atas $90K saat uang segar kembali ke kripto

7 jam yang lalu

XRP bisa mengungguli bitcoin saat grafik XRP/BTC menunjukkan pelarian Ichimoku langka sejak 2018

5 jam yang lalu

Penambang Bitcoin mengejar permintaan AI saat Nvidia mengatakan Rubin sudah dalam produksi

4 jam yang lalu

Strategy melonjak 6% pada keputusan MSCI untuk tidak mengecualikan DAT dari indeks

12 jam yang lalu
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40