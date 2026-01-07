Saham Micron naik hampir 250% dalam setahun terakhir, didorong oleh permintaan memori berbasis AI

Saham Micron saat ini memimpin pasar karena satu alasan yang jelas: permintaan AI telah mengubah nilai memori, dan investor akhirnya bereaksi.

Selama 12 bulan terakhir, saham Micron telah melonjak 237%, menempatkannya di depan hampir setiap nama teknologi berkapitalisasi besar.

UBS beralih bullish terhadap Micron minggu ini ketika mengulangi peringkat beli pada Micron dan menaikkan target harga menjadi $400 dari $300, yang merupakan reli 16% dari harga pada penutupan hari Selasa.

Permintaan AI memperketat pasokan dan mengubah cara investor memperdagangkan saham Micron

Analis UBS Timothy Arcuri mengatakan dalam catatan pada hari Senin bahwa revisi mereka terutama berkat semua pertemuan investor dengan manajemen Micron, di mana para eksekutif mengatakan mereka percaya siklus memori saat ini akan berlangsung lebih lama dari siklus sebelumnya.

"Kami masih percaya investor meremehkan tingkat di mana AI secara fundamental telah menjadikan memori, khususnya DRAM, sebagai aset yang lebih strategis," tulis Timothy.

Timothy mengatakan pasokan tetap terbatas. Menurut UBS, Micron saat ini hanya mampu memenuhi 50% hingga 75% dari permintaan pelanggan terbesarnya. Dia mengatakan beban kerja AI telah memaksa pelanggan untuk berhenti memperlakukan memori seperti komoditas berbiaya rendah. Memori sekarang dipandang sebagai input strategis, yang telah mengubah cara perusahaan merencanakan pembelian dan mengamankan pasokan jangka panjang.

"Kekurangan pasokan yang parah mendukung siklus naik memori yang berkepanjangan dan tahan lama," tulis Timothy.

Dia juga mengatakan pengaturan harga telah berubah. Pada periode pra-AI, pemasok memori mendapat sedikit tambahan untuk produk kinerja tinggi karena memori hanyalah bagian sistem lainnya. Itu tidak lagi terjadi.

"Pemasok sekarang dibayar untuk kinerja terbaik di kelasnya karena memori telah menjadi pembeda kunci dalam sistem perangkat keras," tulis Timothy, menunjuk pada platform Blackwell dan Blackwell Ultra milik Nvidia.

Dia menambahkan bahwa pertumbuhan konten DRAM di dalam server AI masih belum sepenuhnya diperhitungkan oleh pasar. Micron percaya DRAM menawarkan nilai lebih baik daripada NAND karena memungkinkan lebih banyak kustomisasi dan kualitas produk yang lebih tinggi.

Kekuatan saham juga telah menarik perhatian di pasar opsi. Sebagian besar opsi berjangka pendek berakhir tanpa nilai dan kehilangan nilai dengan cepat karena peluruhan waktu. Banyak trader menjual opsi ini untuk menangkap peluruhan tersebut, tetapi strategi itu datang dengan risiko gamma pendek, yang berarti perubahan harga yang tajam dapat mengenai keuntungan dengan cepat. Buy-write berjangka panjang dan pembalikan risiko call-spread dengan risiko terdefinisi mengurangi eksposur tersebut, terutama pada saham dengan volatilitas tersirat jangka panjang yang tinggi.

Kami melihat situasi 2025 untuk menjelaskan pengaturan ini, khususnya ketika Nvidia melonjak sedikit lebih dari 30% dari 3 Januari 2025, hingga 2 Januari 2026.

Pembalikan risiko call spread berjangka panjang yang terkait dengan Nvidia sedikit tertinggal dari saham tetapi menunjukkan volatilitas yang jauh lebih rendah, menurut data dari Bloomberg Terminal.

