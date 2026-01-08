SunPump Meluncurkan Peningkatan Router V2 untuk Menyederhanakan Trading DeFi

SunPump, ekosistem peluncuran memecoin DeFi berbasis Tron, telah mengumumkan peluncuran kontrak SUN.io V2 Router. Penerapan SUN.io V2 Router bertujuan untuk menyederhanakan trading DeFi. Sesuai pengumuman media sosial resmi SunPump, pengembangan ini menggarisbawahi langkah penting dalam upaya kemajuan infrastruktur DeFi platform saat ini. Inisiatif ini berupaya memberikan subsidi daya 99% untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Pembaruan SUN.io V2 untuk Memajukan Integrasi dApp dan Menjamin Kompatibilitas Mundur

Salah satu aspek kunci dari pembaruan SUN.io V2 Router terbaru SunPump adalah mempertimbangkan kompatibilitas mundur. Ini menghilangkan kebutuhan bagi pengembang untuk menyesuaikan atau menulis ulang integrasi. Untuk tujuan ini, ia mempertahankan antarmuka kontrak yang sama serta metode pemanggilan untuk menjamin bahwa alat trading dan dApps dapat terus bekerja tanpa gangguan. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi hambatan bagi pengembang sekaligus mempertahankan pengalaman yang lancar bagi konsumen yang melakukan transfer on-chain.

Saat ini, platform merekomendasikan kontrak V2 Router untuk operasi trading di SUN.io. Selain itu, kontrak router sebelumnya masih beroperasi, tetapi platform mendorong pengembang dan pengguna untuk beralih ke alamat terbaru. Dalam hal ini, mereka dapat memanfaatkan upgrade di masa depan dan optimisasi yang sedang berlangsung. Yang penting, baik kontrak sebelumnya maupun yang baru terus mendapatkan subsidi daya hampir 99%, menyoroti bahwa SUN.io berkomitmen pada trading yang hemat biaya.

Mendorong Adopsi DeFi Berkelanjutan dengan Peningkatan Infrastruktur yang Konsisten

Menurut SunPump, langkah terbaru ini sejalan dengan tren pasar untuk meningkatkan pengalaman konsumen selain menjaga biaya operasional tetap rendah. Platform ini juga menegaskan rencananya untuk terus menyempurnakan infrastruktur on-chain untuk menawarkan lingkungan trading yang lebih aman, efisien, dan stabil. Peningkatan berulang ini dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan seiring dengan percepatan adopsi DeFi.