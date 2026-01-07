Solana melampaui Ethereum untuk memimpin pasar saham tertoken

Volume produk ekuitas tertoken di jaringan Solana telah mencapai $874,19 juta, menjadikannya jaringan terbesar mengungguli Ethereum dan BNB Chain berdasarkan kapitalisasi pasar.

Pasar produk ekuitas tertoken kini telah tumbuh mencapai kapitalisasi pasar gabungan sebesar $1,2 miliar, seperti dilaporkan oleh CoinMarketCap, di seluruh blockchain. Ekspansi tersebut sangat kuat antara bulan September dan Desember tahun lalu, mendorong sektor ini ke ukuran rekor saat ini.

Akselerasi tersebut didorong oleh Backed Finance, yang meluncurkan rangkaian xStocks-nya dan meluncurkan lebih dari 60 ekuitas tertoken melalui Kraken dan Bybit.

Solana memperluas basis partisipasinya menjadi 126.274 pemegang RWA

Pertumbuhan saham tertoken melampaui pasar aset dunia nyata tertoken (RWA) yang lebih luas, yang tumbuh sebesar 68,4% pada tahun 2025. Total nilai terdistribusi RWA tertoken saat ini mencapai $19,59 miliar, dengan nilai aset yang terwakili sebesar $401,76 miliar, menurut data RWA.xyz.

Ethereum memimpin pasar dengan pangsa pasar sebesar $12,9 miliar, diikuti oleh BNB chain dengan $2,0 miliar. Total RWA tertoken Solana tidak termasuk stablecoin mencapai $874,2 juta.

Pada saat yang sama, saham publik tertoken merupakan yang terbesar kedua berdasarkan nilai aset, sebesar $196,3 juta, hanya di bawah Ethereum sebesar $362,5 juta, berdasarkan data RWA.xyz. Solana kini menjadi tuan rumah berbagai aset RWA tertoken, termasuk saham, Obligasi Pemerintah AS, dan dana institusional.

Jaringan ini juga telah memperluas basis partisipasinya, kini memiliki 126.274 alamat pemegang, menunjukkan dorongan menuju landasan on-chain untuk pemain institusional.

Tesla xStock adalah aset saham publik tertoken terbesar di jaringan ini, dengan nilai aset sebesar $46,8 juta, diikuti oleh CRCLx xStock, dengan nilai $23,4 juta. NVIDIA, xStock, dan Forward industries berada di posisi ke-3 dan ke-4 dengan masing-masing sekitar $17,4 juta dan $16,2 juta, di seluruh blockchain Solana.

Aset saham publik tertoken di bawah jaringan Solana. Sumber: RWA.xyx

Dana BlackRock Institutional Digital Liquidity menandai protokol RWA non-stablecoin terbesar di jaringan Solana, dengan nilai aset sekitar $255 juta.

Ondo, dengan U.S. Dollar Yield Fund-nya, adalah protokol RWA non-stablecoin terbesar kedua dalam ekosistem Solana, bersama ONe melalui dana institusionalnya. Bersama-sama, Ondo dan ONe menyumbang $246 juta dalam RWA tertoken di blockchain Solana.

Kapitalisasi pasar stablecoin Solana mencapai $14,77 miliar, dengan sekitar 12 juta pemegang stablecoin sejauh ini. Volume transfer stablecoin jaringan mencapai $259,5 miliar pada saat publikasi.

ETF SOL menarik $801 juta di tengah ledakan tokenisasi RWA

Nilai aset tertoken terdistribusi non-stablecoin Solana. Sumber: RWA.xyz

Persetujuan enam ETF Solana oleh SEC pada bulan Oktober tahun lalu terbukti menjadi peran penting dalam mempercepat pertumbuhan Solana sebagai platform untuk keuangan institusional. Persetujuan tersebut mengarahkan sekitar $765 juta ke dalam aset berdasarkan data on-chain.

Sejauh ini, ETF SOL telah menarik total kumulatif sebesar $801,3 juta, menurut data yang disampaikan oleh SoSoValue. ETF SOL juga menyumbang sekitar 1,4% dari pasokan token ekosistem Solana.

Pasar RWA tertoken baru-baru ini mendapatkan partisipasi ekosistem karena kecepatan jaringannya yang cepat, penyelesaian yang cepat, dan aksesibilitas global 24/7. Ukuran pasar RWA telah meningkat sekitar 68% sejak awal tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan pesat yang didukung oleh minat institusional dan entitas tradisional.

Sejauh ini, stablecoin, kredit swasta tertoken, dan Obligasi Pemerintah AS tertoken adalah sektor terbesar di seluruh pasar RWA tertoken, dengan sekitar $299,15 miliar, total nilai pinjaman sebesar $36,21 miliar, dan total nilai sebesar $9,5 miliar, masing-masing menguasai sekitar 89% dari total ruang on-chain untuk produk tertoken.

SOL turun 4% pada saat publikasi, diperdagangkan pada $137,24. Token tersebut memiliki kapitalisasi pasar sebesar $77,4 miliar dengan penurunan 35% selama setahun terakhir.

